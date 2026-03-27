Ramcharan: సూడబ్బి.. ఆటే నా పొగరు అంటున్న పెద్ది పెహెల్వాన్
Peddi Pehelwan - Ramcharan
పెద్ది రెడ్డిగా రాబోతున్న పెద్ది పెహెల్వాన్ గ్లింప్స్ వచ్చేసింది. రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు అయిన నేడు శ్రీరామనమవి సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ విడుదలచేసింది. ఇందులోనూ రాముడు భక్తుడు హనుమంతుని గెటప్ లో కండలు తిరిగిన శరీరంతో కుస్తీ పోరాటాలు చేసే విధంగా గ్లింప్స్ వున్నాయి. సూడబ్బి.. ఆటే నా పొగరు..’ అనే రామ్ చరణ్ గదను మీదవేసుకుని ఎదురుగా పోరాడే వ్యక్తిపై సందిస్తున్న అస్త్రంగా వుంది.
గతంలో మనం చెప్పుకున్నట్లే క్రికెట్, కబడ్డీతోపాటు కుస్తీ పోటీలు కూడా వున్నాయి. అవి కథకు ఏవిధంగా వుంటాయనేది సినిమా వరకు ఆగాల్సిందే. గ్లింప్స్ ను బట్టి చూస్తే, కుస్తీ అంటే బంతితో బ్యాట్కు ఎదురెళ్లే ఆట కాదురా.. ప్రాణంతో సావుకు ఎదురెళ్లే ఆట.. ఇప్పుడు సెప్పు.. ఉంటావా పోతావా..’ అనే విలన్ విసిరిన ఛాలెంజ్కు పెద్ది చెప్పే వన్ లైనర్ పంచ్ డైలాగ్ అదిరిపోయింది. ‘సూడబ్బి.. ఆటే నా పొగరు..’ అనే రామ్ చరణ్ సమాధానానికి ఆయన్ను ఎలివేట్ చేసిన విజువల్స్ బాగున్నాయి. వచ్చే నెల 30న విడుదలకానున్న ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 30న గ్రాండ్ రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నారు.