చిట్టి పికిల్ రమ్య మంచి బాడీ బిల్డర్, బిగ్ బాస్ ట్రోఫీ గెలవాల్సింది: దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు
బిగ్ బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలె తర్వాత చిట్టి పికిల్స్ రమ్య, ఆమె సోదరి ఇద్దరూ దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు, దివ్వల మాధురితో మాటామంతి చేసారు. ఈ సందర్భంగా దువ్వాడ మాట్లాడుతూ.. రమ్య ఫస్ట్ వీక్ బైటకు రావడం చాలా బాధగా వుంది. అనవసరమైన వారినందర్నీ కూర్చోబెట్టారు. రమ్య చాలా కష్టజీవి. మంచి బాడీబిల్డర్. ఈ అమ్మాయే గెలిచేది. ఈ ముగ్గురు అక్కచెల్లెళ్లు చాలా కష్టపడ్డారు. వీళ్ల ముగ్గుర్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. కుటుంబంలో కష్టం వచ్చినప్పుడు కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటారు. కానీ కష్టాల్లో ఎలా నెగ్గుకుని రావాలనేది వీళ్లను చూసి నేర్చుకోవాలి. ఏదేమైనప్పటికీ చిట్టిపికిల్ రమ్యకు అన్యాయం జరిగిందని నా అభిప్రాయం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు దువ్వాడ శ్రీనివాస రావు.
బిగ్ బాస్ విజేత కల్యాణ్ పడాల ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు?
ఆదివారం రాత్రి ఉత్కంఠంగా జరిగిన బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలెలో కల్యాణ్ పడాల విజేతగా నిలిచాడు. ఇతడు ప్రస్తుతం సీఆర్పిఎఫ్ జవానుగా పనిచేస్తున్నాడు. 3 నెలల శెలవుపై వచ్చాడు. సెలవులో వుండగా అతడికి బిగ్ బాస్ అవకాశం వచ్చింది. విజయనగరం సుందరపేటకు చెందిన కల్యాణ్ ఈ బిగ్ బాస్ షోలో వుండేందుకు ఎక్కువ రోజులపాటు శెలవుపై వున్నాడు. కనుక అతడికి మరో ఏడాది పాటు శెలవులు వుండకపోవచ్చని ఆయన తండ్రి చెప్పారు. అలాగే సీఆర్పీఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం పైఅధికారులకు వివరణ కూడా ఇచ్చుకోవాల్సి వుంటుందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
సహజంగా బిగ్ బాస్ షోలో అవకాశం వస్తే చాలు సినిమాలు, టీవీ సీరియల్స్ వంటి వాటిలో విపరీతంగా అవకాశాలు వస్తాయంటారు. ఈ క్రమంలో ఏకంగా బిగ్ బాస్ విజేతగా నిలిచిన కల్యాణ్ పడాల తిరిగి సీఆర్పీఎప్ జవాను విధుల్లో చేరుతాడా లేదంటే ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాడన్నది వేచి చూడాల్సిందే.