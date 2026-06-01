Janhvi Kapoor : సినిమా అనేది ప్రజలకు చేసే సేవ : జాన్వీ కపూర్
తన రాబోయే తెలుగు చిత్రం పెద్ది విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న సందర్భంగా 29 ఏళ్ల జాన్వీ కపూర్ న్యూఢిల్లీ లోని IANSతో మాట్లాడుతూ పలు విషయాలు వెల్లడించారు. సినిమాలో నటించడం ప్రేక్షకులను మెప్పిండం కోసం చేసే సేవ అని విశ్లేషించారు. సినిమా నిర్మాణం అనేది అంతిమంగా ప్రేక్షకులకు చేసే ఒక సేవ అని అభిప్రాయపడ్డారు.
కొంతమంది ప్రజలు తొందరపడి తీర్పులు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, వారి అభిప్రాయాలు చాలా ముఖ్యమని, ఎందుకంటే అవి కళాకారులు తమ నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి మరియు మరింత మెరుగైన రచనలను సృష్టించడానికి సహాయపడతాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
సినిమాలను చూడకుండానే వాటిపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల సంస్కృతి గురించి మాట్లాడుతూ, మరణశాసనాలు రాసే కొందరు అంటూ పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల సంస్కృతి సినిమా పట్ల తీవ్ర వ్యతిరేకత చూపించేట్లుగా వుంటుందని వాటిని వారు మార్చుకోవాలని చెప్పారు. ఏ సినిమా అయినానిజాయితీతో మరియు మంచి ఉద్దేశంతో రూపొందిస్తే, అది కచ్చితంగా చేరాల్సిన ప్రేక్షకులను చేరుతుందని అన్నారు.
అంతేకాకుండా, మేము సినిమాలను ప్రేక్షకులను చేరుకోవడానికి, వారిని అలరించడానికి రూపొందిస్తున్నాము. కాబట్టి వారు ఏమనుకుంటున్నారో లేదా ఏం చెబుతున్నారో మేము పూర్తిగా విస్మరించలేము. నా ఉద్దేశంలో, ప్రేక్షకులే దైవం అని నేను భావిస్తాను; మేము కేవలం వారికి సేవ చేయడానికి, వారిని సంతృప్తి పరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము."
"కాబట్టి, వారి అభిప్రాయాలన్నింటికీ మా స్వాగతం. ఒకవేళ ఆ అభిప్రాయాల వల్ల మేము మరింత మెరుగైన రచనలను రూపొందించగలిగితే, మేము వాటన్నింటినీ స్వీకరిస్తాము," అని ఆమె ముగించారు.
"పెద్ది" చిత్రం బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో బొమన్ ఇరానీ, శివ రాజ్కుమార్, జాన్వీ కపూర్, జగపతి బాబు మరియు దివ్యేందు నటించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 4న విడుదల కానుంది.
27 రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం
ద్వివార్షిక, ఉప ఎన్నికలతో సహా 27 రాజ్యసభ స్థానాలకు, అలాగే 3 రాష్ట్రాల శాసన మండళ్లకు జరిగే ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ సోమవారం ప్రారంభమైందని, ఈ మేరకు భారత ఎన్నికల సంఘం అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిందని తెలిపారు. పోటీ అనివార్యమైతే, జూన్ 18న ఉదయం 8 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుందని, ఆ తర్వాత సాయంత్రం 5 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతామని భారత ఎన్నికల సంఘం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఎన్నికల కార్యక్రమానికి సంబంధించి కమిషన్ నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసింది.
దయచేసి నన్ను విమర్శించేవాళ్లు విమర్శిస్తూనే వుండండి, ఆపొద్దు: తమిళనాడు సీఎం విజయ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సీఎం అయిన తర్వాత ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రజలనుద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆయన మాటల్లోనే... నన్ను ఎంజీఆర్ గారితో పోల్చవద్దు. ఎంజీఆర్ ఎంజీఆరే. అలాగే విజయ్ విజయే. తమిళనాడుకి ముఖ్యమంత్రులు అయినవారిలో ఎంజీఆర్... అలా పరంపరగా నేను కూడా వుండటం ఆనందంగా వుంది. టీవీకె పార్టీకీ విజయం ఇచ్చారు. ఇంకాస్త ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా బాగుండేది. ఫర్వాలేదు భవిష్యత్తులో ఆ బలం కూడా ఇస్తారన్న విశ్వాసం వుంది. ఓ స్థానానికి వెళ్లినవారిని చూసి కొంతమంది ప్రత్యేకించి విమర్శిస్తూనే వుంటారు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా విమర్శిస్తున్నారు. వాళ్లందరినీ నేను కోరేది ఒక్కటే.
ధర్నాకు పిలుపునిచ్చిన కాక్రోచ్ పార్టీ - భారత్కు అభిజీత్ దీప్కే (video)
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే భారత్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. జూన్ 6న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఫౌండర్ ధర్నాలో పాల్గొనాలని యువతకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఫౌండర్ అభిజిత్ దీప్కే డిమాండ్ చేశారు. ఢిల్లీలో జూన్ 6న జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నా చేయనున్నట్లు అభిజీత్ దీప్కే ప్రకటించారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో వీడియో రిలీజ్ చేశారు.
ఏపీలో ఒకవైపు ఎండలు.. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు
రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సోమవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిశ్రమ వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన ఎండలు కొనసాగుతుండగానే, పలు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆదివారం నాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైవిధ్యభరితమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపించాయని ఏపీఎస్డీఎంఏ పేర్కొంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీల సెల్సియస్ను దాటగా, మరోవైపు వర్షాలకు కారణమయ్యే వాతావరణ వ్యవస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ తీరుపై తమ ప్రభావాన్ని కొనసాగించాయి.
