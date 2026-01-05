Koragajja: కొరగజ్జ పాటలతో క్రియేటివ్ రీల్స్ చేసి భారీ బహుమతులు గెలుచుకోండి

సుధీర్ అట్టావర్ దర్శకత్వంలోని ‘కొరగజ్జ’ సినిమా పాటలతో క్రియేటివ్ రీల్స్ రూపొందించండి. మీ వీడియోలు ఎక్కువ వ్యూస్, లైక్స్, కామెంట్స్ పొందితే జిల్లా స్థాయి & రాష్ట్ర స్థాయి కలిపి మొత్తం ₹1 కోటి విలువైన బహుమతులు గెలుచుకునే అవకాశం! ప్రతి వారం జిల్లా స్థాయిలో ప్రత్యేక గిఫ్ట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
గమనిక: అసభ్యకరమైన లేదా ఎగతాళి చేసే వీడియోలు పోస్ట్ చేయకండి. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు (Terms & Conditions apply).
న్యూ ఇయర్కు ఫెస్టివ్ కిక్ ఇచ్చిన ‘కొరగజ్జ’ సాంగ్స్ ప్రీమియర్
సుధీర్ అట్టావర్ తెరకెక్కిస్తున్న ‘కొరగజ్జ’ చిత్ర ఆడియో ప్రీమియర్ న్యూ ఇయర్ వేడుకలను ఘనంగా ప్రారంభించింది. హోటల్ హాలిడే ఇన్ వేదికగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమం Big FM 92.7 ద్వారా లైవ్ ప్రసారమై, సినిమా పాటలు 300కిపైగా ఆడియో ప్లాట్ఫామ్లలో విడుదలయ్యాయి.
ఈ వేడుకకు భారతదేశపు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిగాంచిన తొలి పాప్ సింగర్ & నటుడు షారన్ ప్రభాకర్, సీనియర్ నటుడు భవ్య, దర్శకుడు నాగతిహళ్లి చంద్రశేఖర్, నిర్మాత త్రివిక్రమ సపల్య, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ఈపీ–ఎడిటర్ విద్యాధర్ శెట్టి, Big FM సౌత్ హెడ్ విశ్వాస్ తదితర ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
Big FM ప్రముఖ ఆర్జేలు విక్కీ, దుష్యంత్, ప్రదీప్ తమ ఎనర్జీతో వేదికను ఉత్సాహంగా మార్చారు. సినిమా టీమ్తో రేడియో నెట్వర్క్ మధ్య ఉన్న బలమైన భాగస్వామ్యాన్ని విశ్వాస్ ప్రశంసించారు.
హైలైట్ : AI పవర్డ్ సాంగ్ “గాలి గంధ” శ్రేయ ఘోషల్, అర్మాన్ మాలిక్ ఆలపించిన AI-పవర్డ్ ట్రాక్ “గాలి గంధ” ప్రపంచస్థాయి సౌండ్ డిజైన్, అద్భుతమైన విజువల్స్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని RJ ప్రదీప్ మరియు దర్శకుడు సుధీర్ అట్టావర్ సమర్థంగా యాంకర్ చేయగా, నిర్మాత త్రివిక్రమ సపల్య, ఈపీ విద్యాధర్ శెట్టి అతిథులను సత్కరించారు.
సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ భవ్య యక్షగానం
‘మహిషాసుర’ యక్షగాన దృశ్యంలో మహిషాసురుని తల్లి మాలిని పాత్రలో భవ్య చేసిన ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఆమె యక్షగానం స్నిపెట్ ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. నేపథ్య గాయకులు రమేశ్చంద్ర, ప్రతిమ భట్ కార్యక్రమానికి మరింత వన్నె చేకూర్చారు. పలువురు సీనియర్ జర్నలిస్టులు కూడా పాటలు, నృత్యాల్లో పాల్గొన్నారు.
రీల్స్ ట్యాగ్ చేయాల్సిన అకౌంట్స్: @sudheer.attavar @vidyabejai @trivikramsapalya
సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత సుధీర్ అట్టావర్ దర్శకత్వంలో, త్రివిక్రమ సినిమాస్ & సక్సెస్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై రూపొందుతున్న కొరగజ్జ చిత్రంలో అద్భుతమైన తారాగణం భాగమైంది. కబీర్ బేడి, ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్లు సందీప్ సోపార్కర్, గణేష్ ఆచార్య, దక్షిణాది టాప్ నటులు భవ్య, శృతి సహా మరెందరో ప్రముఖులు ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.
అత్యుత్తమ సాంకేతిక బృందంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి మనోజ్ పిళ్లై సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, జిత్ జోషీ, విద్యాధర్ శెట్టి ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు. బిబిన్ దేవ్ సౌండ్ డిజైన్, నిరంతరంగా మూడు సార్లు కేరళ రాష్ట్ర అవార్డు అందుకున్న డీఐ కలరిస్ట్ లిజు ప్రభాకరన్ డీఐ బాధ్యతలు చేపట్టారు.
లవన్–కుషన్ వీఎఫ్ఎక్స్ & గ్రాఫిక్స్తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం, సినీ ప్రపంచంలో కొత్త విప్లవానికి నాంది పలికి ప్రేక్షకులను ప్రేరణతో నింపనుంది.