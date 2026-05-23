సంబంధిత వార్తలు
- Allu Arjun: శక్తిమాన్ గా అల్లు అర్జున్ ను బాసిల్ జోసెఫ్ చూపించనున్నాడా?
- Atlee, Arjun: అల్లు అర్జున్ రాకా టైటిల్కు పుష్పతో సంబంధం ఉంది : చిత్ర నిర్మాతలు
- పుష్ప 2 తొక్కిసలాటలో గాయపడి శ్రీతేజ్ ను మరోసారి పరామర్శించిన అల్లు అరవింద్, స్నేహా రెడ్డి
- Heroes: హీరోల పారితోషికంలో సినిమారంగంలో పెను మార్పులు రాబోతున్నాయా?
- King of Pop Review: కింగ్ ఆఫ్ పాప్ నెటిజన్ల రివ్యూ - మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ ను అల్లు అర్జున్ చేస్తాడా?
Venkatesh Iyer: అల్లు అర్జున్ ఇంటికి వెళ్ళి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన క్రికెటర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్
భారత క్రికెటర్ RCB స్టార్ ప్లేయర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఈ రోజు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ని ఆయన నివాసంలో ప్రత్యేకంగా కలిశారు. అల్లు అర్జున్ కుమారుడు అల్లు ఆర్యన్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన జెర్సీని బహూకరించడంతో, వారి మధ్య జరిగిన ఈ ఆత్మీయ కలయిక మరింత విశేషంగా మారింది. ఈ ఫొటోలను అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. టాలెంటెడ్ క్రికెటర్ అయిన వెంకటేష్ అయ్యర్ గారిని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందంటూ బన్నీ ఈ సందర్భంగా రాసుకొచ్చాడు.
Cricketer Venkatesh Iyer visited Allu Arjun's home
ఈ సందర్భంగా వెంకటేశ్ అయ్యర్ మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని కెరీర్ మరింత బాగుడాలని అల్లు అర్జున్ ఆకాంక్షించారు. అల్లు అయాన్ కోసం వెంకటేష్ అయ్యర్ తన సంతకంతో కూడిన స్పెషల్ క్రికెట్ జెర్సీని గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు. ఈ స్పెషల్ గిఫ్ట్ పట్ల అల్లు అర్జున్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ వెంకటేష్ అయ్యర్కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.
అల్లు ఆర్యన్ కు క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టమట. అందుకే ఈ జెర్సీ తీసుకోవడం పట్ల అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
త్వరలోనే ఏఐ ఆధారిత వైద్య సేవలు.. చంద్రబాబు నాయుడు
అందరికీ ప్రపంచ స్థాయి ఆరోగ్య సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో, ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించే ఉద్దేశంతో రూపొందించిన సంజీవని ప్రాజెక్టును ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. చిత్తూరు జిల్లా, పూతలపట్టు నియోజకవర్గంలోని యడమరిలో జరిగిన సంజీవని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి, సంజీవని అనేది కేవలం ఒక సాఫ్ట్వేర్ వేదిక మాత్రమే కాదని, అదొక సమగ్రమైన డిజిటల్ ప్రజారోగ్య నిర్వహణ వ్యవస్థ అని అభివర్ణించారు.
వైకాపా ముమ్మాటికి గొడ్డలి పార్టీనే .. 11 అరాచకాలు ఇవిగోండి : సీఎం చంద్రబాబు ధ్వజం
పులివెందుల ఎమ్మెల్యే జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైకాపా టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరోమారు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైకాపా ముమ్మాటికీ గొడ్డలి పార్టీయేనని ఆయన విమర్శించారు. చిత్తూరు జిల్లా కండ్రిగలో జరిగిన సంజీవని ప్రజావేదిక సభలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన 11 విషయాలు చెబుతానంటూ గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన 11 అరాచక విధ్వంసకర ఘటనలను ఏకరవు పెట్టారు. ఈ నిర్వాకాల వల్లే వైకాపాను తాను గొడ్డలి పార్టీ అని పిలుస్తున్నానని, ఆ పార్టీ ముమ్మాటికీ గొడ్డలి పార్టీయేనని స్పష్టం చేశారు.
అయ్యా సీఎం విజయ్ నీ ఉచిత కరెంట్ మాకొద్దు, డబ్బులిస్తాం ఇవ్వు నాయనా: తమిళనాడులో మొదలైన అసంతృప్తి, వీడియో
తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అయితే కాన్వాయిలో కొత్త కారుతో సరికొత్త సీఎం అంటూ సోషల్ మీడియాలో పలు వీడియోల్లో పలు యాంగిల్స్లో కనబడుతున్నారు. రోడ్డున వెళ్లేవారికి టాటాలు చెబుతున్నారు. కానీ ఆయన ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడానికి నానా తంటాలు పడుతున్నారు. గద్దెనెక్కిన రోజుల వ్యవధిలోనే పరిస్థితి ఏమిటో కొంతమంది రీల్స్ ద్వారా విజయ్కు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఏకంగా ఫలానా ప్రాంతం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం... మా పరిస్థితి ఇలా వుంది అని చెబుతున్నారు. తాజాగా ఓ మహిళ అర్థరాత్రి వేళ ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో వదిలింది.
తెలంగాణలో తీవ్ర వడగాలులు-16మంది మృతి: పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి
వేసవి కారణంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న తీవ్ర వడగాలుల పరిస్థితుల కారణంగా 16 మంది మరణించారని తెలంగాణ రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి శనివారం తెలిపారు. వడగాలుల వల్ల తలెత్తిన పరిస్థితులపై అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన శ్రీనివాస రెడ్డి, ఈ 16 మరణాలు రాష్ట్రంలోని ఏడు జిల్లాల్లో సంభవించాయని పేర్కొన్నారు.