దక్షిణ తీర కొత్త రైల్వే జోన్... స్వాగతించిన పవన్ కల్యాణ్, మాధవ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ దక్షిణ తీర రైల్వే జోన్ కార్యకలాపాలను స్వాగతించారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కు, దాని ప్రజలకు గర్వకారణమని వారు అభివర్ణించారు. విశాఖపట్నాన్ని ప్రధాన కేంద్రంగా కలిగిన ఈ కొత్త రైల్వే జోన్ను పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్స్ ద్వారా ప్రశంసించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు మెరుగైన అనుసంధానం, అధిక సామర్థ్యం, వేగవంతమైన అభివృద్ధి దిశగా ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా, ఈ రోజు విశాఖపట్నం నుండి తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభిస్తున్న దక్షిణ తీర రైల్వే జోన్ను తాము హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నామని తెలిపారు.
డ్రై బ్లాక్ కిస్మిస్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ఎండు నల్లద్రాక్ష. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లతో పాటు ఐరన్ పుష్కలంగా వుంటుంది. అందువల్ల రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారు వీటిని తింటుంటే ఎర్ర రక్తకణాలు ఉత్పత్తి చేయడంలో సాయపడతాయి. ఇంకా ఎండు నల్ల ద్రాక్షను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాత్రిపూట పది ఎండు నల్లద్రాక్షలను మంచినీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది. నల్ల ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే శరీరానికి విటమిన్ సి అందుతుంది, ఫలితంగా కేశాలు బలంగా వుంటాయి. తరచూ ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే రక్తంలో సోడియం మోతాదులు తగ్గుతూ రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. ఎండు ద్రాక్షలో వున్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్ వల్ల అవి తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది.
తిరుపతిలో క్యాన్సర్ విజృంభణను అడ్డుకోవడం: సంరక్షణ చర్యలను విస్తరిస్తోన్న ఎస్విఐసిసిఎఆర్
తిరుపతి: గత మూడేళ్లుగా, తిరుపతి ప్రాంతం ఒక ఆందోళనకరమైన ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని చూస్తోంది. ఇక్కడ కొత్తగా నమోదవుతున్న క్యాన్సర్ కేసులలో 175% పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 2022 చివరి నాటికి 2,556గా ఉన్న నమోదిత కేసులు, 2025 చివరి నాటికి 7,000కు పైగా పెరగడంతో, క్యాన్సర్ భారం ఇక్కడి కుటుంబాలపై గతంలో కంటే తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గుట్కా, పొగాకు నమలడం. ఆకలి, అలసటను తట్టుకోవడానికి దీనిని పొలాల్లో, దుకాణాల్లో అతి సాధారణముగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడి వారి జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైపోయినట్లుగా ఈ అలవాటు మారిపోయింది.
Shatavari Tea, స్త్రీలకు అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్నిచ్చే శతావరి టీ, ఎలా తయారు చేయాలి?
Shatavari Tea, శతావరి టీ అనేది ఆయుర్వేదంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఒక అద్భుతమైన మూలికా పానీయం. శతావరి వేర్ల పొడి లేదా ముక్కలతో ఈ టీని తయారు చేస్తారు. దీనిని మూలికల రాణి అని కూడా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యానికి ఇది ఒక వరప్రసాదం లాంటిది, కానీ పురుషులకు కూడా ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శతావరి టీ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యత కాపాడే గొప్ప శక్తి దీనికి వుంది. ఇది శరీరంలో హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. క్రమం తప్పిన పీరియడ్స్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
తిప్పతీగ ఆయుర్వేద ప్రయోజనాలు
ఆయుర్వేదంలో తిప్పతీగకు ప్రత్యేకమైన స్థానం వుంది. దీని ప్రయోజనాలు ఆమోఘమని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది. మహిళల్లో వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా, ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు, ముడతలు ఏర్పడకుండా చేయగల ప్రత్యేక గుణాలు తిప్పతీగలో ఉన్నాయి. తిప్పతీగతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తిప్పతీగలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి ఫ్రీరాడికల్స్తో పోరాడగలవు. శరరీంలోని కణాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు వ్యాధుల బారినపడకుండా ఉండేందుకు తిప్పతీగ మేలు చేస్తుంది. అజీర్తి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు తిప్పతీగతో తయారుచేసిన మందుల్ని వాడితే మంచిది. తిప్పతీగ పొడిని బెల్లంలో కలుపుకుని తింటే అజీర్తి సమస్య పోతుంది.
కిడ్నీ సమస్య వుందని తెలిపే సంకేతాలు
కిడ్నీలు శరీరంలో చాలా ప్రధానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్థాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. ఐతే గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, షుగర్, క్యాన్సర్లానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. ఈ సమస్యలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. మూత్రం రంగు మారినా, మూత్రం అసాధారణంగా ఉన్నా కిడ్నీ సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోతే వ్యర్థాలను శుభ్రపరిచే ప్రక్రియ అస్తవ్యస్తమవుతుంది. ఫలితంగా ఆ వ్యర్థాలు రక్తంలో కలుస్తాయి, దాంతో నోట్లో చెడు రుచి కలుగుతుంది. కిడ్నీలు పూర్తిగా చెడిపోతే రుచి సామర్థ్యం, ఆకలి బాగా తగ్గిపోతుంది.