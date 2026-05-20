సంబంధిత వార్తలు
- Chiranjeevi: చిరంజీవి గారి సలహా స్పూర్తి,. బుచ్చిబాబు వల్ల చేతికి గాయం : రామ్ చరణ్
- Janhvi Kapoor: రామ్ తో నటన దైవసంబంధం - బుచ్చిబాబు రౌడీ దర్శకుడు : జాన్వీ కపూర్
- Mega158: మెగా158 కోసం జిమ్ వర్కౌట్ను పంచుకున్న చిరంజీవి
- Chiru158: తన 158వ సినిమా బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ లో ప్రారంభిస్తున్నానని ప్రకటించిన చిరంజీవి
- చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ తో సహా 350కి పైగా టైటిల్స్ని డిజైన్ చేశా : పురుష: దర్శకుడు వీరు వులవల
Chiru: స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఎం. రుషికి అభినందనగా ల్యాప్టాప్ బహుకరించిన చిరంజీవి
తన ఉదారత, సేవా కార్యక్రమాలతో స్ఫూర్తిగా నిలిచే మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి తన గొప్ప మనసును చాటుకున్నారు. తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ 2026లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించి చరిత్ర సృష్టించిన హైదరాబాద్ రెజోనెన్స్ జూనియర్ కాలేజీల విద్యార్థిని ఎం. రుషిని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
Chiranjeevi giving to laptop First Ranker M. Rushi
రుషి సాధించిన ఈ అరుదైన విజయాన్ని గుర్తించిన చిరంజీవి గారు ఆమెను అభినందిస్తూ.. ఆమె కృషి, అంకితభావం, పట్టుదలను ప్రశంసించారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని ఆశీర్వదించారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవిని కలవడం రుషి చిన్ననాటి కల. మంచి ర్యాంక్ సాధిస్తే ఆ కల నిజమవుతుందని ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించారు. ఆ కలను నిజం చేస్తూ చిరంజీవి గారు రుషి, ఆమె కుటుంబ సభ్యులను ప్రత్యేకంగా కలుసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఆమె ప్రతిభకు గుర్తింపుగా ఒక ల్యాప్టాప్ను బహుమతిగా అందజేశారు.
రుషి ఇంజినీరింగ్ చదివి ఐఏఎస్ అధికారి కావాలనే లక్ష్యం పెట్టుకుందని తెలుసుకున్న చిరంజీవి గారు ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. “ఏ సహాయం కావాలన్నా ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా సంప్రదించండి. నన్ను కుటుంబ సభ్యుడిలా భావించండి. అమ్మాయి తన కలను నిజం చేసుకునేలా ప్రోత్సహించండి” అని రుషి తల్లిదండ్రులకు చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా రెజోనెన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పూర్ణ చంద్రరావు నర్రా మాట్లాడుతూ.. “ఎం. రుషి సాధించిన విజయం కేవలం ఒక ర్యాంక్ మాత్రమే కాదు. ఇది చారిత్రాత్మక మైలురాయి. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు ఇది గొప్ప స్ఫూర్తి. మా విద్యార్థిని ఈ అరుదైన విజయానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అభినందించడం మాకు ఎంతో గర్వకారణం” అన్నారు.
1986లో ప్రారంభమైన ఈఏఎంసెట్ పరీక్ష తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రవేశ పరీక్షలలో ఒకటి. తర్వాత ఈఏపీసెట్గా మారిన ఈ పరీక్షలో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా అగ్రస్థానాలు ఎక్కువగా అబ్బాయిలే సాధించారు. అలాంటి పరిస్థితిలో రెజోనెన్స్ జూనియర్ కాలేజీల విద్యార్థిని ఎం. రుషి తెలంగాణ ఈఏపీసెట్లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన తొలి అమ్మాయిగా చరిత్ర సృష్టించింది.
రుషి విజయం రెజోనెన్స్ జూనియర్ కాలేజీలు, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ఎంతో గర్వకారణంగా నిలిచింది.
సీఎం అయ్యానన్న ఆనందం నుంచి బైటపడక ముందే విజయ్కు ఎక్కడలేని నిరుత్సాహం, ఏంటది?
