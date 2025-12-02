CPI Narayana: ఐబొమ్మలో సినిమాలు చూశాను.. సమస్య పైరసీలో కాదు.. వ్యవస్థలో.. నారాయణ
పైరసీ సైట్ ఐబొమ్మను నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇమ్మడి రవి అరెస్టుపై సీపీఐ సీనియర్ నాయకుడు నారాయణ చేసిన వ్యాఖ్యలతో చర్చ మొదలైంది. సమస్య పైరసీలో పాల్గొన్న వ్యక్తులలోనే కాదు, వ్యవస్థలోనే ఉందని ఆయన అన్నారు. నైపుణ్యం, ప్రతిభ ఉన్న వ్యక్తి చట్టవిరుద్ధమైన వేదికలను ఎందుకు ఎంచుకుంటాడని నారాయణ ప్రశ్నించారు.
బలహీనమైన విద్య, ఉద్యోగాల కొరత, అధిక వినోద వ్యయం ప్రజలను అలాంటి ఎంపికల వైపు నెట్టివేస్తున్నాయని నారాయణ అన్నారు. తాను ఐబొమ్మలో సినిమాలు చూశానని, ప్రింట్ నాణ్యత గురించి మాత్రమే ఫిర్యాదు చేశానని ఆయన అంగీకరించారు.
సినిమా టికెట్ ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని కూడా నారాయణ అన్నారు. మల్టీప్లెక్స్ ఛార్జీలు తరచుగా ఒక టికెట్కు రూ. 600 నుండి రూ. 700 దాటుతాయని, దీనివల్ల మధ్యతరగతి కుటుంబాలు థియేటర్లలో సినిమాలను ఆస్వాదించడం కష్టమవుతుందని నారాయణ ఎత్తి చూపారు.
సినిమా మాఫియా సినిమాలపై పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేసి ప్రజలపై భారం మోపుతోందని నారాయణ ఆరోపించారు. రవిని అరెస్టు చేయడం వల్ల పైరసీ పరిష్కారం కాదని నారాయణ అన్నారు. ఒకరిని తొలగిస్తే, అతని స్థానంలో చాలా మంది ఇతరులు వస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు. వినోదం అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా వ్యవస్థలో మార్పులు చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.