గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (17:26 IST)

Adivi Sesh: తెలుగోడు ఒక హిందీ వోడు కలిసి చేసిన సినిమా డెకాయిట్ : అడివి శేష్

Adivi Sesh, Mrunal Thakur
Adivi Sesh, Mrunal Thakur
అడివి శేష్ తన ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ 'డెకాయిట్' తో అలరించబోతున్నారు. షానియల్ డియో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతున్నారు. ఈ లవ్, యాక్షన్ డ్రామాలో మృణాల్ ఠాకూర్  హీరోయిన్. బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్ర పోషించారు. శేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిన్న ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేసిన తర్వాత, మేకర్స్ ఈరోజు అద్భుతమైన టీజర్‌ను విడుదల చేశారు.
 
టీజర్ లవ్ స్టొరీ, రూత్ లెస్ జర్నీ, ఒక పెద్ద లక్ష్యంతో నడిచే హీరోని ప్రజెంట్ చేస్తోంది. ప్రేమ, దోపిడీ ఈ రెండు ప్రధాన అంశాల చుట్టూ కథనం అద్భుతంగా వుంది.  మొదటిసారిగా మాస్-ఓరియెంటెడ్ పాత్రలో కనిపించిన అడివి శేష్ అదరగొట్టారు. క్యారెక్టర్ మల్టీ షేడ్స్‌తో ఆకట్టుకుంది. శేష్ రగ్గడ్ అవతార్‌లో కనిపించిన తీరు అదిరిపోయింది. మదనపల్లె యాసలో మాట్లాడిన తీరు ఆకట్టుకుంది.
 
మృణాల్ ఠాకూర్ పాత్ర శేష్ పాత్రలతో పాటు ప్రయాణిస్తుంది, అమాయకత్వం, ఎమోషన్ మధ్య ఊగిసలాడుతూ కథనానికి డెప్త్ ని  జోడిస్తుంది. టీజర్ అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాష్ రాజ్, అతుల్ కులకర్ణి, సునీల్‌లను కీలక పాత్రలలో పరిచయం చేస్తుంది.  అనుభవజ్ఞులైన నటుల అద్భుతమైన తారాగణం శక్తివంతమైన ఆన్-స్క్రీన్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించడానికి సిద్ధంగా వుంది.
 
సాంకేతికంగా టీజర్ అత్యున్నతంగా వుంది. సినిమాటోగ్రాఫర్ దనుష్ భాస్కర్ విజువల్స్ అద్భుతంగా వున్నాయి.  యాక్షన్ సన్నివేశాలు చాలా గ్రాండ్ గా ప్రజెంట్ చేశారు. జ్ఞానీ ఇంటెన్స్ స్కోర్  టీజర్‌లో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. బీజీఎం లో ఐకానిక్ సాంగ్ 'కన్నె పిట్టరో కన్ను కొట్టరో' రీమిక్స్ చేయడం ఎక్స్ పీరియన్స్ ని నెక్స్ట్ లెవల్ కి తీసుకువెళుతుంది.
 
హీరో అడివి శేష్ మాట్లాడుతూ.. ట్విట్టర్లో చాలా కాలంగా చదువుతున్నాను. కుర్రాడు ఎక్కడికి పోయాడు? ఏం చేస్తున్నాడు? అని అంటున్నారు.. ఇక్కడే ఉన్నాను. ఈ సినిమానే చేస్తున్నాను. ఈ సినిమా విషయంలో మేము చాలా ప్రౌడ్ గా ఉన్నాము. ఇది చాలా బిగ్ ఫిలిం. రెండు భాషల్లో తీశాం .ఇది ప్రాపర్ తెలుగు, హిందీ సినిమా. ఒక తెలుగోడు ఒక హిందీ వోడు కలిసి చేసిన సినిమా. నేను షానియల్ కలిసి రాశాము. తను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. మేమిద్దరం యూఎస్ లో పెరిగాం. తను మన కల్చర్ అర్థం చేసుకొని నేను తన కల్చర్ అర్థం చేసుకుని ఒక హైబ్రిడ్ సినిమా చేశాం.  తను టెక్నికల్ ఒక అమెరికన్ స్టైల్ లో తీశాడు. అనురాగ్ సార్ లాంటి వరల్డ్ క్లాసు ఫిలిం మేకర్ తో పనిచేయడం చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. ఆయన మాకు ఎంతో మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చారు. నిజంగా అది మా అదృష్టం. 
 
మృణాల్ అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. తన పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ సినిమాలో మీరు చూస్తారు. ఇదంతా జరగడానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ సుప్రియ గారు. ఈ సినిమా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ లో వచ్చిందంటే కారణం సుప్రియ గారే. నాగ్ సార్ కన్నెపెట్టరో కన్నుకొట్టరో సాంగ్ ఆలోచన కూడా సుప్రియ గారిదే. ఆ క్లాసిక్ సాంగ్ తీసుకొని మన సినిమాలో వైబ్రేట్ గా వాడడం జరిగింది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఈ సినిమాని ప్రజెంట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సునీల్, జాన్వి గారు కూడా ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. చాలా కాలం తర్వాత మీ అందరిని కలవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.
 
అనురాగ్ కశ్యప్ మాట్లాడుతూ..  ఈ సినిమా చేయడం చాలా ఫన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇందులో ఉన్న యాక్షన్ ఇంపాజిబుల్. చాలా ఫన్ తో కూడిన ఎక్స్పీరియన్స్. రెండు భాషల్లో ఒకేసారి షూటింగ్ చేయడం అనేది నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం. ఒక ఫిలిం మేకర్ నటుడుగా సెట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకోవడానికి చాలా విషయాలు ఉంటాయి.  ఇది వెరీ ఫన్ లాంగ్ చేజ్ ఫిలిం.
 
హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ మాట్లాడుతూ... ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఈ సినిమా నా మనసుకు చాలా దగ్గరయింది. నా హార్ట్ అండ్ సోల్ పెట్టాను. టీం కూడా అంతే ప్యాషన్ తో పనిచేశారు.  షానియల్ డియోతో  వర్క్ చేయడం మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ . ఫిమేల్ ప్రొడ్యూసర్స్ తో వర్క్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. సీతారామంలో స్వప్న గారు ఇప్పుడు సుప్రియ గారితో పని చేయడం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. సుప్రియ గారితో వర్క్ చేయడం వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. శేష్ గారు నా మోస్ట్ ఫేవరెట్. తను ట్రూ జెంటిల్మెన్. ఈ సినిమాలో మీరు తన క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతారు. తన స్క్రీన్ ప్రజెంట్ మ్యాజికల్ గా ఉంటుంది. ఈ సినిమా కోసం నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. టీమ్ అందరికీ థాంక్యు.
 
డైరెక్టర్ షానియల్ డియో మాట్లాడుతూ.. 14 సంవత్సరాల క్రితం కాలిఫోర్నియాలో శేష్ అన్నని కలిసి ఒక కథ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అప్పుడు తను నా కోవర్కర్. తర్వాత ఫ్రెండ్ అయ్యారు. ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్. నేను ఈ దేశంలో ఉండడానికి కారణం ఆయనే. ఆయన గైడెన్స్ నాకు ఎంతో ఉపయోగపడింది. ఇది ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుంటాను. మృణాల్  గారితో పని చేయడం మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. తన నుంచి చాలా పాజిటివ్ తీసుకున్నాను. సుప్రియ గారు లేకపోతే ఈ ప్రాజెక్టు పాసిబుల్ అయ్యేది కాదు. తను  భయం లేని ప్రొడ్యూసర్. సినిమాకు కావలసిన చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు.

సీఎం చంద్రబాబుకు అవార్డుతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ ఇమేజ్ వస్తుంది : పవన్ కళ్యాణ్

సీఎం చంద్రబాబుకు అవార్డుతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ ఇమేజ్ వస్తుంది : పవన్ కళ్యాణ్ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు పురస్కారాన్ని ప్రకటించడం పట్ల ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబుకు పురస్కారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఓ బ్రాండ్ ఇమేజ్ తెస్తుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఓ పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు.

అనేక ప్రాంతాల్లో తాగేందుకు నీరులేదు.. ఇది లగ్జరీ వ్యాజ్యమే : సుప్రీంకోర్టు

అనేక ప్రాంతాల్లో తాగేందుకు నీరులేదు.. ఇది లగ్జరీ వ్యాజ్యమే : సుప్రీంకోర్టుదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తాగేందుకు నీరు కూడా లేదని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో నీళ్ల బాటిళ్లకు అంతర్జాతీయ నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించడం లేదంటూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇది కేవలం లగ్జరీ వ్యాజ్యమే అంటూ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించింది.

నాంపల్లి కోర్టుకు బాంబు బెదిరింపులు.. భవన నిర్మాణ స్థలంలో సిలిండర్ పేలుడు

నాంపల్లి కోర్టుకు బాంబు బెదిరింపులు.. భవన నిర్మాణ స్థలంలో సిలిండర్ పేలుడునాంపల్లి కోర్టులో గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో బాంబు పేలుడు జరుగుతుందని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఈమెయిల్ పంపాడు. ఈ మెయిల్ అందిన వెంటనే పోలీసులు బాంబు స్క్వాడ్, భద్రతా దళాలను అప్రమత్తం చేశారు. అత్యవసర ప్రోటోకాల్‌లను ఆలస్యం లేకుండా అమలు చేశారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కోర్టు ప్రాంగణం మొత్తాన్ని ఖాళీ చేయించారు. న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, సందర్శకులను వెంటనే వెళ్లిపోవాలని కోరారు.

హెచ్1బీ వీసా దరఖాస్తుదారులకు మరిన్ని కష్టాలు... ఏంటవి?

హెచ్1బీ వీసా దరఖాస్తుదారులకు మరిన్ని కష్టాలు... ఏంటవి?అమెరికా తీసుకొచ్చిన కొత్త సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ పాలసీతో భారత హెచ్‌-1బీ దరఖాస్తుదారులకు మరింత కష్టకాలం ఎదురైంది. ఈ విధానం వల్ల వీసా కోసం దరఖాస్తుదారులు వచ్చే ఏడాది అక్టోబరు దాకా ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది. చాలామంది దరఖాస్తుదారుల వీసా అపాయింట్‌మెంట్లు 2026 అక్టోబరు నెలాఖరుకు వాయిదా పడినట్లు ఆంగ్ల మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి.

నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి బ్రదర్స్‌కు దక్కని ఊరట

నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి బ్రదర్స్‌కు దక్కని ఊరటనకిలీ మద్యం కేసులో వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్‌ సోదరులకు ఊరట దక్కలేదు. ఇదే కేసులో రెండో నిందితుడుగా ఉన్న జగన్‌మోహన్‌ రావు, 18వ నిందితుడుగా ఉన్న జోగి రమేశ్‌, 19వ నిందితుడు జోగి రాము బెయిల్‌ పిటిషన్లను విజయవాడలోని ఎక్సైజ్‌ కోర్టు తిరస్కరించింది. అయితే, ఇదే కేసులో నిందితులుగా ఉన్న కొంతమందికి మాత్రం కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

Watch More Videos

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com