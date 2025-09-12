శనివారం, 13 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 12 సెప్టెంబరు 2025 (19:53 IST)

Lavanya: లావణ్య త్రిపాఠి కి అభినందనలు - అథర్వ మురళి టన్నెల్ మూవీ వాయిదా

Atharva Murali Tunnel movie new poster
మెగా జంట వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి బుధవారం (సెప్టెంబర్ 10) పండంటి బిడ్డకు జన్మను ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈక్రమంలో లావణ్య త్రిపాఠి నటించిన ‘టన్నెల్’ టీం స్పెషల్ విషెస్‌ను అందించింది. తల్లిదండ్రులుగా ప్రమోట్ అయిన వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిలకు ‘టన్నెల్’ మేకర్స్ కంగ్రాట్స్ తెలిపారు.
 
రవీంద్ర మాధవ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అథర్వ మురళి, లావణ్య త్రిపాఠి జంటగా నటించారు. సెప్టెంబర్ 12న విడుదల కావాల్సి ఉండగా.. ప్రస్తుతం ఓ వారం వాయిదా వేశారు. అలా ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 19న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లోకి తీసుకు వచ్చేందుకు నిర్మాత సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
 
‘టన్నెల్’ ఓ యాక్షన్-థ్రిల్లర్ మూవీ అని టీజర్, ట్రైలర్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది. అడ్రినల్ రష్ ఇచ్చేలా, ఉత్కంఠ రేకెత్తించేలా సస్పెన్స్, థ్రిల్లింగ్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు అందరినీ సర్ ప్రైజ్ చేసేలా ఉన్నాయి. క్రైమ్‌లు చేస్తున్న సైకోని పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా పట్టుకున్నాడు? అనే పాయింట్‌తో ‘టన్నెల్’ రాబోతోంది. 
 
‘టన్నెల్’ టీజర్, ట్రైలర్ ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో అంచనాల్ని పెంచేశాయి. లచ్చురామ్ ప్రొడక్షన్స్‌ మీద ‘టన్నెల్’ మూవీని తెలుగులో రాజు నాయక్ గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు.

Telangana: సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్

Telangana: సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్ములుగు జిల్లాలోని మేడారం వద్ద ఉన్న సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ అభివృద్ధికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకమైన మాస్టర్ ప్లాన్‌ను రూపొందించింది. ఇది ఆసియాలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ గిరిజన పండుగల్లో ఒకటిగా పేరు పొందింది. అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, రెండేళ్లకు ఒకసారి జరిగే జాతరకు హాజరయ్యే లక్షలాది మంది భక్తులు మెరుగైన సౌకర్యాలను ఆస్వాదించేలా చూడటం, ఆలయ ప్రత్యేక వారసత్వాన్ని భవిష్యత్ తరాల కోసం కాపాడటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఏర్పాట్ల కోసం రూ.236.2 కోట్ల బడ్జెట్‌ను కేటాయించింది.

3K Namo Run: ప్రధాని 75వ జన్మదినోత్సవం- హైదరాబాద్‌లో 3కె నమో రన్

3K Namo Run: ప్రధాని 75వ జన్మదినోత్సవం- హైదరాబాద్‌లో 3కె నమో రన్హైదరాబాద్‌లో జరిగే 3కె నమో యువ రన్ ఫర్ ఎ డ్రగ్-ఫ్రీ నేషన్ అనే మారథాన్‌లో బీజేపీ యువ మోర్చా పాల్గొంటుంది. కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమం, మాదకద్రవ్య వ్యసనాన్ని నివారించడం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని ప్రోత్సహించడం, మాదకద్రవ్య రహిత భారతదేశం దార్శనికతకు దోహదపడటం గురించి యువతలో అవగాహన పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

2029లో ఎన్డీఏ నాలుగోసారి అధికారంలోకి వస్తుంది: చంద్రబాబు నాయుడు

2029లో ఎన్డీఏ నాలుగోసారి అధికారంలోకి వస్తుంది: చంద్రబాబు నాయుడు2029లో ఎన్డీఏ నాలుగోసారి అధికారంలోకి వస్తుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హామీ ఇచ్చారు. కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో కూటమి గెలుస్తుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. లిఖితపూర్వకంగా తీసుకోండని చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నాయుడు అమరావతి, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించారు. తన గత ప్రభుత్వం హైదరాబాద్, వైజాగ్, విజయవాడ, తిరుపతి, వరంగల్‌లపై పనిచేసినప్పటికీ, అనేక అంశాల కారణంగా హైదరాబాద్‌లో వృద్ధి కేంద్రీకృతమైందని ఆయన వివరించారు.

ఫ్యాన్సీ నంబర్ వేలం- TG09G9999 రూ.25.5లక్షలకు కొనుగోలు

ఫ్యాన్సీ నంబర్ వేలం- TG09G9999 రూ.25.5లక్షలకు కొనుగోలుఖైరతాబాద్‌లోని సెంట్రల్ జోన్ కార్యాలయంలో జరిగిన తాజా ఫ్యాన్సీ నంబర్ వేలం ద్వారా రోడ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అథారిటీ హైదరాబాద్ రూ.63.7 లక్షలు సంపాదించింది. కార్పొరేట్లు, వ్యక్తులు సహా కొనుగోలుదారులలో ఆకర్షణీయమైన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ల పట్ల క్రేజ్ బలంగా ఉంది. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన నంబర్, TG09G9999ను హెటెరో ఫార్మా రూ.25.5 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. ఏఆర్ఎస్ టైర్స్ లిమిటెడ్ TG09H0009ను రూ.6.5 లక్షలకు కొనుగోలు చేయగా, డాక్టర్ రాజేశ్వరి స్కిన్ క్లినిక్ TG09H0001 ను రూ.6.25 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది.

ఫ్లెక్సీల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫోటోలు.. మళ్లీ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ

ఫ్లెక్సీల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫోటోలు.. మళ్లీ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చవైకాపా నేత, మాజీ ఎమ్మెల్సే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాస రెడ్డి ఏర్పాటు చేసిన పుట్టినరోజు ఫ్లెక్సీలలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫోటోలు కనిపించడంతో రాజకీయంగా తీవ్ర కలకలం రేగింది. జూనియర్ అధికారికంగా వైకాపాతో సంబంధం కలిగి లేనందున ఈ ఫ్లెక్సీలు మరింత దుమారం రేపాయి. ఈ సంఘటన రాజకీయ వర్గాలలో గాసిప్‌లను రేకెత్తించింది. ఎన్టీఆర్ మద్దతుదారులు, టీడీపీ అనుచరుల మధ్య ఉద్రిక్తత సృష్టించడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ చిత్రాలను ఉపయోగించారా అని చాలా మంది ప్రశ్నించారు.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.
