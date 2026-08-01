  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. Crazy Kalyanam should create history by grossing 100 crores: Nandini Reddy
Written By దేవీ
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (17:26 IST)

Anupama: క్రేజీ కల్యాణం వంద కోట్లు వసూళ్ళతో చరిత్ర సృష్టించాలి : నందిని రెడ్డి

Nandini Reddy, Naresh VK, Anupama Parameswaran and others
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (17:26 IST)
google-news
Nandini Reddy, Naresh VK, Anupama Parameswaran and others
మనిషికి జీవితంలో ఏది అవసరం. మనిషి తనకు తాను గుర్తింపు పొందడమా, సమాజం చేత గుర్తింపు పొందడమా అనే తాత్విక సంఘర్షణే ఈ కథకు మూలం అని క్రేజీ కల్యాణం చిత్రానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్న వేణు ఊడుగుల తెలిపారు. నరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా బూసం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు.  బద్రప్ప గాజుల దర్శకుడు. ఈ రోజు ఈ సినిమా టీజర్ ను  డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి ఆవిష్కరించారు.
 
డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి మాట్లాడుతూ, తరుణ్ భాస్కర్ క్యారెక్టర్ థియేటర్స్ లో పేలుతుంది. నరేష్ క్యారెక్టర్ కు కూడా మంచి రెస్పాన్స్ దక్కుతుంది. అనుపమా మళ్లీ కామెడీ జానర్ లో క్యారెక్టర్ చేయడం హ్యాపీగా ఉంది. టీజర్ చూస్తే మూవీలో కావాల్సినంత వినోదం ఉంటుందని అనిపిస్తోంది. థియేటర్స్ లో విజిల్స్ వేసి ఎంజాయ్ చేసే సినిమా అని తెలుస్తోంది. మా బ్రదర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి  ఈ సినిమాతో 100 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లు చేసి హిస్టరీ క్రియేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
లిరిక్ రైటర్ గోరటి వెంకన్న మాట్లాడుతూ - నాకున్న పరిమితులతో చూస్తే నేను సినిమాల్లో ఎక్కువ పాటలు రాసినట్లే లెక్క. ఇది చాలా మంచి సినిమా. ఎలాంటి అశ్లీలత లేకుండా హాయిగా అందరూ చూడొచ్చు. అనుపమ చక్కగా నటించింది. ఈ సినిమాలో ఎవరూ నటించినట్లు లేదు జీవించారు. ఈ కథ చూస్తుంటే నిజ జీవితాలు చూసినట్లే అనిపిస్తోంది. టీజర్ చూశాక నాకు ఈ పాత్రల్లా వ్యవహరించే ఓ పదిమంది గుర్తుకు వచ్చారు. భద్రప్ప, జగన్మోహన్ కలిసి టాలీవుడ్ కు ఒక మంచి సినిమా ఇస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు వేణు ఊడుగుల  మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి గొప్పగా ట్యూన్స్ కంపోజ్ చేశాడు. ఊళ్ల ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సినిమాను బాగా చూస్తారు. ఇది తెలంగాణ ప్రాంతం సినిమా అయినా అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు ఇష్టపడే సినిమా అవుతుంది. అన్నారు.
 
ప్రొడ్యూసర్ బూసం జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, అడ్వర్టైజింగ్ రంగంలో పాతికేళ్లుగా కెరీర్ కొనసాగిస్తున్నా. ఇప్పుడు నిర్మాతగా మీ ముందుకు వస్తున్నా. సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఈ సినిమా చేశాం. నా డాక్యుమెంటరీస్, యాడ్స్, సాంగ్స్ కు కలిసి భద్రప్ప పనిచేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భద్రప్ప నాకు 12 కథలు చెప్పారు. ఆ కథల్లో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అయితే మిగతా కథలతో కూడా భద్రప్ప మాతో సినిమాలు చేయిస్తాడని అనిపిస్తోంది అన్నారు.
 
