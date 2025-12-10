Chitrpuri: చిత్రపురి కాలనీ అభివృద్ధి కొసం ఎవరు పాటుపడుతరో వారిని ఎన్నుకోండి.
Chitrapuri comity meeting
సినీ కార్మికుల కోసం కట్టిన చిత్రపురి కాలనీ ప్రస్తుత కమిటీ గడువు నేటితో ముగిసింది. ఈసందర్భంగా మాజీ అధ్యక్షులు వల్లభనేని అనిల్ ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసారు. ఇందులో వల్లభనేని అనిల్ కుమార్, సెక్రెటరీ .psn.దొర, కమిటీ నెంబర్స్, టి లలిత, కొంగర రామకృష్ణ ప్రసాద్, అలహరి, బత్తుల రఘు, వేణుగోపాలరావు, D. రమేష్ బాబు, అనిత నిమ్మగడ్డ .పాలగొన్నారు. చిత్రపురి కాలనీ లో 4500 కుటుంబలు నివసిస్తున్నాయి.
వల్లభనేని అనిల్ మాట్లాడుతూ.... బుధవారం తో చిత్రపురి కమిటీ పదవి కాలం ముగిసింది అన్ని వల్లభనేని అనిల్ తెలిపారు. ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఎన్నో వడి దుడుకుల మధ్య మేము మా కమిటీ సభ్యులు గెలుపొందాము. 111కోట్ల అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. బ్యాంక్ లో ఉన్న అప్పు తీర్చడం కోసం చేదాలవడ అనే వ్యక్తి దెగర అప్పు తీసుకోని అప్పు తీర్చడం జరిగింది. కోపరేట్ రూల్స్ ప్రకారం అప్పు తీసుకున్నాం. కాలనీ లో మేము ఎంతో కష్టపడి ముందుకు తీసుకొలము.
67 ఎకరాలు చిత్రపురి కాలనీ ని ఐదు సంవత్సరాలనుండి సమస్యలతో నెత్తుకొస్తున్నాము. ఐదు సంవత్సరాలు చిత్రపురి లో నీటి సమస్య లేకుండా ముందుకు తీసుకెళ్ళాం డూప్లెక్స్ row హౌస్ల మీద అమౌంట్ పెంచి పనులు పూర్తి చేసాం 1500 వందల మందికి రిజిస్ట్రేషన్ చేశాము 2023 లో రిజిస్ట్రేషన్ ఆగిపోయిన డబ్బులు తీసుకోని వచ్చి పనులు పూర్తి చేసాము. జనరల్ బాడీ సర్వసభ సమావేశం లో ఎంత అప్పు ఉందొ చెప్తున్నాము కొంతమంది కావాలనే జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ని కోర్ట్ కి వెళ్లి అడ్డుకుంటున్నారు.
కమిటీ సభ్యులు ఏదైనా తప్పు చేసి వుంటే పేపర్ ఎవిడెన్స్ ఇవ్వమనని అడిగాం. కమిటీ ఏ తప్పులు చేసిందో చెప్పాలి 90శాంత నిజమైన సినీ కార్మికులకు మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసాము. 336 రిజిస్ట్రేషన్ లు డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేశాను అన్ని తప్పుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. 336 రిజిస్ట్రేషన్ ఆడార్ కాపీ కోర్ట్ ఇచింది. 5000 కుటుంబలు ఇక్కడ నివసిస్తున్నాయి. సినీ కార్మికులు కాని వారికీ ప్లాట్ తీసివేసి ప్రభాకర్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు ఇవ్వడం జరిగింది. కొంతమంది ఎలా ఇస్తారు అన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఠాగూర్ అనే వ్యక్తి row హౌస్ కి డబ్బులు కట్టారు. వ్యక్తి గతం గా కూడా దూషణలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది.
చిత్రపురి కాలనీ అభివృద్ధి కొసం ఎవరు పాటుపడుతరో వారిని ఎన్నుకోండి. చిత్రపురి ఎన్నికలో మా ప్యానల్ ని గెలిపిస్తే ఉన్న 400 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ కంప్లైంట్ చేస్తాము చేదాలవడా అప్పు తీర్చాలి అంటే 400 కోట్ల ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తానే అప్పు తీర్చాగలము Mig lig లో ఇన్న సమస్యలు అన్ని మా ప్యానల్ ని గెలిపిస్తే తీరుస్తాము. రౌ హౌస్ వారి వల్లే ఇబ్బందులు సినీ కార్మికులకు వేటింగ్ లో ఉన్నవారికి మొదటి ప్రాధాన్యత సినీ కార్మికుల న్యాయం చేస్తాము.
నా మీద కేవలం 16 Fir లు మాత్రమే అయ్యాయి..2023-2024 లో మాత్రమే నా మీద fir లు అయ్యాయి. అంతకు ముందు మాత్రమేచెదాలవడా శ్రీనివాస్ రాజేష్ 80కోట్లు రిఫండ్ ఇవ్వలిసి ఉంది.అని అన్నారూ. ఎన్నికలు జనవరిలో పు జరగా ఉన్నాయి.