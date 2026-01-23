శుక్రవారం, 23 జనవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 23 జనవరి 2026 (13:08 IST)

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' నుంచి శశిరేఖ ఫుల్ వీడియో సాంగ్ రిలీజ్

chiru - nayanathara
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన తాజా చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. సంక్రాంతికి విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ మూవీగా నిలిచింది. ఈ చిత్రంలోని పాటల్లో ఒకటైన శశిరేఖ ఫుల్ సాంగ్‌ను చిత్రం బృందం తాజాగా రిలీజ్ చేసింది. ఈ పాటలో చిరంజీవి, నయనతారల మధ్య కెమిస్ట్రీ అద్భుతంగా ఉంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన సంగీతం, అనంత్ శ్రీరామ్ రాసిన సాహిత్యం పాటకు ప్రాణం పోశాయి. భీమ్స్, మధు ప్రియ ఆలపించిన ఈ గీతానికి భాను మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని సాహు, సుష్మితలు కలిసి నిర్ణయించారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే రూ.300 కోట్లకు పైగా వసూళ్ళను రాబట్టింది. 
 
ఆస్కార్ నామినేషన్స్ 2026 జాబితా ఇదే.. ఇండియన్ మూవీలకు దక్కని చోటు  
 
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా  సినీ ప్రియులు అమితాసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న 2026 సంవత్సరానికిగాను ఆస్కార్ నామినేషన్స్ జాబితాను గురువారం విడుదల చేశారు. ఈ యేడాది అవార్డుల కోసం పోటీ పడుతున్న చిత్రాల జాబితాను ఆస్కార్ అకాడెమీ ప్రకటించింది. ఇందులో ఒక్కటంటే ఒక్క భారతీయ చిత్రం కూడా లేకపోవడం గమనార్హం. 
 
కాగా, 2025లో విడుదలై వివిధ విభాగాల్లో అద్భుత ప్రతిభను కనబరిచిన చిత్రాలు షార్ట్‌ లిస్ట్‌ అయి ఇప్పటికే అకాడమీ ముందుకు వచ్చాయి. వీటిలో విశేష ఆదరణ సొంతం చేసుకున్న చిత్రాలు, అందులోని నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులను ఎంపిక చేసి అవార్డుల కోసం పోటీపడుతున్న వారి జాబితాను అకాడమీ ప్రకటించింది.
 
ఉత్తమ చిత్రం కేటగిరిలో అత్యధికంగా 10 చిత్రాలు పోటీ పడుతుండటం విశేషం. రేయాన్‌ కూగ్లర్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ‘సిన్నర్స్‌’ అత్యధికంగా 16 కేటగిరిల్లో నామినేషన్స్‌ దక్కించుకుంది. ఇప్పటివరకూ 14 నామినేషన్స్‌తో ‘ఆల్‌ అబౌట్‌ ఈవ్‌’, ‘టైటానిక్‌’, ‘లా లా ల్యాండ్‌ ’ పేరిట ఈ రికార్డు ఉండేది. ‘సిన్నర్స్‌’ దానిని బద్దలు కొట్టింది. 
 
ఈ మూవీ తర్వాత ‘వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌’కు ఎక్కువ నామినేషన్స్‌ దక్కాయి. ఇక ఈ ఏడాది కొత్తగా క్యాస్టింగ్‌ డైరెక్టర్‌ కేటగిరిని అవార్డుల విభాగంలో చేర్చారు. ‘సిన్నర్స్‌’లో నటనకుగానూ 73 ఏళ్ల డెల్రోయ్‌ లిండో తొలిసారి ఆస్కార్‌కు నామినేట్‌ అయ్యారు. ఈ నామినేషన్స్‌ ప్రకటన కార్యక్రమానికి నటుడు డానియల్‌ బ్రూక్స్‌, లూయిస్‌ పుల్‌మన్‌ వ్యాఖ్యాతలుగా వ్యవహరించారు. మార్చి 15వ తేదీన ఆస్కార్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరగనుంది. 
 

