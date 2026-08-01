  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. Criticizing the film industry for standing by Pavala Shyamala's daughter caused distress
Written By దేవీ
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (12:25 IST)

పావలా శ్యామల కుమార్తె కు అండగా వున్న ఇండస్ట్రీ ని విమర్శించడం మనస్థాపం కలిగించాయి

Pavalasyamala and Suresh
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (12:25 IST)
google-news
Pavalasyamala and Suresh
సీనియర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పావలా శ్యామల మరణం తర్వాత.. ఆమె కుమార్తె పలు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లతో మాట్లాడుతూ ఇండస్ట్రీని, ముఖ్యంగా కొంత బ్లేమ్ చేసేలా చేసిన వ్యాఖ్యలు చిత్ర పరిశ్రమను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తున్నాయి. మేలు చేసిన చేతులకే మళ్లీ నిందలు వేయడం కరెక్ట్ కాదనిపించి నేను స్పందిస్తున్నాను,

ఈ విషయంలో ఇటీవల దర్శకుడు వి. ఎన్. ఆదిత్య తీవ్ర మనస్థాపం వ్యక్తం చేశారు కూడా. పావలా శ్యామల మరణానంతరం కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు కేవలం వ్యూస్ కోసం ఆమె కుమార్తె చేత చిత్ర పరిశ్రమపై, ప్రముఖులపై తప్పుడు ప్రచారం చేయించడం తీవ్ర ఆగ్రహానికి దారితీస్తోంది. కావాలనే కొందరు పనిగట్టుకుని చేస్తున్న అబద్ధపు ప్రచారాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. 
 
చిరంజీవి గారు ఆమెకు 'మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్'లో మెంబర్‌షిప్ ఇప్పించారు. అప్పట్లోనే దాదాపు రూ. 1,01,500 ల భారీ మొత్తాన్ని చిరంజీవి స్వయంగా చెల్లించి ఆమెకు ఆ కార్డు ఇప్పించారు. ఈ మా మెంబర్‌షిప్ కార్డు వల్లే పావలా శ్యామలకు 'మా' అసోసియేషన్ నుండి ప్రతి నెలా పెన్షన్ వచ్చే సదుపాయం కలిగింది. దాంతో పాటు ఆమెకు కార్పొరేట్ ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయాన్ని కూడా కల్పించి.. 
 
అలాగే పవన్ కళ్యాణ్, దిల్ రాజుతో పాటు, కాదంబరి కిరణ్ వంటి వారెందరో సాయం చేశారు. ఈ వివాదంపై ప్రముఖ దర్శకుడు వి.ఎన్. ఆదిత్య కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిజానికి ఆమె బాధ అంతా కూడా తన తర్వాత తన కుమార్తె జీవితం ఏమవుతుందనే భయంతోనే సాగిందని పేర్కొన్నారు. అయితే కొంతమంది  
 
ఆమె బలహీనతలను, ఆమె కుమార్తె పరిపక్వత లేని మాటలను ఆసరాగా చేసుకుని ఇలా చేయటం దారుణం. పావలా శ్యామలకు ఇచ్చిన గౌరవార్థం.. ఆమె కుమార్తెకు సహాయం చేయడానికి ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. నిజానికి గతంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం, 'మా' అసోసియేషన్ మొదలుకొని.. చిరంజీవి గారు, పవన్ కల్యాణ్, అల్లు అర్జున్, సాయి దుర్గ తేజ్, దిల్ రాజు లాంటి ఎందరో ప్రముఖులు అనేకమార్లు ఆమెకు ఆర్థిక సహాయం చేశారు. అలానే చాలామంది చిన్న, పెద్ద నటులు కూడా ఆమెను వ్యక్తిగతంగా ఆదుకున్నారు. కానీ పావలా శ్యామల, ఆమె కుమార్తె వారి మానసిక ఆందోళనల వల్ల తమకు సేవ చేసే వారితో, చుట్టుపక్కల వారితో దురుసుగా ప్రవర్తించేవారని.. దానివల్ల ఏ ఒక్క హోమ్‌లోనూ వారు కొద్దిరోజుల కంటే ఎక్కువ కాలం ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోయేవారని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెప్తున్నాయి. 
 
