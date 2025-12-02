మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025 (11:43 IST)

CPI Narayana: ఐబొమ్మలో సినిమాలు చూశాను.. సమస్య పైరసీలో కాదు.. వ్యవస్థలో.. నారాయణ

పైరసీ సైట్ ఐబొమ్మను నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇమ్మడి రవి అరెస్టుపై సీపీఐ సీనియర్ నాయకుడు నారాయణ చేసిన వ్యాఖ్యలతో చర్చ మొదలైంది. సమస్య పైరసీలో పాల్గొన్న వ్యక్తులలోనే కాదు, వ్యవస్థలోనే ఉందని ఆయన అన్నారు. నైపుణ్యం, ప్రతిభ ఉన్న వ్యక్తి చట్టవిరుద్ధమైన వేదికలను ఎందుకు ఎంచుకుంటాడని నారాయణ ప్రశ్నించారు. 
 
బలహీనమైన విద్య, ఉద్యోగాల కొరత, అధిక వినోద వ్యయం ప్రజలను అలాంటి ఎంపికల వైపు నెట్టివేస్తున్నాయని నారాయణ అన్నారు. తాను ఐబొమ్మలో సినిమాలు చూశానని, ప్రింట్ నాణ్యత గురించి మాత్రమే ఫిర్యాదు చేశానని ఆయన అంగీకరించారు.
 
సినిమా టికెట్ ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని కూడా నారాయణ అన్నారు. మల్టీప్లెక్స్ ఛార్జీలు తరచుగా ఒక టికెట్‌కు రూ. 600 నుండి రూ. 700 దాటుతాయని, దీనివల్ల మధ్యతరగతి కుటుంబాలు థియేటర్లలో సినిమాలను ఆస్వాదించడం కష్టమవుతుందని నారాయణ ఎత్తి చూపారు. 
 
సినిమా మాఫియా సినిమాలపై పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేసి ప్రజలపై భారం మోపుతోందని నారాయణ ఆరోపించారు. రవిని అరెస్టు చేయడం వల్ల పైరసీ పరిష్కారం కాదని నారాయణ అన్నారు. ఒకరిని తొలగిస్తే, అతని స్థానంలో చాలా మంది ఇతరులు వస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు. వినోదం అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా వ్యవస్థలో మార్పులు చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

రాజకీయాల నుంచి రిటైర్ కానున్న ఒంగోలు టీడీపీ ఎంపీ మాగుంట.. కుమారుడికి పగ్గాలు..

రాజకీయాల నుంచి రిటైర్ కానున్న ఒంగోలు టీడీపీ ఎంపీ మాగుంట.. కుమారుడికి పగ్గాలు..ఒంగోలు టీడీపీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి రాజకీయాల నుంచి రిటైర్ కావాలని యోచిస్తున్నారు. ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో చర్చించిన తర్వాత ఆయన ఈ నిర్ణయాన్ని పంచుకున్నారు. మాగుంట త్వరలో తన కుమారుడు రాఘవరెడ్డికి రాజకీయ బాధ్యతలను అప్పగిస్తారు. రాఘవరెడ్డి తదుపరి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్నారు. మాగుంట కాంగ్రెస్ పార్టీతో తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించి 1998, 2004-2009లో ఒంగోలు ఎంపీ స్థానాన్ని గెలుచుకున్నారు. 2014 ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. తరువాత, 2019లో వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ఎంపీగా, 2024లో మళ్లీ టీడీపీ ఎంపీగా గెలిచారు.

Pawan Kalyan: మిత్రుడు రామ్‌కు పవన్ కీలక పగ్గాలు.. నాగబాబు ఉత్తరాంధ్రకే పరిమితం

Pawan Kalyan: మిత్రుడు రామ్‌కు పవన్ కీలక పగ్గాలు.. నాగబాబు ఉత్తరాంధ్రకే పరిమితంఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సన్నిహిత మిత్రుడు అయిన టాలీవుడ్ నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరి ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌లో జనసేన రాజకీయ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నామినేట్ అయ్యారు. పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాలను చూసుకోవడం, ఈ స్థానంలో కేడర్‌ను బలోపేతం చేసే బాధ్యతను ఆయనకు అప్పగించారు. ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత, రామ్ తాళ్లూరి మంగళగిరి కార్యాలయంలో పార్టీకి సంబంధించిన అన్ని కార్యకలాపాలను చూసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ముందు పవన్ కళ్యాణ్ రామ్ తాళ్లూరికి మరిన్ని కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు.

