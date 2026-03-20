G.V. Prakash Kumar: మన అందరి జీవితాల్లో నాన్నబిగ్గెస్ట్ హీరో : జివి ప్రకాష్ కుమార్
G.V. Prakash Kumar, Gouri Priya, Shiva Nirvana, Venky Atluri
జివి ప్రకాష్ కుమార్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'హ్యాపీ రాజ్'. హీరో- డైరెక్టర్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా పని చేసిన మరియా రాజా ఎలాంచెజియన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. బియాండ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై జైవర్ద నిర్మించారు. మ్యాడ్ ఫేం శ్రీ గౌరీ ప్రియ హీరోయిన్ గా నటిచింది. మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్ఎల్పీ ద్వారా మార్చి 27న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. డైరెక్టర్స్ శివ నిర్వాణ, వెంకీ అట్లూరి ఈ ఈవెంట్ కి హాజరయ్యారు.
హీరో జీవి ప్రకాష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ట్రైలర్ ని సోషల్ మీడియాలో లాంచ్ చేసిన రవితేజ గారికి థాంక్యూ మైత్రి మూవీ మేకర్ మైత్రి మూవీస్ ద్వారా ఈ సినిమా రిలీజ్ కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమాలో ఫన్ కమర్షియల్ మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే ఒక బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ ఉంది. సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ ఈ కథ మీ మనసులను హత్తుకుంటుంది. చాలా స్పెషల్ ఫిలిం. మీరందరూ చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మన అందరి జీవితాల్లో నాన్నబిగ్గెస్ట్ హీరో. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఫాదర్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేలా ఉంటుంది. చాలాకాలం నిలిచిపోతుంది. మార్చి 27న ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. తప్పకుండా అందరూ చూడాలని కోరుకుంటున్నాను.
మూవీ డైరెక్టర్ మరియా రాజా మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ రాసిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఉన్న మెయిల్ ఐడీస్ పట్టుకొని చాలామందికి పంపించాను. స్క్రిప్ట్ చదివి నవీన్ పోలిశెట్టి కాల్ బ్యాక్ చేశారు. ఆయనకి ఈ స్క్రిప్ట్ చాలా నచ్చింది.ఆయన చెప్పిన మాటలు నాకు ఎంతో బలాన్ని ఇచ్చాయి. తర్వాత ఈ స్క్రిప్ట్ ని జీవీ ప్రకాష్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాను.ఈ క్యారెక్టర్ కి ఆయన పూర్తి న్యాయం చేశారు. ఆయన ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమాని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. నేను ప్రదీప్ రంగనాథన్ గారి దగ్గర ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశాను. లవ్ టు డే డ్రాగన్ సినిమాలకి వర్క్ చేశాను. లవ్ టుడే చిత్రానికి తెలుగు ఆడియన్స్ ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ అద్భుతం. అలాంటి ప్రేమనే ఈ సినిమాకి కూడా ఇస్తారని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. లవ్ టుడే లో ఉన్న ఎనర్జీ ఇందులో కూడా ఉంది. ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేస్తున్న మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి ధన్యవాదాలు. వాళ్లకి కంటెంట్ నచ్చి ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేయడం చాలా ఆనందం ఇచ్చింది. ఈ సినిమా కేవలం నవ్వించడమే కాదు చాలా ఎమోషన్స్ ని టచ్ చేస్తుంది. తప్పకుండా ఇది ఆడియన్స్ కి గుర్తుండిపోతున్న గుర్తుండిపోయే సినిమా.
హీరోయిన్ శ్రీ గౌరీ ప్రియ మాట్లాడుతూ, నేను నటించిన తమిళ్ సినిమా నా మాతృభాష తెలుగులో ఒకేరోజు రావడం చాలా చాలా స్పెషల్. నా కెరీర్ లో ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది. టైటిల్ లో ఉన్నట్లే ఈ సినిమా చాలా హ్యాపీ ఫిలిం. డైరెక్టర్ చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. మంచి కుటుంబ విలువలతో ఫన్ తో మంచి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సినిమా. మీరందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిర్మాతలకు దర్శకులకు ధన్యవాదాలు ఇచ్చింది. 27న తప్పకుండా ఈ సినిమా థియేటర్స్ లో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను.