Brahmanandam: హ్యాంగ్మెన్ లాంటి ఆలోచన రావడమే గొప్ప విషయం :డా. బ్రహ్మానందం
బ్రహ్మాజీ ప్రధాన పాత్రలో విహాన్ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘హ్యాంగ్మెన్’. వి. శ్రీకాంత్, అజయ్ మైసూర్, వి. హెచ్. రావు నిర్మించిన ఈ మూవీకి కమ్రాన్ సంగీతాన్ని అందించారు. ఉదయ్ గుర్రాల కెమెరామెన్గా, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా పని చేశారు. ఈ మూవీ జూలై 3 నుంచి సన్ నెక్ట్స్లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.
Dr. Brahmanandam, Brahmaji, and others
ఈక్రమంలో మంగళవారం నాడు ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి పద్మశ్రీ డా. బ్రహ్మానందం, నందినీ రెడ్డి, అద్దంకి దయాకర్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
బ్రహ్మానందం మాట్లాడుతూ .. ‘‘హ్యాంగ్మెన్’ అనే టైటిల్ చూసి ఈ ఈవెంట్కు రావాలని నిర్ణయించుకున్నాను. దీన్ని ఎలాంటి ఉద్యోగం అనాలో కూడా నాకు తెలీడం లేదు. ఉరి తీసే వ్యక్తి జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది? అని అనుకుంటూ ఉంటాను. అతని మానసిక వ్యథ ఎలా ఉంటుంది? అనే దాన్ని విహాన్ చక్కగా పట్టుకున్నాడు. అసలు ఇలాంటి ఆలోచన రావడమే గొప్ప విషయం. బ్రహ్మాజీ మంచి విషయం ఉన్న నటుడు. ఎలాంటి పాత్రనైనా పండించగల సత్తా ఉన్న నటుడు. అతనికి ఇంత వరకు సరైన కారెక్టర్ పడలేదే అని నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. ‘హ్యాంగ్మెన్’ ట్రైలర్లో బ్రహ్మాజీ అద్భుతంగా కనిపించారు. ఈ చిత్రంతో బ్రహ్మాజీ అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. సన్నీ పాత్ర కూడా బాగుంది. ఇలాంటి కథను చెప్పిన విహానికి హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే. ‘హ్యాంగ్మెన్’ గొప్ప చిత్రం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
అద్దంకి దయాకర్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘హ్యాంగ్మెన్’ చిత్రం మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను తీసిన ‘ఇండియా ఫైల్స్’ ఐదు భాషల్లో రాబోతోంది. సినిమా అంటే ఏంటి? నటన అంటే ఏంటి? అనేది నాకు నా సినిమా ప్రయాణంలో తెలిసింది. ‘హ్యాంగ్మెన్’ పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. సక్సెస్ మీట్కి మళ్లీ వస్తాను’ అని అన్నారు.
నందినీ రెడ్డి మాట్లాడుతూ .. ‘‘హ్యాంగ్మెన్’ ట్రైలర్ నాకు చాలా నచ్చింది. అందుకే ఈ రోజు ఇక్కడకు ఇలా వచ్చాను. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ని ఒప్పుకున్న నిర్మాత అజయ్కి హ్యాట్సాఫ్. విహాన్ గొప్ప దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకోబోతోన్నారు. ఇలాంటి యంగ్ టాలెంట్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్న బ్రహ్మాజీ గారికి థాంక్స్. బ్రహ్మాజీ గారు ఎన్నెన్నో గొప్ప పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాతో ఆయన అద్భుతం చేయబోతోన్నారు. ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
బ్రహ్మాజీ మాట్లాడుతూ .. ‘‘మా కోసం వచ్చిన బ్రహ్మానందం గారికి, నందినీ రెడ్డి గారికి థాంక్స్. ఇలాంటి కథకు నన్ను అనుకున్న విహాన్కి ఎప్పుడూ రుణ పడి ఉంటాను. మేం కష్టాలు పడుతున్న టైంలో అజయ్ గారు మాకోసం వచ్చారు. సినిమా పట్ల ఆయనకున్న అభిరుచికి హ్యాట్సాఫ్. జూలై 3న సన్ నెక్ట్స్లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. ఇలాంటి కంటెంటె్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్న సన్ నెక్ట్స్ ప్రతినిధి మా ఎమ్మెస్ నారాయణ కూతురు శశి గారికి థాంక్స్’ అని అన్నారు.
అజయ్ మైసూర్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘హ్యాంగ్మెన్’ కథ నాకు చాలా నచ్చింది. గంటగంటకి మన దేశంలో క్రైమ్ పెరుగుతూనే ఉంటోంది. విహాన్ మేకింగ్ చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. ఆర్టిస్టుల పర్ఫామెన్స్ గొప్పగా ఉంటుంది. ఇందులో ఎంతో మంచి సామాజిక సందేశం ఉంటుంది. జూలై 3న సన్ నెక్ట్స్లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.
విహాన్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘హ్యాంగ్మెన్’లోని ఎలిమెంట్స్ చాలా హార్డ్ హిట్టింగ్గా ఉంటాయి. మనం చేసే ఉద్యోగాల్లా ‘హ్యాంగ్మెన్’ జాబ్ ఉండదు. కొత్త సబ్జెక్ట్, కంటెంట్ వచ్చినప్పుడల్లా ఆడియెన్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తూనే వచ్చారు. అందుకే ‘హ్యాంగ్మెన్’ కథను రాసుకున్నాను. నా టీం (ఫ్రెండ్స్) వల్లే సినిమా ఎలా చేయాలి, ఎలా తీయాలి అన్నది నేర్చుకున్నాను. వీళ్ల దగ్గరే నేను అంతా నేర్చుకున్నాను.. వీళ్లే నా గురువులు. కథ చెప్పిన తర్వాత బ్రహ్మాజీ గారు నన్నెంతో ఎంకరేజ్ చేశారు. ఆయనెంతో పాజిటివ్గా ఉంటారు. నా మొదటి హీరోగా ఆయనెప్పుడూ నాకు గుర్తుంటారు.
