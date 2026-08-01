పావలా శ్యామల కుమార్తె కు అండగా వున్న ఇండస్ట్రీ ని విమర్శించడం మనస్థాపం కలిగించాయి
సీనియర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పావలా శ్యామల మరణం తర్వాత.. ఆమె కుమార్తె పలు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లతో మాట్లాడుతూ ఇండస్ట్రీని, ముఖ్యంగా కొంత బ్లేమ్ చేసేలా చేసిన వ్యాఖ్యలు చిత్ర పరిశ్రమను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తున్నాయి. మేలు చేసిన చేతులకే మళ్లీ నిందలు వేయడం కరెక్ట్ కాదనిపించి నేను స్పందిస్తున్నాను,
Pavalasyamala and Suresh
ఈ విషయంలో ఇటీవల దర్శకుడు వి. ఎన్. ఆదిత్య తీవ్ర మనస్థాపం వ్యక్తం చేశారు కూడా. పావలా శ్యామల మరణానంతరం కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు కేవలం వ్యూస్ కోసం ఆమె కుమార్తె చేత చిత్ర పరిశ్రమపై, ప్రముఖులపై తప్పుడు ప్రచారం చేయించడం తీవ్ర ఆగ్రహానికి దారితీస్తోంది. కావాలనే కొందరు పనిగట్టుకుని చేస్తున్న అబద్ధపు ప్రచారాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను.
చిరంజీవి గారు ఆమెకు 'మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్'లో మెంబర్షిప్ ఇప్పించారు. అప్పట్లోనే దాదాపు రూ. 1,01,500 ల భారీ మొత్తాన్ని చిరంజీవి స్వయంగా చెల్లించి ఆమెకు ఆ కార్డు ఇప్పించారు. ఈ మా మెంబర్షిప్ కార్డు వల్లే పావలా శ్యామలకు 'మా' అసోసియేషన్ నుండి ప్రతి నెలా పెన్షన్ వచ్చే సదుపాయం కలిగింది. దాంతో పాటు ఆమెకు కార్పొరేట్ ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయాన్ని కూడా కల్పించి..
అలాగే పవన్ కళ్యాణ్, దిల్ రాజుతో పాటు, కాదంబరి కిరణ్ వంటి వారెందరో సాయం చేశారు. ఈ వివాదంపై ప్రముఖ దర్శకుడు వి.ఎన్. ఆదిత్య కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిజానికి ఆమె బాధ అంతా కూడా తన తర్వాత తన కుమార్తె జీవితం ఏమవుతుందనే భయంతోనే సాగిందని పేర్కొన్నారు. అయితే కొంతమంది
ఆమె బలహీనతలను, ఆమె కుమార్తె పరిపక్వత లేని మాటలను ఆసరాగా చేసుకుని ఇలా చేయటం దారుణం. పావలా శ్యామలకు ఇచ్చిన గౌరవార్థం.. ఆమె కుమార్తెకు సహాయం చేయడానికి ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. నిజానికి గతంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం, 'మా' అసోసియేషన్ మొదలుకొని.. చిరంజీవి గారు, పవన్ కల్యాణ్, అల్లు అర్జున్, సాయి దుర్గ తేజ్, దిల్ రాజు లాంటి ఎందరో ప్రముఖులు అనేకమార్లు ఆమెకు ఆర్థిక సహాయం చేశారు. అలానే చాలామంది చిన్న, పెద్ద నటులు కూడా ఆమెను వ్యక్తిగతంగా ఆదుకున్నారు. కానీ పావలా శ్యామల, ఆమె కుమార్తె వారి మానసిక ఆందోళనల వల్ల తమకు సేవ చేసే వారితో, చుట్టుపక్కల వారితో దురుసుగా ప్రవర్తించేవారని.. దానివల్ల ఏ ఒక్క హోమ్లోనూ వారు కొద్దిరోజుల కంటే ఎక్కువ కాలం ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోయేవారని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెప్తున్నాయి.
చివరికి తమకు సహాయం చేసిన పెద్దమనుషులను కూడా వారు అనుమానించడం, దూషించడం వంటివి రిపీట్ అవుతూ వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎవరో మైక్ పెట్టారని.. పరిస్థితి ఏమాత్రం బాలేని ఆమె కుమార్తె ఇండస్ట్రీని బ్లేమ్ చేస్తూ మాట్లాడితే, దాన్ని నిజమని నమ్మి కొందరు చిత్ర పరిశ్రమ గురించి బ్యాడ్ ప్రచారం చేయడం శోచనీయం. కానీ నిజానికి ఆమె అంతిమ క్షణాల్లో, అంత్యక్రియల్లో కూడా మా అసోసియేషన్ మరియు చిత్ర పరిశ్రమే పూర్తి బాధ్యత తీసుకుని నిలబడింది. ప్రస్తుతం ఆమె కుమార్తె బాగోగులను కూడా 'మా' సభ్యులే దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారు. సహాయం చేసి కూడా ఇలాంటి నిందలు పడాల్సి రావడం దురదృష్టకరం అని పేర్కొన్నారు.