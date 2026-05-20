Chiranjeevi: చిరంజీవి గారి సలహా స్పూర్తి,. బుచ్చిబాబు వల్ల చేతికి గాయం : రామ్ చరణ్
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’ త్వరలో తెరపైకి రానుంది. ఈ చిత్రంలో టైటిల్ పాత్ర పోషించిన రామ్, చిత్రీకరణ సమయంలో అనేక గాయాలకు గురయ్యారు. ముంబైలో జరిగిన సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమంలో చేతికి బ్రేస్ ధరించి కనిపించిన ఆయన, ఆ కఠినమైన షెడ్యూల్ గురించి మాట్లాడారు. తన తండ్రి చిరంజీవి తనకు ఇచ్చిన సలహాను కూడా ఆయన వెల్లడించారు.
రామ్ చరణ్ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ, గత రెండేళ్లుగా మేం దీనితోనే జీవిస్తున్నాం, దీనినే శ్వాసిస్తున్నాం. బుచ్చి గత ఐదేళ్లుగా దీనితోనే జీవిస్తున్నారు. నేను బుచ్చి బాబుకి ఒకే ఒక్క కారణం కోసం ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను: ఈ సినిమాకు సంగీతం అందించడానికి ఏఆర్ రెహమాన్ను ఒప్పించినందుకు.”
అభిమానులు గాయం గురించి అడగగానే. తాను బాగానే ఉన్నానని అభిమానులకు చెబుతూ, అతను, “చేయి బాగైంది. ఇది బుచ్చి నాకు ఇచ్చిన ఒక చిన్న బహుమతి.” అని అన్నారు. సినిమా షూటింగ్ సమయంలో కంటి గాయం కూడా అయింది, దానికి నాలుగు కుట్లు వేయాల్సి వచ్చింది. అతను విరామం తీసుకోవడానికి నిరాకరించి, తన షెడ్యూల్ను పూర్తి చేశాడు.
అసలు ఏం జరిగిందో వివరిస్తూ ఆయన ఇలా అన్నారు, “చిత్రీకరణ చివరి 25-30 రోజుల్లో, మేము ఒక కుస్తీ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నాం. శిక్షణ పొందిన కళాకారులను తీసుకురమ్మని నేను అతన్ని కోరాను, కానీ అతను నిజమైన పెహల్వాన్లనే (మల్లయోధులనే) తీసుకువచ్చాడు. 'యాక్షన్' అని చెప్పగానే, వాళ్ళు నన్ను చాలా బలంగా పట్టుకున్నారు. సరిగ్గా అదే జరిగింది... దాంతో నా మృదులాస్థి నలిగిపోయింది. కానీ పర్వాలేదు, ఆ నొప్పికి తగిన ఫలితం దక్కింది. 'పెద్ది' సినిమాకు సంబంధించిన ఒక మధుర జ్ఞాపకం అది.” అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి తనకు ఇచ్చిన సలహాను రామ్ చరణ్ వెల్లడిస్తూ ఇలా అన్నాడు, “నా జీవితంలో నేను చేసిన చిత్రాలన్నింటిలోకీ ఇదే అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన కథ. మా నాన్నగారు ఈ సినిమాలోని కొంత భాగాన్ని చూసి నాతో ఇలా అన్నారు: 'రామ్, ఏ నటుడికైనా సరే, ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన సినిమా దక్కడానికి సాధారణంగా ఒక దశాబ్దం పడుతుంది. ప్రతి ఏటా 'ఆర్.ఆర్.ఆర్.' లాంటి లేదా 'మగధీర' లాంటి సినిమాలు అందరికీ దొరకవు కదా. కాబట్టి, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రతి క్షణాన్ని నువ్వు పూర్తిగా ఆస్వాదించు; ఎందుకంటే, మళ్ళీ ఇలాంటి సినిమా నీకు దొరక్కపోవచ్చు' అని ఆయన నాతో చెప్పారు. మంచి సినిమాలు అంత సులభంగా దొరకవు, కానీ 'పెద్ది' మాత్రం నేను నా హృదయానికి అత్యంత దగ్గరగా దాచుకోవాలనుకునే ఒక గొప్ప చిత్రం.”
ఇందులో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, శివ రాజ్కుమార్, దివ్యేందు, జగపతి బాబు తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
తమిళనాడు ప్రభుత్వ శాఖలలో అవినీతి, అవకతవకలపై తరచుగా ఫిర్యాదులను ఎదుర్కొంటోంది. అయితే, రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ దీనిని నిర్మూలించడానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు.దీని ప్రకారం ఎవరైనా లంచం ఘటనపై ఫిర్యాదు చేస్తే.. బహుమతిగా రూ. 1 లక్ష పొందవచ్చు. తమిళనాడులోని అవినీతి నిరోధక విభాగాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసి, దానికి పూర్తి అధికారాలు ఇస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ప్రభుత్వ అధికారులు సామాన్య ప్రజలను ఏ విధమైన లంచాలు లేదా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కోరినా, వారు వెంటనే సంబంధిత విభాగానికి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
దర్శన్గా సుప్రసిద్ధుడైన దర్శన్ తూగుదీప, సంచలనం సృష్టించిన రేణుకాస్వామి హత్య కేసు సంబంధించి ఇప్పటికీ జైలులోనే కొనసాగుతున్నారు. జైలులో ఈ కన్నడ నటుడు ఆత్మహత్యకు యత్నించారని ఇటీవల వెలువడిన మీడియా కథనాలను కర్ణాటక జైలు అధికారులు అధికారికంగా ఖండించారు. కర్ణాటక జైళ్లు, దిద్దుబాటు సేవల డైరెక్టర్ జనరల్ అలోక్ కుమార్ ఆ వదంతులను పూర్తిగా నిరాధారం అని కొట్టిపారేశారు. అటువంటి సంఘటన ఏదీ జరగలేదని స్పష్టం చేశారు.
కాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.