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇంకా సీఎం అయ్యానన్న ఆనందం నుంచి బైటపడక ముందే ఆయనకు ఎక్కడలేని నిరుత్సాహాన్ని కలిగించే రాజకీయ విన్యాసాలు ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చిన పార్టీల నుంచి కనబడుతున్నాయి. అసెంబ్లీలో విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని గట్టెక్కించిన అన్నాడీఎంకె రెబల్ ఎమ్మెల్యేల్లో పలువురు తమకు మంత్రి పదవులు దక్కనున్నాయంటూ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారట. దీనితో టీవీకే పార్టీలోనే కాకుండా ఆ పార్టీకి మద్దతు తెలుపుతున్న వామపక్షాలు, వీసీకే నుంచి తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నట్లు సమాచారం.
రోడ్డుపక్కన తాటిముంజలు ఆరగించిన సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు
అత్యాచారం కేసులో నిందితుడికి జైలు వద్ద పూలతో ఘన స్వాగతం, ప్రజలు ఆగ్రహం
ఓ యువతిపై అత్యాచారం చేసిన కేసులో గత 9 నెలలుగా జైలులో వున్న ఓ నిందితుడు బెయిలుపై విడుదలయ్యాడు. ఆ నిందితుడు జైలు గేటు దాటి అడుగు బైట పెట్టగానే అతడి మద్దతుదారులు అతడికి పూలతో స్వాగతం పలికారు. మెడలో పూల మాలలు వేసి పెద్దపెట్టున ఊరేగించిన సంఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఘజియాబాద్లో హిందూ యువ వాహిని మాజీ సభ్యుడు సుశీల్ ప్రజాపతి గత 9 నెలల క్రితం ఓ న్యాయ విద్యార్థినికి పేరుమోసిన న్యాయవాదిని పరిచయం చేస్తానంటూ తన ఫ్లాటుకి తీసుకెళ్లి ఆమెపై అత్యాచారం చేసాడు. బాధితురాలు తనపై సుశీల్ ప్రజాపతి చేసిన అఘాయిత్యాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
రూ.3.05 కోట్ల విలువతో కూడిన 8.705 కిలోల గంజాయి ప్యాకెట్ల స్వాధీనం
డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ), హైదరాబాద్ జోనల్ యూనిట్ అధికారులు మంగళవారం బ్యాంకాక్ నుండి శంషాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్దకు వచ్చిన ఇద్దరు భారతీయ ప్రయాణికులను అడ్డగించారు. వారి చెక్-ఇన్ బ్యాగేజీని పద్ధతి ప్రకారం తనిఖీ చేయగా, ఘాటైన వాసనతో కూడిన ఆకుపచ్చని, గడ్డలుగడ్డలుగా ఉన్న పదార్థం గల 24 నల్లటి ప్యాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు భగభగ... బైటకు రావద్దండీ...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత 47 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దాటిందని చెబుతున్నారు. దీనితో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన వడగాలులు, ఉక్కపోతగా వుంటోంది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా విపత్తు నిర్వహణ చర్యలు ముమ్మరం చేసినట్లు రెండు తెలుగు ప్రభుత్వాధికారులు వెల్లడించారు. కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకూ ఎండ తీవ్రంగా వుంటుంది కనుక బైటకు రావద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్పించి చిన్నారు, గర్భిణులు, వృద్ధులు బైటకు రాకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.
లివర్ ఆరోగ్యం కోసం ఏం చేయాలి?
కాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.
మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండి
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ వుందా, ఇలా వదిలించుకోవచ్చు
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
మీ చాయ్: ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీ కల్తీపై అవగాహన కల్పిస్తోన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ఎక్కువమంది ఇష్టపడే తేయాకు బ్రాండ్ అయిన టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని, టీ నాణ్యత ప్రాముఖ్యత గురించి, కల్తీ లేదా కృత్రిమ రంగులు కలిపిన టీ పొడి వల్ల కలిగే ఆహార భద్రతా ప్రమాదాల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన హెచ్చరికల ప్రకారం, మార్కెట్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో రసాయన రంగులు కలిపిన టీలు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి.