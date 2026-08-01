Anupama: క్రేజీ కల్యాణం వంద కోట్లు వసూళ్ళతో చరిత్ర సృష్టించాలి : నందిని రెడ్డి
మనిషికి జీవితంలో ఏది అవసరం. మనిషి తనకు తాను గుర్తింపు పొందడమా, సమాజం చేత గుర్తింపు పొందడమా అనే తాత్విక సంఘర్షణే ఈ కథకు మూలం అని క్రేజీ కల్యాణం చిత్రానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్న వేణు ఊడుగుల తెలిపారు. నరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా బూసం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. బద్రప్ప గాజుల దర్శకుడు. ఈ రోజు ఈ సినిమా టీజర్ ను డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి ఆవిష్కరించారు.
Nandini Reddy, Naresh VK, Anupama Parameswaran and others
డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి మాట్లాడుతూ, తరుణ్ భాస్కర్ క్యారెక్టర్ థియేటర్స్ లో పేలుతుంది. నరేష్ క్యారెక్టర్ కు కూడా మంచి రెస్పాన్స్ దక్కుతుంది. అనుపమా మళ్లీ కామెడీ జానర్ లో క్యారెక్టర్ చేయడం హ్యాపీగా ఉంది. టీజర్ చూస్తే మూవీలో కావాల్సినంత వినోదం ఉంటుందని అనిపిస్తోంది. థియేటర్స్ లో విజిల్స్ వేసి ఎంజాయ్ చేసే సినిమా అని తెలుస్తోంది. మా బ్రదర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ సినిమాతో 100 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లు చేసి హిస్టరీ క్రియేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
లిరిక్ రైటర్ గోరటి వెంకన్న మాట్లాడుతూ - నాకున్న పరిమితులతో చూస్తే నేను సినిమాల్లో ఎక్కువ పాటలు రాసినట్లే లెక్క. ఇది చాలా మంచి సినిమా. ఎలాంటి అశ్లీలత లేకుండా హాయిగా అందరూ చూడొచ్చు. అనుపమ చక్కగా నటించింది. ఈ సినిమాలో ఎవరూ నటించినట్లు లేదు జీవించారు. ఈ కథ చూస్తుంటే నిజ జీవితాలు చూసినట్లే అనిపిస్తోంది. టీజర్ చూశాక నాకు ఈ పాత్రల్లా వ్యవహరించే ఓ పదిమంది గుర్తుకు వచ్చారు. భద్రప్ప, జగన్మోహన్ కలిసి టాలీవుడ్ కు ఒక మంచి సినిమా ఇస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు వేణు ఊడుగుల మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి గొప్పగా ట్యూన్స్ కంపోజ్ చేశాడు. ఊళ్ల ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సినిమాను బాగా చూస్తారు. ఇది తెలంగాణ ప్రాంతం సినిమా అయినా అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు ఇష్టపడే సినిమా అవుతుంది. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ బూసం జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, అడ్వర్టైజింగ్ రంగంలో పాతికేళ్లుగా కెరీర్ కొనసాగిస్తున్నా. ఇప్పుడు నిర్మాతగా మీ ముందుకు వస్తున్నా. సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఈ సినిమా చేశాం. నా డాక్యుమెంటరీస్, యాడ్స్, సాంగ్స్ కు కలిసి భద్రప్ప పనిచేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భద్రప్ప నాకు 12 కథలు చెప్పారు. ఆ కథల్లో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అయితే మిగతా కథలతో కూడా భద్రప్ప మాతో సినిమాలు చేయిస్తాడని అనిపిస్తోంది అన్నారు.
