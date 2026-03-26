రామ్ చరణ్ కనురెప్పకు సర్జరీ.. : వైద్యులకు చిరంజీవి థ్యాంక్స్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కనురెప్పకు చిన్నపాటి సర్జరీ జరిగింది. ఈ విషయాన్ని ఆయన తండ్రి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. పైగా, చెర్రీకి సర్జరీ చేసిన వైద్యులకు ఆయన ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ - జాన్వీ కపూర్ జంటగా పెద్ది చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. హైదరాబాద్లో చిత్రీకరణ జరగుతున్న సమయంలో చరణ్ కంటికి గాయమైంది. కొన్ని రోజుల విశ్రాంతి అనంతరం చరణ్ మళ్లీ షూటింగ్లో పాల్గొననున్నారు.
సర్జరీ గురించి చిరంజీవి స్పందిస్తూ.. 'చరణ్ కనురెప్పకు మీరు సరైన సమయంలో, ఎంతో నైపుణ్యంతో సర్జరీ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. మొదట మాకు కొంత ఆందోళన కలిగినప్పటికీ, మీ మాటలు భయాన్ని పోగొట్టి ధైర్యాన్నిచ్చాయి' అని పేర్కొన్నారు.
చికిత్స అందించిన వైద్యులకు తమ కుటుంబం ఎప్పుడూ కృతజ్ఞతతో ఉంటుందని చిరంజీవి తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. ఈ వార్త తెలుసుకున్న అభిమానులు రామ్ చరణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు పెడుతున్నారు.
కాగా, ఈ చిత్రంలో చెర్రీ, జాన్వీ కపూర్లతో పాటు శివరాజ్కుమార్, జగపతిబాబు, దివ్యేందు, బోమన్ ఇరానీ తదితరులు నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఏఆర్ రెహమాన్ స్వరాలు సమకూరుస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 30న విడుదల కానుంది.