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ధనుష్ హీరోగా 'ఓం' - హీరోయిన్లుగా సాయిపల్లవి - శ్రీలీల
ధనుష్ హీరోగా రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రానికి "ఓం" అనే పేరును ఖరారు చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ను ప్రకటిస్తూ ఓ పవర్ ఫుల్ వీడియోను వీడుదల చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఎర్రచందనం నేపథ్యంలో సాగే కథతో దీన్ని రూపొందించినట్లు ఆ గ్లింప్స్ ఆధారంగా తెలుస్తోంది. దీంతో అందరూ ఈ సినిమాను అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప'తో పోలుస్తూ నెట్టింట పోస్ట్లు దర్శనమిచ్చాయి. ఇందులో కూడా ధనుష్ ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ చేస్తారంటూ చర్చ జోరందుకుంది. దీనిపై దర్శకుడు తాజాగా స్పందించారు.
'మేం కేవలం సినిమాలోని ఓ చిన్న సీన్ను మాత్రమే చూపించాం. 'ఓం'లో మరెన్నో కొత్త అంశాలున్నాయి. మీరు సినిమా చూశాక అవి అర్థమవుతాయి. అప్పుడు నిర్ణయించండి. టైటిల్ టీజర్ చూశాక ఒక్కొక్కరు ఒక్కో కోణంలో ఆలోచిస్తున్నారు. మేం ప్రేక్షకుల్లో ఓ చర్చను సృష్టించడానికే ఈ గ్లింప్స్ను విడుదల చేశాం' అని చెప్పారు. అయినా 'పుష్ప'తో వస్తోన్న పోలికలను ఖండించకపోవడం, ఆ సినిమానే పోలి ఉంటుందని స్పష్టం చేయకపోవడంతో సస్పెన్స్ అలానే కొనసాగుతోంది.
ఇందులో మమ్ముట్టి, సాయి పల్లవి, శ్రీలీల కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా ఎర్రచందనం నేపథ్యంలో సాగే యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా ఇది ముస్తాబవుతోంది. రెండు భాగాలుగా రానున్న ఈ సినిమా మొదటి పార్ట్ ‘చాప్టర్1: ఉదిరమ్: ది బ్లడ్ వుడ్’గా అక్టోబర్ 16న విడుదల కానుంది.
గడ్డి కోతకు వేతనం రూ.10 లక్షలా?... ఎక్కడ? (Video)
సాధారణంగా మన దేశంలో కూలి పనికిపోతే రోజు వందల్లో కూలీ ఇస్తారు. కానీ, అమెరికాలో మాత్రం గడ్డి కోస్తే రూ.లక్షల్లో ఇస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని అమెరికాలో ఓ సాధారణ ఉద్యోగం గురించి భారత ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇది తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. అమెరికాలో గడ్డి కోసే పని చేసే వ్యక్తికి యేడాదికి లక్షల్లో జీతం వస్తుందని, అతడు ఆడి కారులో తిరుగుతున్నాడని సదరు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వెల్లడించాడు.
రోజూ రాత్రిపూట మీటింగుల పేరుతో నా భర్త ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? (వీడియో)
గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లోని పాదచారుల సబ్వే మూసివేత
భూగర్భ జలాలు సబ్వేలోకి ఊరి రాకుండా నివారించేందుకు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేందుకు చేపట్టే పనుల దృష్ట్యా, గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లోని పాదచారుల సబ్వే జూన్ 19 నుండి 30 వరకు మూసివేయబడుతుందని సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే గుంటూరు డివిజన్ గురువారం ప్రకటించింది. రైల్వే అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ పనుల వల్ల ప్రస్తుతం ఉన్న సంప్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, డ్రైనేజీని మెరుగుపరచడం, ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో సబ్వేలో నీరు నిల్వ ఉండకుండా నివారించడం సాధ్యమవుతుంది.
మద్యం కుంభకోణం కేసు.. మాజీ మంత్రి కుమారుడు సునీల్ అరెస్ట్
మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామంగా, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు మాజీ మంత్రి కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు కుమారుడు సునీల్ను అరెస్టు చేశారు. మద్యం సిండికేట్కు చెందిన ఫ్రంట్ ఎంటిటీగా భావిస్తున్న సిగ్మా సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి రవాణాకు సంబంధించిన సబ్-కాంట్రాక్టును సుదర్శన కన్స్ట్రక్షన్స్కు దక్కేలా సునీల్ వ్యవహరించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
మాటి- ది క్రాఫ్ట్స్ స్కూల్, రెండు రోజుల ప్రత్యేక ప్రదర్శన
కొన్ని కళారూపాలు కేవలం మ్యూజియంలలో మాత్రమే ఉండటానికి కాదు. వాటిని ఇళ్లలో, రోజువారీ జీవితంలో, వాటి వెనుక ఉన్న కథను అర్థం చేసుకునే వారి చేతుల్లో చూడాలి. టాటా ట్రస్ట్ మద్దతుతో కదమ్ ఇండియా చేపట్టిన 'మాటి- ది క్రాఫ్ట్స్ స్కూల్', మైసూర్ సారీ ఉద్యోగ్ భాగస్వామ్యంతో హైదరాబాద్లో రెండు రోజుల పాటు ఒక అద్భుతమైన ప్రదర్శనను నిర్వహిస్తోంది. ఈ ప్రదర్శనలో సంప్రదాయ మధుబని చిత్రకళతో పాటు బీహార్కు చెందిన ఆధునిక హస్తకళా ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తారు. వస్త్రకళ, కళా సంస్కృతి, ఇంటీరియర్ డిజైన్, హస్తకళల సేకరణ వంటి రంగాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది.
వైద్యులు ముడిబియ్యం తినమని ఎందుకు చెబుతారు?
ముడి బియ్యం. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్లో ఎక్కువ.
నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.