మాసాబ్ ట్యాంక్లో దారుణం : న్యాయవాదిను కారుతో ఢీకొట్టించి చంపేశారు...
హైదరాబాద్ నగరంలోని మాసాబ్ ట్యాంక్ సమీపంలో దారుణం జరిగింది. న్యాయవాది ఖాజా మొయినుద్దీన్ను కారుతో ఢీకొట్టించి చంపేశారు. ఆయన కారు ఎక్కుతున్న సమయంలో వెనుక నుంచి వచ్చిన మరో కారు వేగంగా ఢీకొట్టింది. ఈ తర్వాత ఢీకొట్టిన కారు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఇది గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు ఖాజా మొయినుద్దీన్ను ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు.
మండుటెండలో నుంచి చల్లటి నీరు తాగితే...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఏపీ, తెలంగాణాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో తమ వ్యక్తిగత పనుల మీద బయటకు వెళ్లివచ్చి చల్లటి నీటిని సేవిస్తుంటారు. ఇలా తాగడం వల్ల కొద్దిసేపు ఉపశమనం కలుగినట్టు కనిపిస్తుంది. కానీ, కొన్నిసార్లు దానివల్ల శరీరానికి తీవ్ర అసౌకర్యం కలగవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
నువ్వుల నూనెతో ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
నువ్వుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాపర్, విటమిన్లూ, ప్రోటీన్లూ వంటి ఎన్నో ఖనిజాలు దాగి ఉన్నాయి. వీటిల్లోని యాంటీఆక్సీడెంట్ క్యాన్సర్ కారకాలైన ఫ్రీరాడికల్స్ను అడ్డుకుంటుంది. వీటిల్లోని పీచు జీర్ణశక్తికి తోడ్పడుతుంది. నువ్వులు, నువ్వుల నూనెతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. నువ్వులు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, వీటిల్లో ఉండే మెగ్నీషియం రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకు తోడ్పడుతుంది. నువ్వులు, నువ్వుల నూనె వాడుతుంటే మధుమేహం, బీపీలను నివారిస్తుంది. నువ్వులు ఎముకల వృద్ధికి తోడ్పడి ఆస్టియోపోరోసిస్ని తగ్గిస్తాయి. నువ్వులను తీసుకోవడం వలన చెడు కొలస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది, గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి. ఉదయాన్నే ఒక టీ స్పూను నువ్వుల నూనెను కాసేపు పుక్కిలించడం వల్ల నోటిలో బ్యాక్టీరియా చేరకుండా ఉంటుంది.
మెంతి ఆకుల పేస్టుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
మెంతులు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందులో అనేర రకాలైన పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. స్థూలకాయం, చెడు కొలస్ట్రాల్ మదుమేహం అదుపునకు ఇవి దోహదపడతాయి. మెంతి ఆకులలోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. లివర్ సిర్రోసిస్తో బాధపడుతున్నవారికి మెంతి ఆకులను దంచి కాచిన రసంలో తేనె కలిపి తాగిస్తే ఆకలి పెరిగి త్వరగా కోలుకుంటారు. నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడేవారు మెంతి ఆకులను రసంగా చేసి రాత్రి భోజనానికి ముందు తాగితే చక్కగా నిద్రపడుతుంది. మెంతి ఆకుల రసాన్ని పిప్పితో సహా నిమ్మకాయ పిండి భోజనానికి ముందు తాగితే స్థూలకాయులు, మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది.
పార్కిన్సన్స్ నియంత్రణలో డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ కీలక చికిత్స: మెడికవర్ వైద్యులు
సికింద్రాబాద్: భారతదేశంలో వేగంగా పెరుగుతున్న న్యూరోలాజికల్ వ్యాధుల్లో పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి (Parkinson-s Disease) ఒకటిగా మారుతోందని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ న్యూరో సైన్సెస్ నిపుణులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా 60 సంవత్సరాల పైబడిన వారిలో ఈ వ్యాధి అధికంగా కనిపిస్తోందని, ఆలస్యంగా గుర్తించడం వల్ల రోగులు క్రమంగా స్వతంత్ర జీవనాన్ని కోల్పోతున్నారని వైద్యులు హెచ్చరించారు. మెదడులో డోపమైన్ ఉత్పత్తి చేసే కణాలు క్రమంగా దెబ్బతినడం వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుందని నిపుణులు వివరించారు. చేతులు వణకడం, కాళ్లు గట్టిపడటం, నడకలో అస్థిరత, శరీర కదలికలు మందగించడం, తరచూ పడిపోవడం, మాట్లాడడంలో మరియు రోజువారీ పనుల్లో ఇబ్బందులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని తెలిపారు.
డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ నుంచి నోటి ద్వారా తీసుకునే సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్ ఒబెడా టాబ్లెట్లు
హైదరాబాద్: గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి డాక్టర్ రెడ్డీస్గా వ్యవహరిస్తారు) టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ చికిత్స కోసం నోటి ద్వారా తీసుకునే తన 'సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్' ను విడుదల చేసినట్లుగా నేడిక్కడ ప్రకటించింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ సంస్థకు చెం దిన ఈ ఓరల్ సెమాగ్లుటైడ్, భారతదేశంలో ‘ఒబెడా’ (Obeda) బ్రాండ్ పేరుతో టాబ్లెట్ రూపంలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇటీవల భారత్, కెనడాలలో విడుదల చేసిన జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ల సిరీస్ తర్వాత ఈ టాబ్లెట్ ఆవిష్కరణ జరిగింది.