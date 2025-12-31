'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' బుకింగ్స్ ఓపెన్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయనతార జంటగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం. విక్టరీ వెంకటేష్ ఓ పాటలో కనిపిస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు, గ్లింప్స్ అభిమానులను అమితంగా ఆగట్టుకున్నాయి. అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కామెడీకి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ జోడిస్తూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇమేజ్కు తగ్గ ఎలివేషన్లు ఇస్తూ ఈ మూవీని తెరకెక్కించారనే టాక్ ఇండస్ట్రీలో సాగుతోంది. దీంతో సినిమాపై అంచనాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి.
చిరంజీవి - నయనతార జోడీపై చిత్రీకరించిన సాంగ్స్ ఇప్పటికే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక తాజాగా విడుదలైన 'మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్’ అయితే అభిమానుల్లో నిజంగానే పండగ జోష్ నింపింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసి విక్టరీ వెంకటేశ్ స్టెప్పులేయడం థియేటర్లలో పూనకాలు ఖాయం అనేలా ఉంది. ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు ఒకే ఫ్రేమ్లో డ్యాన్స్ చేయడం, అది కూడా ఫుల్ మాస్ టోన్లో ఉండటంతో ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
సంక్రాంతి సీజనులో అనిల్ రావిపూడికి ఉన్న సక్సెస్ ట్రాక్ రికార్డ్, దానికి చిరంజీవి క్రేజ్ తోడవడంతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టడం ఖాయమని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. మేకర్స్ కూడా అదే కాన్ఫిడెన్స్ ప్రమోషన్స్ను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే అమెరికాలో ముందే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ను ఓపెన్ చేసి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఓవర్సీస్లో 'సరిగమ సినిమాస్' ద్వారా జనవరి 11న గ్రాండ్ ప్రీమియర్స్తో సినిమాను విడుదల చేయనున్నారు.