జైలులో పెళ్లిపీటలెక్కిన హత్య కేసు దోషులు

జైలులో పెళ్లిపీటలెక్కిన హత్య కేసు దోషులురాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో సంచలన హత్య కేసుల్లో జీవిత కారాగారశిక్షలను అనుభవిస్తున్న ఇద్దరు ఖైదీలు పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు. జైపూర్‌లోని ఓపెన్‌ జైలులో వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించగా, పెళ్లి చేసుకునేందుకు కోర్టు అనుమతితో పెరోల్‌‍పై బయటకు వచ్చారు. అల్వార్ జిల్లా బరోడామేవ్‌లో శుక్రవారం వీరి వివాహం జరిగింది.

వామ్మో... ఫ్లాట్స్ మధ్యలోకి 12 అడుగుల నల్లత్రాచు (video)

వామ్మో... ఫ్లాట్స్ మధ్యలోకి 12 అడుగుల నల్లత్రాచు (video)ఫ్లాట్స్ మధ్యలోకి సుమారు 12 అడుగులకు పైగా పొడవున్న నల్లత్రాచు వచ్చేసింది. దీనితో ఫ్లాట్స్ నివాసితులు అందరూ బెంబేలెత్తిపోయారు. వెంటనే పాములు పట్టేవారికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఆ పామును వాళ్లు ఎలా పట్టుకున్నారో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. నల్లత్రాచును బంధించేందుకు పాములుపట్టే వ్యక్తి ఓ తగరం గోతాన్ని, ప్లాస్టిక్ పైపును ఉపయోగించాడు. ఆ పాము మీదకి వస్తున్న చాకచక్యంగా తప్పించుకున్నాడు. చివరికి అది పైపులోకి తల భాగాన్ని పెట్టగానే అతడు వెంటనే పామును లోపలికి నెడుతూ సంచీలోకి పంపి పామును బంధించేసాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది.

అమరావతి రాజధానిలో 90 మంది రైతులకు 135 ప్లాట్లు

అమరావతి రాజధానిలో 90 మంది రైతులకు 135 ప్లాట్లుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణం కోసం భూములను ఇచ్చిన రైతులకు ప్రభుత్వం ఈరోజు ప్లాట్లను కేటాయిస్తోంది. ఈ-లాటరీ విధానంలో ప్లాట్లను ఇవ్వనున్నారు. మొత్తం 14 గ్రామాలకు చెందిన 90 మంది రైతులకు 135 ప్లాట్లు కేటాయించనున్నారు. ఉండవల్ల పరిధిలో మెట్ట భూములను ఇచ్చిన రైతులకు కూడా ప్లాట్లు ఇవ్వనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పటయ్యాక రాజధాని అమరావతి పనులు వేగవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. మరోవైపు అమరావతి రాజధాని చట్టబద్ధత కూడా త్వరలోనే రానుంది.

హనీ ట్రాప్ కేసు : నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్‌లో రూ.2.14 కోట్లు పోగొట్టుకున్న టెక్కీ

హనీ ట్రాప్ కేసు : నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్‌లో రూ.2.14 కోట్లు పోగొట్టుకున్న టెక్కీహానీ ట్రాప్ మాయలో పడిన ఓ సాఫ్ట్‌‍వేర్ ఇంజనీర్ ఏకంగా రూ.2.14 కోట్లు పోగొట్టుకున్నాడు. సోషల్ మీడియా వేదికలో పరిచయమైన ఓ మహిళ.. మాయమాటలు చెప్పి, నకిలీ ట్రేడింగ్‌‍ యాప్‌లో పెట్టుబడి రూపంలో ఈ మొత్తాన్ని కాజేసింది. ఈ ఘటన సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో వెలుగు చూసింది.

పుట్టిన భూమి సాక్షిగా చెపుతున్నా.. అనైతిక పనులకు పాల్పడలేదు : కేటీఆర్

పుట్టిన భూమి సాక్షిగా చెపుతున్నా.. అనైతిక పనులకు పాల్పడలేదు : కేటీఆర్పుట్టిన భూమి సాక్షిగా చెపుతున్నా... తాను ఎప్పుడూ అక్రమ, అనైతిక పనులు చేయలేదని భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కేటీఆర్‌కు సిట్ నోటీసులు పంపగా, శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు హాజరయ్యే ముందు ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.