చివరికి తమకు సహాయం చేసిన పెద్దమనుషులను కూడా వారు అనుమానించడం, దూషించడం వంటివి రిపీట్ అవుతూ వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎవరో మైక్ పెట్టారని.. పరిస్థితి ఏమాత్రం బాలేని ఆమె కుమార్తె ఇండస్ట్రీని బ్లేమ్ చేస్తూ మాట్లాడితే, దాన్ని నిజమని నమ్మి కొందరు చిత్ర పరిశ్రమ గురించి బ్యాడ్ ప్రచారం చేయడం శోచనీయం. కానీ నిజానికి ఆమె అంతిమ క్షణాల్లో, అంత్యక్రియల్లో కూడా మా అసోసియేషన్ మరియు చిత్ర పరిశ్రమే పూర్తి బాధ్యత తీసుకుని నిలబడింది. ప్రస్తుతం ఆమె కుమార్తె బాగోగులను కూడా 'మా' సభ్యులే దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారు. సహాయం చేసి కూడా ఇలాంటి నిందలు పడాల్సి రావడం దురదృష్టకరం అని పేర్కొన్నారు.
About Writer
దేవీ
తర్వాతి కథనం
Sardar 2 teaser: కార్తి, ఎస్ జె సూర్య సర్దార్ 2 యాక్షన్ టీజర్ లో ఇద్దరు గూఢచారులు

అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదు చేసిన ఏపీసీఐడీ

అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదు చేసిన ఏపీసీఐడీకేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, సమాచార శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ పెమ్మసానిని లక్ష్యంగా చేసుకుని అభ్యంతరకరమైన వీడియోను రూపొందించినందుకు, మాజీ వైఎస్సార్‌సీపీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ (ఏపీసీఐడీ) కేసు నమోదు చేసింది. పెమ్మసానిని చేతికి సంకెళ్లు వేసినట్లుగా చూపించే వీడియోను అంబటి సోషల్ మీడియాలో సృష్టించి పోస్ట్ చేశారని, ఇది ఆయనను అవమానించడానికి, ఆయన ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ఉద్దేశించినదని స్థానిక టీడీపీ నాయకులు ఫిర్యాదు చేశారు.

అధికారాన్ని మీరు వద్దనుకుంటేనే వదులుకుంటారు: ప్రధాని మోడితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్

అధికారాన్ని మీరు వద్దనుకుంటేనే వదులుకుంటారు: ప్రధాని మోడితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్భోగాపురంలో శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ... బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టుకునే పరిస్థితి నుంచి దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా శ్రీ నరేంద్ర మోడిగారు తీసుకొచ్చారు. దేశాన్ని అగ్రపథంలో తీసుకుని వెళ్లేందుకు అహరహం శ్రమిస్తున్నారు. ప్రధానిగా బాధ్యతలు తీసుకున్న నాటి నుంచి ఇప్పటివరకూ ఒక్కరోజు కూడా శెలవు తీసుకోకుండా పనిచేస్తున్నారు. యువతీయువకుల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం నిరంతరం పాటుపడుతున్నారు. అట్లాంటి ఆయనను అనకూడని మాటలు అంటున్నారు. జంతర్ మంతర్ నిరసనల్లో ఆయనను ఎన్నో మాటలు అన్నారు. నాకు కన్నీళ్లు వచ్చాయి.