దర్శక నిర్మాత వేణు ఊడుగుల మాట్లాడుతూ, ఆత్మ గౌరవం కోసం కూతురు, సమాజ గౌరవం కోసం తండ్రి ఈ ఇద్దరి సంఘర్షణ రెండు తరాల మధ్య జరిగే సంఘర్షణ కాదు, ఇది విలువల మధ్య జరిగే సంఘర్షణ. ఈ కథ సామాజిక విలువల గురించి, స్త్రీ స్వేచ్ఛ గురించి, స్త్రీ ఆత్మ గౌరవం గురించి చర్చిస్తుంది. ఈ సినిమా ఫిలం ఇండస్ట్రీలో కొత్త ఆశల్ని రేకెత్తిస్తుంది. ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో జగన్ మోహన్ గారిలో మంచి సినిమాలు నిర్మించాలనే ప్యాషన్, తపన కనిపించేవి. ఈ సినిమాతో ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గా మన ముందుకు రావడం సంతోషంగా ఉంది  అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ భద్రప్ప గాజుల మాట్లాడుతూ, మా రైటర్ శ్రీనివాస రవీంద్ర తో ఈ కథ షేర్ చేసుకున్నాను. కథ చాలా బాగుంది సినిమా చేద్దామంటూ వేణు అన్న, జగన్మోహన్ అన్నతో చెప్పారు. అలా ఈ సినిమా జర్నీ ప్రారంభమైంది. సీనియర్ నటులంతా సింగిల్ సిట్టింగ్ లోనే కథను ఓకే చేశారు. కథను, నన్ను నమ్మి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈ అవకాశం కల్పించారు. నిజ జీవితంలో చూసే పాత్రలు, మన ఇరుగు పొరుగు వ్యక్తులను పోలిన క్యారెక్టర్స్ మా మూవీలో ఉంటాయి. మా చిత్రంలో నవ్వులతో పాటు మనసుకు హత్తుకునే ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి. అన్నారు.
 
నటుడు వీకే నరేష్ మాట్లాడుతూ - టీజర్ తోనే మా సినిమా టీమ్ సిక్సర్ కొట్టారు. ఈ సినిమాలో నటించమని నన్ను మొదట సంప్రదించింది వేణు ఊడుగుల గారు. ఆ తర్వాత భద్రప్ప గారు గంటా 45 నిమిషాలు నెరేషన్ ఇచ్చారు. నేను అలా వింటూనే ఉన్నాను. 300 చిత్రాలు చేసిన అనుభవం నాది. రిఫరెన్స్ లా పెట్టుకోవాల్సిన స్క్రిప్ట్ ఇది. ఈ స్క్రిప్ట్ ను యాక్టర్స్ అందరూ రిఫరెన్స్ గా తీసుకోవాలి. ఈ సినిమాను మనం కొంచెం ఓపికగా చేయాలనే ఒకే మాట వారితో చెప్పాను. స్క్రిప్ట్ విన్న తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా చేయాలి అని నాకు చెమటలు పట్టాయి. నేను ప్రతి సినిమాకు నేర్చుకునే స్టూడెంట్ ను. ఈ సినిమా నన్ను డిస్టింక్చన్ లో పాస్ చేస్తుంది. నాకే కాదు అనుపమ కూడా మంచి పేరొస్తుంది అన్నారు.
 
హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ మాట్లాడుతూ, ఈ కథ వింటూ నవ్వీ నవ్వీ కడుపు నొప్పి వచ్చింది.  కథ విన్నాక భద్రప్ప ఈ సినిమా నేను చేస్తాను, నువ్వు చెప్పింది చెప్పినట్లు తీస్తే ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది అని చెప్పాను. ఈ క్యారెక్టర్ తో పాటు మొత్తం స్క్రిప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది. ఈ సినిమా క్యూట్ గా, హిలేరియస్ గా, రిలేటబుల్ గా ఉంటుంది. డైరెక్టర్ ఇచ్చిన నెరేషన్ ను నమ్మి నేను ఈ సినిమా చేశాను. ఈ సినిమా షూటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యింది. డబ్బింగ్ కూడా పూర్తి చేశాను. ఇలాంటి మంచి చిత్రానికి మీరంతా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
About Writer
దేవీ
తర్వాతి కథనం
Nani: ది ప్యారడైజ్ లో నాని, కాయదు లోహర్ పై సాంగ్, త్వరలో టీజర్

Pawan Kalyan: ప్రధానిపై అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు.. నా కళ్లు చెమర్చాయి.. పవన్ (video)

Pawan Kalyan: ప్రధానిపై అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు.. నా కళ్లు చెమర్చాయి.. పవన్ (video)భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ టెర్మినల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నీట్ నిరసనల సమయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై చేసిన దూషణలు తనను తీవ్రంగా బాధించాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ప్రధానిపై చేసిన అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు విన్నప్పుడు తన కళ్లు చెమర్చాయని పవన్ చెప్పారు. దేశం కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ఒక జాతీయ నాయకుడిని, దేశభక్తుడిని మనం ఇలాగేనా చూసుకునేది? దేశం కోసం ఆయన పడిన కష్టాలు యువతరానికి తెలుసా? మోదీపై వచ్చే ఏ విమర్శ అయినా మాపై వచ్చిన విమర్శగానే భావిస్తాం. ఈ దేశంలో మోదీని ఓడించగల నాయకుడు లేడు, ఇకపై కూడా ఉండడు. తనను అవమానించిన వారిని కూడా క్షమించేంత గొప్ప మనసున్న మోదీ గారి పాదాలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను," అని పవన్ కళ్యాణ్ భావోద్వేగంతో కూడిన ప్రసంగంలో అన్నారు.

మూర్చపోయిన టీచర్‌కి గుండెపోటు వచ్చిందని సీపీఆర్, పక్కటెముకలు విరిగాయి, వీడియో

మూర్చపోయిన టీచర్‌కి గుండెపోటు వచ్చిందని సీపీఆర్, పక్కటెముకలు విరిగాయి, వీడియోమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కైలారస్ ప్రాంతంలో ఓ ఉపాధ్యాయురాలికి గుండె పోటు వచ్చిందేమోనని సీపీఆర్ చేయడంతో ఆమె రెండు పక్కటెముకలు విరిగిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమెకు గుండెపోటు వచ్చిందన్న పొరపాటున సీపీఆర్ (CPR) చేయడంతో ఆమె పక్కటెముకలు రెండు విరిగాయి. మధ్యప్రదేశ్‌లోని కైలారస్‌లో లలిత అనే ఉపాధ్యాయురాలు రోడ్డుపై వెళ్తోంది. ఐతే తీవ్రమైన ఎండ కారణంగా తన స్కూటర్ పైనుంచి ఆమె కింద పడిపోయారు. అక్కడే ఉన్న ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు గుండెపోటు వచ్చిందని భావించి, ఆమెకు నిరంతరాయంగా సీపీఆర్ చేయడం ప్రారంభించారు. ఆసుపత్రిలో పరీక్షించిన తర్వాత, ఆమెకు గుండెపోటు రాలేదని వైద్యులు వెల్లడించారు.

ఆసియా ఏనుగు, రాయల్ బెంగాల్ పులిని దత్తత తీసుకున్న అన్నా కొణిదెల

ఆసియా ఏనుగు, రాయల్ బెంగాల్ పులిని దత్తత తీసుకున్న అన్నా కొణిదెలఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా కొణిదెల, ఇక్కడి ఇందిరా గాంధీ జూలాజికల్ పార్క్‌లో అమలు చేస్తున్న జంతు దత్తత పథకం కింద ఒక ఆసియా ఏనుగును, ఒక రాయల్ బెంగాల్ పులిని ఏడాది కాలం పాటు దత్తత తీసుకున్నారు. ఈ జంతువుల సంరక్షణ, శ్రేయస్సు కోసం ఏడాదికి సరిపడా ఖర్చుగా మొత్తం రూ. 6.3 లక్షలు సమర్పించి, తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా అన్నా కొణిదెల ఈ రెండు జంతువులను దత్తత తీసుకున్నారని విశాఖపట్నం జూ క్యూరేటర్ జి. మంగమ్మ తెలిపారు.

Girl: నా వయసు కేవలం 15 ఏళ్లు.. నేను చేసింది క్షమించదగినది కాదు.. (video)

Girl: నా వయసు కేవలం 15 ఏళ్లు.. నేను చేసింది క్షమించదగినది కాదు.. (video)ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని దూషించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక యువతి, ఆన్‌లైన్‌లో బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పింది. ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో రెండు చేతులు జోడించి మాట్లాడిన ఆమె, ఆ సమయంలో అక్కడి జనసందోహం సృష్టించిన ఉద్వేగపూరిత వాతావరణానికి లోనై ప్రధానిపై అనుచిత పదజాలం వాడానని పేర్కొంది.

అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదు చేసిన ఏపీసీఐడీ

అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదు చేసిన ఏపీసీఐడీకేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, సమాచార శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ పెమ్మసానిని లక్ష్యంగా చేసుకుని అభ్యంతరకరమైన వీడియోను రూపొందించినందుకు, మాజీ వైఎస్సార్‌సీపీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ (ఏపీసీఐడీ) కేసు నమోదు చేసింది. పెమ్మసానిని చేతికి సంకెళ్లు వేసినట్లుగా చూపించే వీడియోను అంబటి సోషల్ మీడియాలో సృష్టించి పోస్ట్ చేశారని, ఇది ఆయనను అవమానించడానికి, ఆయన ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ఉద్దేశించినదని స్థానిక టీడీపీ నాయకులు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఇక డాక్టర్ల పని అయిపోయినట్లేనా, రానున్న 3 ఏళ్లలో ఆస్టిమస్ రోబోలే బెస్ట్ డాక్టర్స్ అంట, నిజమా?!!