దర్శక నిర్మాత వేణు ఊడుగుల మాట్లాడుతూ, ఆత్మ గౌరవం కోసం కూతురు, సమాజ గౌరవం కోసం తండ్రి ఈ ఇద్దరి సంఘర్షణ రెండు తరాల మధ్య జరిగే సంఘర్షణ కాదు, ఇది విలువల మధ్య జరిగే సంఘర్షణ. ఈ కథ సామాజిక విలువల గురించి, స్త్రీ స్వేచ్ఛ గురించి, స్త్రీ ఆత్మ గౌరవం గురించి చర్చిస్తుంది. ఈ సినిమా ఫిలం ఇండస్ట్రీలో కొత్త ఆశల్ని రేకెత్తిస్తుంది. ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో జగన్ మోహన్ గారిలో మంచి సినిమాలు నిర్మించాలనే ప్యాషన్, తపన కనిపించేవి. ఈ సినిమాతో ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గా మన ముందుకు రావడం సంతోషంగా ఉంది అన్నారు.
డైరెక్టర్ భద్రప్ప గాజుల మాట్లాడుతూ, మా రైటర్ శ్రీనివాస రవీంద్ర తో ఈ కథ షేర్ చేసుకున్నాను. కథ చాలా బాగుంది సినిమా చేద్దామంటూ వేణు అన్న, జగన్మోహన్ అన్నతో చెప్పారు. అలా ఈ సినిమా జర్నీ ప్రారంభమైంది. సీనియర్ నటులంతా సింగిల్ సిట్టింగ్ లోనే కథను ఓకే చేశారు. కథను, నన్ను నమ్మి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈ అవకాశం కల్పించారు. నిజ జీవితంలో చూసే పాత్రలు, మన ఇరుగు పొరుగు వ్యక్తులను పోలిన క్యారెక్టర్స్ మా మూవీలో ఉంటాయి. మా చిత్రంలో నవ్వులతో పాటు మనసుకు హత్తుకునే ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి. అన్నారు.
నటుడు వీకే నరేష్ మాట్లాడుతూ - టీజర్ తోనే మా సినిమా టీమ్ సిక్సర్ కొట్టారు. ఈ సినిమాలో నటించమని నన్ను మొదట సంప్రదించింది వేణు ఊడుగుల గారు. ఆ తర్వాత భద్రప్ప గారు గంటా 45 నిమిషాలు నెరేషన్ ఇచ్చారు. నేను అలా వింటూనే ఉన్నాను. 300 చిత్రాలు చేసిన అనుభవం నాది. రిఫరెన్స్ లా పెట్టుకోవాల్సిన స్క్రిప్ట్ ఇది. ఈ స్క్రిప్ట్ ను యాక్టర్స్ అందరూ రిఫరెన్స్ గా తీసుకోవాలి. ఈ సినిమాను మనం కొంచెం ఓపికగా చేయాలనే ఒకే మాట వారితో చెప్పాను. స్క్రిప్ట్ విన్న తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా చేయాలి అని నాకు చెమటలు పట్టాయి. నేను ప్రతి సినిమాకు నేర్చుకునే స్టూడెంట్ ను. ఈ సినిమా నన్ను డిస్టింక్చన్ లో పాస్ చేస్తుంది. నాకే కాదు అనుపమ కూడా మంచి పేరొస్తుంది అన్నారు.
హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ మాట్లాడుతూ, ఈ కథ వింటూ నవ్వీ నవ్వీ కడుపు నొప్పి వచ్చింది. కథ విన్నాక భద్రప్ప ఈ సినిమా నేను చేస్తాను, నువ్వు చెప్పింది చెప్పినట్లు తీస్తే ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది అని చెప్పాను. ఈ క్యారెక్టర్ తో పాటు మొత్తం స్క్రిప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది. ఈ సినిమా క్యూట్ గా, హిలేరియస్ గా, రిలేటబుల్ గా ఉంటుంది. డైరెక్టర్ ఇచ్చిన నెరేషన్ ను నమ్మి నేను ఈ సినిమా చేశాను. ఈ సినిమా షూటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యింది. డబ్బింగ్ కూడా పూర్తి చేశాను. ఇలాంటి మంచి చిత్రానికి మీరంతా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.