గోదావరిలో వరద ఉధృతి.. భద్రాచలం వద్ద మూడవ ప్రమాద హెచ్చరిక.. ప్రజలకు అలెర్ట్

గోదావరిలో వరద ఉధృతి.. భద్రాచలం వద్ద మూడవ ప్రమాద హెచ్చరిక.. ప్రజలకు అలెర్ట్ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా గోదావరి నది వరద ఉధృతి క్రమంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. శుక్రవారం సాయంత్రం 7 గంటల సమయానికి భద్రాచలం వద్ద నీటి మట్టం 49.8 అడుగులుగా ఉండగా, కునవరం వద్ద 16.3 మీటర్లు, పోలవరం వద్ద 10.2 మీటర్లుగా నమోదైంది. ధవలేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద నీటి ప్రవాహ రాక (ఇన్‌ఫ్లో), విడుదల (అవుట్‌ఫ్లో) 5.3 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా నమోదయ్యాయి.

ప్రధాని చేతుల మీదుగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం, భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ విశిష్టత

ప్రధాని చేతుల మీదుగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం, భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ విశిష్టతదాదాపు రూ. 5000 కోట్లతో నిర్మించిన అల్లూరు సీతారామరాజు విమానాశ్రయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోడి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ విమానాశ్రయం ప్రాముఖ్యత ఏమిటో ఒక్కసారి పరిశీలిద్దాము. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న ఈ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర (విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం) ప్రాంత రూపురేఖలను మార్చే అత్యంత ఆధునిక ప్రాజెక్ట్. ప్రధాన ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే... కేవలం 31 నెలల రికార్డు సమయంలో పూర్తయిన అతికొద్ది గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాలలో ఇది ఒకటి. మొదటి దశలో ఏటా 60 లక్షల మంది ప్రయాణికుల సామర్థ్యంతో ప్రారంభమై, రాబోయే దశల్లో 4 కోట్ల ప్రయాణికుల వరకు తట్టుకునేలా మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేశారు.

12 ఏళ్ల పాటు కలిసి వున్న జంట.. 12 నిమిషాల్లో విడిపోయారా.. ఏం జరిగింది.. వీడియో

12 ఏళ్ల పాటు కలిసి వున్న జంట.. 12 నిమిషాల్లో విడిపోయారా.. ఏం జరిగింది.. వీడియోఇండోర్‌కు చెందిన ఒక జంట, 12 ఏళ్ల పాటు కలిసి ఉన్న తర్వాత, కేవలం 12 నిమిషాల సంభాషణతో తమ బంధానికి స్వస్తి పలికినట్లు సమాచారం. దశాబ్దానికి పైగా సాగిన జ్ఞాపకాలు, భావోద్వేగాలు, అనుభవాలు ఇంత తక్కువ సమయంలో ఎలా ముగిసిపోతాయో అని చాలామంది ఆశ్చర్యపోతుండటంతో ఈ విషయం ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అయ్యింది. ఈ విడిపోవడానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలు స్పష్టంగా తెలియకపోయినప్పటికీ, ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చకు దారితీసింది.

ఇక డాక్టర్ల పని అయిపోయినట్లేనా, రానున్న 3 ఏళ్లలో ఆస్టిమస్ రోబోలే బెస్ట్ డాక్టర్స్ అంట, నిజమా?!!

ఇక డాక్టర్ల పని అయిపోయినట్లేనా, రానున్న 3 ఏళ్లలో ఆస్టిమస్ రోబోలే బెస్ట్ డాక్టర్స్ అంట, నిజమా?!!AI... కృత్రిమ మేధస్సుతో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. వేలాది మంది ఉద్యోగాలు పోయి వీధినపడ్డారు. ఇప్పుడు ఈ ఏఐ ఇతర పరిశ్రమల్లోకి కూడా క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. వైద్య రంగంలో రాబోయే 3 ఏండ్లలో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని ఎలన్ మస్క్ నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. ఇకపై మెడిసిన్ చదివేందుకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్లు అదంతా వదిలేసి ఇతర కోర్సులపై దృష్టి పెట్టడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే రానున్న 3 ఏళ్లలో టెస్లా అభివృద్ధి చేస్తున్న 'ఆప్టిమస్' వంటి హ్యూమనాయిడ్ రోబోలు మానవ వైద్యులను పూర్తిగా భర్తీ చేసి "బెస్ట్ డాక్టర్లు" అవుతారట.