Sarpanch Post: ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు.. సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేయించాడు..

Sarpanch Post: ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు.. సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేయించాడు..స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రిజర్వ్డ్ స్థానాలకు తమ మహిళలను బరిలోకి దింపడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఆశావహుల వరుస పరిణామాలలో తాజాది ఏమిటంటే, ఒక వ్యక్తి ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన ఒక మహిళను వివాహం చేసుకుని, ఆమెను సంగారెడ్డి జిల్లాలో సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేయించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా తాళ్లపల్లికి చెందిన చంద్రశేఖర్ గౌడ్, మొదటి దశలో గ్రామాన్ని ఎస్సీ వర్గానికి రిజర్వ్ చేసినప్పుడు సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేయాలనుకున్నప్పుడు, దారుణమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నారు. అతను అదే గ్రామానికి చెందిన కానీ ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన శ్రీజ అనే మహిళను ప్రేమించారు.

సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి కుమార్తె పెళ్లైన కొన్ని నెలలకే ఆత్మహత్య.. ఏమైంది?

సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి కుమార్తె పెళ్లైన కొన్ని నెలలకే ఆత్మహత్య.. ఏమైంది?సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి చిన్నరామ్ముడు కుమార్తె వివాహం జరిగిన కొన్ని నెలలకే ఆత్మహత్య చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మాధురి సాహితిబాయి (27) ఆదివారం రాత్రి తాడేపల్లిలోని తన నివాసంలో తన గదిలోని బాత్రూంలో ఉరివేసుకుని కనిపించింది. ప్రేమ వ్యవహారం తర్వాత నంద్యాల జిల్లా బేతంచెర్ల మండలం బుగ్గనపల్లి తాండాకు చెందిన రాజేష్ నాయుడును మాధురి 2025 మార్చిలో వివాహం చేసుకుంది. తన భర్త తనను వేధిస్తున్నాడని మాధురి తన తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయడంతో కులాంతర వివాహం మూడు నెలల్లోనే విషాదకరంగా మారిందని తెలుస్తోంది.

షాక్, పానీపూరీ తినేందుకు నోరు బాగా తెరిచింది, దవడ ఎముక విరిగింది (video)

షాక్, పానీపూరీ తినేందుకు నోరు బాగా తెరిచింది, దవడ ఎముక విరిగింది (video)రోడ్లు వెంట వుండే పానీపూరీలను చాలామంది ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఐతే అలాంటి వారు ఈ విషయం తెలుసుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే... పానీపూరీ తినేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్త వహించకపోతే ఎలాంటి సమస్య వస్తుందో దీన్ని చూస్తే తెలుస్తుంది. ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఔరియా జిల్లాలో ఓ మహిళ పానీపూరి తినాలనుకుని రోడ్డు పక్కనే వున్న బండి దగ్గరకు వెళ్లింది. షాపు వ్యక్తి పానీపూరీలు ఇస్తుంటే ఆబగా నోరు తెరిచి పానీపూరీలు చక్కగా తింటోంది. ఇంతలో కాస్తంత పెద్దసైజు పానీపూరీ వచ్చింది. దాన్ని కూడా నోట్లో పట్టించాలని కాస్త గట్టిగా నోరు తెరిచింది.

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. 2024 చివరి నాటికి సుమారు 4 కోట్ల మంది HIVతో నివసిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 65% మంది ఆఫ్రికన్ దేశాల్లోనే వున్నారు. 2024లో 6,30,000 మంది HIV సంబంధిత కారణాల వల్ల మరణించారని, కొత్తగా 13 లక్షల మందికి ఎయిడ్స్ సోకిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే... తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మారుతున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎయిడ్స్ నియంత్రణలో అగ్రస్థానంలో వుంది. 2015లో 2.3 శాతం వుండగా 2024 చివరి నాటికి అది 0.2గా వున్నది. 2024లో HIVతో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిలో, 87% మందికి వారి స్థితి తెలుసు. 77% మంది యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీని పొందుతున్నారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?చిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు చెడు కొవ్వులు తగ్గుతాయి.