ఉదయ్ గుర్రాల మాట్లాడుతూ .. ‘నందినీ రెడ్డి గారి వల్లే ‘మెయిల్’ సినిమా వచ్చింది. శ్రీకాంత్, రూపక్ ఇలా మేమంతా ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి స్నేహితులం. విహాన్ ఆఫీసులోనే మేం పని చేసుకునే వాళ్లం. విహాన్కి సమాజంపై చాలా అవగాహన ఉంటుంది. చిన్న ఆలోచనతో ఈ ‘హ్యాంగ్మెన్’ పుట్టింది. బ్రహ్మాజీ గారు లేకపోతే ఈ ‘హ్యాంగ్మెన్’ లేదు. మాకు సహకరించిన బ్రహ్మాజీ గారికి థాంక్స్. మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్’ అని అన్నారు.
పరేషాన్ డైరెక్టర్ రూపక్ మాట్లాడుతూ .. ‘బ్రహ్మాజీ గారి సపోర్ట్ లేకపోతే ‘హ్యాంగ్మెన్’ వచ్చేది కాదు. సినిమా తీయడం కంటే.. నచ్చిన సినిమా తీయడం ఇంకా కష్టం.. మంచి మూవీ తీయడం ఇంకా కష్టం. విహాన్ ఇవన్నీ దాటేశాడు. ఉదయ్ మంచి టెక్నీషియన్. సన్నీకి మంచి సక్సెస్ రాబోతోంది. మూవీకి పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ఆల్ ది బెస్ట్’ అని అన్నారు.
రియల్ హ్యాంగ్మెన్ పవన్ మాట్లాడుతూ .. ‘విహాన్ చాలా మంచి వ్యక్తి. ఐదేళ్ల క్రితం వచ్చి ఓ సినిమా చేయాలని అన్నారు. అందుకే నాకు తెలిసిన విషయాలన్నీ చెప్పాను. ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కమ్రాన్ మాట్లాడుతూ .. ‘మా కోసం వచ్చిన బ్రహ్మానందం గారు, నందినీ రెడ్డి గారికి థాంక్స్. విహాన్ నాకు ఓ సారి ‘హ్యాంగ్మెన్’ లైన్ చెప్పారు. నాకు చాలా నచ్చింది. ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ని సపోర్ట్ చేసిన బ్రహ్మాజీ గారికి, అజయ్ గారికి, సన్ నెక్ట్స్కి థాంక్స్’ అని అన్నారు.
ఎడిటర్ కార్తిక్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘హ్యాంగ్మెన్’ను షార్ట్ ఫిల్మ్గా తీస్తానని విహాన్ ముందుగా చెప్పాడు. ఆ తరువాత అది సినిమాగా మారింది. ఈ మూవీ ద్వారా నాకెన్నో ఆఫర్లు వస్తున్నాయి’ అని అన్నారు.
ఉర్దూ నేర్పిన ప్రిన్సిపాల్ను చెంపపై కొట్టిన బీజేపీ నేత మందుల బాలు అరెస్ట్
నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ పట్టణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు మందుల బాలును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై తీవ్ర దుమారం రేగడంతో పోలీసులపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేశ్ రెడ్డికి చెందినదిగా చెబుతున్న అంకాపూర్లోని ఒక గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్న బాలును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే, జూన్ 27న ఆర్మూర్ లోని భారత్ చంద్ర స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ అమెర్ ఖాన్పై మందుల బాలు, అతని మద్దతుదారులు దాడి చేశారు. స్కూల్లో ఉర్దూ బోధించడంపై వారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఒక పోలీస్ అధికారి సమక్షంలోనే బాలు ప్రిన్సిపాల్ను చెంపపై కొట్టడం, దుర్భాషలాడటం వంటి దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో పోలీసుల తీరుపై, బీజేపీ నేత తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.
వడ్డీకి పదిలక్షలు.. ఇంట్లో నిధులని మోసం.. దంపతుల ఆత్మహత్య.. ఐదు నెలల పసికందు?
తల్లిదండ్రుల ఆత్మహత్య కారణంగా ఐదు నెలల పసికందు అనాథగా మారిన విషాద ఘటన మోకిల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. ఆ దంపతులు ఆత్మహత్య చేసుకునేలా ప్రేరేపించిన మృతుడి అత్తమామలు, బావమరిది సృష్టించిన ఆర్థిక ఇబ్బందులను వెలుగులోకి తెచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. వడ్ల బాలసాయి (32, ఫోటోగ్రాఫర్), పద్మ (26) అనే దంపతులు ఆదివారం ఆత్మహత్య చేసుకున్న తర్వాత, మృతుడి సోదరుడు అరవింద్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసు దర్యాప్తులో భాగంగా మృతుడి మొబైల్ ఫోన్ను పరిశీలించగా, అందులో ఒక సందేశం కనిపించింది.
ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు... రైలు సర్వీసులు రద్దు.. 22 వేల మంది వరద బాధితులు
సీఎం విజయ్ కీలక నిర్ణయం : తమిళనాడులో పరుగులు పెట్టనున్న ఏసీ బస్సులు
ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు 2 లక్షల మంది విద్యార్థులు
రాబోయే విద్యా సంవత్సరంలో ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు రెండు లక్షల మంది విద్యార్థులను ఆకర్షించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ విషయాన్ని మంగళవారం వెల్లడించిన విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో ఇప్పటికే 1.06 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మారారని తెలిపారు.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.