మీ ఉదయానికి శక్తినివ్వండి: మీ అల్పాహారంలో కాలిఫోర్నియా బాదం ఎందుకు ఉండాలంటే?

మీ ఉదయానికి శక్తినివ్వండి: మీ అల్పాహారంలో కాలిఫోర్నియా బాదం ఎందుకు ఉండాలంటే?వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి అంతకంతకూ అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న తరుణంలో, దీర్ఘకాలిక శ్రేయస్సుకు మద్దతుగా సరళమైన మరియు స్థిరమైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సమతుల్యమైన అల్పాహారంతో రోజును ప్రారంభించడం వల్ల శరీరంలో శక్తి స్థాయిలు తగ్గకుండా ఉంటాయి. అలాగే రోజంతా సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. కానీ, బిజీ షెడ్యూల్‌లు, ఉరుకుల పరుగుల ఉదయం వేళల్లో తరచుగా అల్పాహారం మానేయడం లేదా సమతుల్య పోషణ లేని సులభమైన ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవడం జరుగుతుంటుంది.

ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్ ఫ్రీ కార్డు ఆవిష్కరణ - చెన్నై నగర వాసులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు

ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్ ఫ్రీ కార్డు ఆవిష్కరణ - చెన్నై నగర వాసులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలుతమిళనాడు రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన ఎస్ఆర్ఎస్ హాస్పిటల్స్.. చెన్నై రామాపురం వాసులకు ప్రత్యేక ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రయోజనాలు కల్పించేందుకు వీలుగా ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్‌ ఉచిత కార్డును ప్రవేశపెట్టింది. రామాపురంలోని ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ హాస్పిటల్‌కు ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉండే ప్రజలకు ఇది వర్తించనుంది. ఈ ఉచిత 'SRM ప్రైమ్ కార్డ్' ద్వారా నిపుణులైన వైద్యుల సంప్రదింపులు, నివారణ ఆరోగ్య సేవలు, చికిత్సలో రాయితీలు, అత్యవసర అంబులెన్స్ సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?Monsoon fruit Albakara, తొలకరి చినుకులు ప్రారంభమై వర్షాలు పడుతుండగానే వచ్చేస్తాయి ఆల్‌బకరా పండ్లు. ఈ ఆల్‌బకరా పండ్లలో విటమిన్‌ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి రోగనిరోధకశక్తిని పెంచి, త్వరగా ఇన్‌ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. మనం తిన్న ఆహారం నుంచి శరీరం ఇనుమును బాగా గ్రహించేలా కూడా చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ పండ్లనూ వీలైనప్పుడల్లా తినటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ పండులోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. జ్యూసీగా ఉండే ఈ ఆల్‌బకరా పండులో కేలరీలు తక్కువ, జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరిచే ఫైబర్‌ ఇందులో చాలా వుంది.

కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాలేయ వ్యాధులు, నివారించదగిన మరణాలకు ప్రాథమిక కారణాల్లో 'వైరల్ హెపటైటిస్' ఒకటిగా కొనసాగుతోందని, ఇందులో భారతదేశపు వాటా గణనీయంగా ఉందని కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పేర్కొంది. 'ప్రపంచ హెపటైటిస్ దినోత్సవం' సందర్భంగా ప్రజలు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్, వ్యాక్సినేషన్, సకాలంలో వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని కోరుతూ సంస్థ ఒక ప్రజా సలహాను జారీ చేసింది. ఈ వైరల్ హెపటైటిస్‌ను ‘నిశ్శబ్ద వ్యాధి’గా పిలుస్తారని, ఎటువంటి బాహ్య లక్షణాలు లేకుండానే కాలేయం పూర్తిగా దెబ్బతినే వరకు ఇది శరీరంలో పెరుగుతుందని హెచ్చరించింది.