ఇక డాక్టర్ల పని అయిపోయినట్లేనా, రానున్న 3 ఏళ్లలో ఆస్టిమస్ రోబోలే బెస్ట్ డాక్టర్స్ అంట, నిజమా?!!AI... కృత్రిమ మేధస్సుతో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. వేలాది మంది ఉద్యోగాలు పోయి వీధినపడ్డారు. ఇప్పుడు ఈ ఏఐ ఇతర పరిశ్రమల్లోకి కూడా క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. వైద్య రంగంలో రాబోయే 3 ఏండ్లలో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని ఎలన్ మస్క్ నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. ఇకపై మెడిసిన్ చదివేందుకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్లు అదంతా వదిలేసి ఇతర కోర్సులపై దృష్టి పెట్టడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే రానున్న 3 ఏళ్లలో టెస్లా అభివృద్ధి చేస్తున్న 'ఆప్టిమస్' వంటి హ్యూమనాయిడ్ రోబోలు మానవ వైద్యులను పూర్తిగా భర్తీ చేసి "బెస్ట్ డాక్టర్లు" అవుతారట.

మీ ఉదయానికి శక్తినివ్వండి: మీ అల్పాహారంలో కాలిఫోర్నియా బాదం ఎందుకు ఉండాలంటే?

మీ ఉదయానికి శక్తినివ్వండి: మీ అల్పాహారంలో కాలిఫోర్నియా బాదం ఎందుకు ఉండాలంటే?వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి అంతకంతకూ అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న తరుణంలో, దీర్ఘకాలిక శ్రేయస్సుకు మద్దతుగా సరళమైన మరియు స్థిరమైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సమతుల్యమైన అల్పాహారంతో రోజును ప్రారంభించడం వల్ల శరీరంలో శక్తి స్థాయిలు తగ్గకుండా ఉంటాయి. అలాగే రోజంతా సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. కానీ, బిజీ షెడ్యూల్‌లు, ఉరుకుల పరుగుల ఉదయం వేళల్లో తరచుగా అల్పాహారం మానేయడం లేదా సమతుల్య పోషణ లేని సులభమైన ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవడం జరుగుతుంటుంది.

ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్ ఫ్రీ కార్డు ఆవిష్కరణ - చెన్నై నగర వాసులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు

ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్ ఫ్రీ కార్డు ఆవిష్కరణ - చెన్నై నగర వాసులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలుతమిళనాడు రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన ఎస్ఆర్ఎస్ హాస్పిటల్స్.. చెన్నై రామాపురం వాసులకు ప్రత్యేక ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రయోజనాలు కల్పించేందుకు వీలుగా ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్‌ ఉచిత కార్డును ప్రవేశపెట్టింది. రామాపురంలోని ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ హాస్పిటల్‌కు ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉండే ప్రజలకు ఇది వర్తించనుంది. ఈ ఉచిత 'SRM ప్రైమ్ కార్డ్' ద్వారా నిపుణులైన వైద్యుల సంప్రదింపులు, నివారణ ఆరోగ్య సేవలు, చికిత్సలో రాయితీలు, అత్యవసర అంబులెన్స్ సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?Monsoon fruit Albakara, తొలకరి చినుకులు ప్రారంభమై వర్షాలు పడుతుండగానే వచ్చేస్తాయి ఆల్‌బకరా పండ్లు. ఈ ఆల్‌బకరా పండ్లలో విటమిన్‌ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి రోగనిరోధకశక్తిని పెంచి, త్వరగా ఇన్‌ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. మనం తిన్న ఆహారం నుంచి శరీరం ఇనుమును బాగా గ్రహించేలా కూడా చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ పండ్లనూ వీలైనప్పుడల్లా తినటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ పండులోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. జ్యూసీగా ఉండే ఈ ఆల్‌బకరా పండులో కేలరీలు తక్కువ, జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరిచే ఫైబర్‌ ఇందులో చాలా వుంది.

కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాలేయ వ్యాధులు, నివారించదగిన మరణాలకు ప్రాథమిక కారణాల్లో 'వైరల్ హెపటైటిస్' ఒకటిగా కొనసాగుతోందని, ఇందులో భారతదేశపు వాటా గణనీయంగా ఉందని కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పేర్కొంది. 'ప్రపంచ హెపటైటిస్ దినోత్సవం' సందర్భంగా ప్రజలు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్, వ్యాక్సినేషన్, సకాలంలో వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని కోరుతూ సంస్థ ఒక ప్రజా సలహాను జారీ చేసింది. ఈ వైరల్ హెపటైటిస్‌ను ‘నిశ్శబ్ద వ్యాధి’గా పిలుస్తారని, ఎటువంటి బాహ్య లక్షణాలు లేకుండానే కాలేయం పూర్తిగా దెబ్బతినే వరకు ఇది శరీరంలో పెరుగుతుందని హెచ్చరించింది.