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  4. Deepika Padukone shares pregnancy photos on Dua's second birthday.
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (18:50 IST)

Deepika Padukone :దువా రెండవ పుట్టినరోజున గర్బిణీ ఫొటోలను పంచుకున్న దీపికా పడుకోన్

Dua, Ranveer Singh, Deepika Padukone
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (18:50 IST)
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Dua, Ranveer Singh, Deepika Padukone
రణవీర్ సింగ్,  దీపికా పడుకోన్, తమ కుమార్తె దువా రెండవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 8, 2026న ఆత్మీయమైన బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలను పోస్ట్ చేశారు. దువా 2024లో అదే రోజున జన్మిస్తుంది. దీపికా బేబీ బంప్ స్పష్టంగా కనిపించడంతో, వారు తమ రెండవ బిడ్డ గురించి సూచన ఇచ్చారు. 
 
రిబ్బన్లతో అల్లిన జడలలో దువా నవ్వుతూ ఉండగా, ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆ ఫోటోలను చాలా సింపుల్‌గా, ఆత్మీయంగా ఉంచారు; ఆ ఫోటో క్యాప్షన్‌లో, “బేబీ దువా మరియు మా హృదయాలు పెద్దవవుతున్నాయి! మీ ఆశీస్సులకు ధన్యవాదాలు!  అని రాసి ఉంది. దువా రణవీర్‌ను పోలి ఉందని అభిమానులు ప్రేమను కురిపించారు, అయితే 40 ఏళ్ల దీపికా వంటి ఉన్నత స్థాయి మహిళలకు తరువాతి గర్భధారణలలో ఉండే ప్రమాదాల గురించి .జాగ్రత్తలు అంటూ నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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తోతాపురి మామిడి రైతులకు ఏపీ సర్కారు శుభవార్త.. అదేంటంటే?

తోతాపురి మామిడి రైతులకు ఏపీ సర్కారు శుభవార్త.. అదేంటంటే?తోతాపురి మామిడి పంట దిగుబడి భారీగా పెరగడంతో మార్కెట్లో ధరలు పడిపోయాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే మూడు రెట్లు అధికంగా దిగుబడి రావడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందారు. దీంతో మామిడి రైతులను ఆదుకునేందుకు రాష్ట్ర సర్కారు ముందుకు వచ్చింది. అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల తోతాపురి మామిడి రైతులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ధరల వ్యత్యాస పథకం కింద ప్రతి కిలో మామిడికి నాలుగు రూపాయల చొప్పున అదనపు సాయం అందించాలని నిర్ణయించింది.

TGSRTC, ఆటోను తప్పించబోయి పెట్రోలు బంకులోకి దూసుకెళ్లిన బస్సు, వీడియో

TGSRTC, ఆటోను తప్పించబోయి పెట్రోలు బంకులోకి దూసుకెళ్లిన బస్సు, వీడియోతెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణాకు చెందిన బస్సు ఒకటి బీభత్సం సృష్టించింది. ఎదురుగా వస్తున్న ఆటోను తప్పించబోయి పెట్రోలు బంకులోకి దూసుకెళ్లింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. హైదరాబాద్ నగర శివారు అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్ పరిధిలోని బాటసింగారం వద్ద ఆర్టీసి అదుపుతప్పి బీభత్సం సృష్టించింది. ఎదురుగా వస్తున్న ఆటోను తప్పించబోయి పెట్రోల్ బంకులోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ బస్సు చౌటుప్పల్ వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకున్నది. ఈ ఘటనలో పెట్రోల్ పోయించుకునేందుకు బంకు వద్ద ఆగి వున్న కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఐతే ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం సంభవించలేదు.

కలియుగంలో వింతలు.. విచిత్రాలు... అక్కాతమ్ముళ్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ఎక్కడ?

కలియుగంలో వింతలు.. విచిత్రాలు... అక్కాతమ్ముళ్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ఎక్కడ?కలియుగంలో వింతలు విచిత్రాలు జరిగిపోతున్నాయి. సమాజంలో ఎలాంటి విషయాలు జరుగుతున్నాయంటే.. కుటుంబ వ్యవస్థ కారణంగా, వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా నేరాల సంఖ్య పెరిగిపోతున్నాయి. మరోవైపు వావి వరుసలు లేకుండా పోతున్నాయి. తాజాగా కర్ణాటకలో చోటుచేసుకున్న ఒక విపరీతమైన ఘటన సామాజిక వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తోంది. వరుసకు అక్కాతమ్ముళ్లు వివాహం చేసుకోవడం ప్రస్తుతం చర్చకు దారితీసింది. శశికళ, ప్రవీణ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తుల తల్లులు సొంత అక్కాచెల్లెళ్లు. అంటే వీరిద్దరూ వరుసకు అక్కాతమ్ముళ్లు అవుతారు.

ఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు పెడతావా? మామను చంపించిన కోడలు

ఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు పెడతావా? మామను చంపించిన కోడలుఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు అమర్చి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పర్యవేక్షించడం, స్వేచ్ఛ లేకుండా చేయడంపై కోడలు తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనైంది. అంతేగాకుండా గోప్యతకు భంగం కలుగుతుందనే కోపంతో మామనే హత్య చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్‌లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇంట్లో నిరంతరం సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా పెడుతున్నాడనే కోపంతో ఇంట్లో నిరంతరం సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా పెడుతున్నాడనే కోపంతో మామను చంపించింది.

మహిళా పోలీసుతో జుట్టూ జుట్టు పట్టుకుని కిందపడి కొట్టుకున్నారు, వీడియో

మహిళా పోలీసుతో జుట్టూ జుట్టు పట్టుకుని కిందపడి కొట్టుకున్నారు, వీడియోఇదివరకు పోలీసులను చూస్తేనే ఆమడ దూరం పారిపోయేవారు. వాళ్లు వస్తున్నారంటేనే ప్రక్కకు తప్పుకుని వారికి దారి ఇచ్చేవారు. అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఏకంగా పోలీసులపైనే తిరగబడుతున్నారు కొందరు. అదేమంటే తమ వెనుక బడా వ్యక్తులు వున్నారంటూ పోలీసులనే సవాల్ చేస్తున్నారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. కలకత్తాలోని నేతాజీ భవన్ మెట్రో స్టేషను నుంచి వస్తుండగా ఇద్దరు మహిళా ప్రయాణికులు ఓ మహిళా పోలీసుతో వాగ్వాదానికి దిగారు. అది కాస్తా తీవ్రతరమై మహిళా పోలీసు జట్టు పట్టుకుని కిందపడేసి పెనుగులాడారు ఆ ఇద్దరు మహిళా ప్రయాణికులు.

salt lemon water, గోరువెచ్చని నిమ్మరసంలో ఉప్పు కలిపి తాగితే?

salt lemon water, గోరువెచ్చని నిమ్మరసంలో ఉప్పు కలిపి తాగితే?ఉదయాన్నే ఉప్పుతో ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నిమ్మరసం తాగితే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వనగూరుతాయి. నిమ్మ, సముద్రపు ఉప్పు యొక్క ఆల్కలైజింగ్ ప్రభావాలు శరీరం యొక్క సున్నితమైన పిహెచ్‌ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడతాయి. ఉప్పు కలిపిన నిమ్మరసం తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిమ్మకాయ కీళ్లలోని యూరిక్ యాసిడ్‌ను కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది, మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. సాల్ట్ లెమన్ వాటర్ తాగటం వల్ల ఆహారం, నీరు రెండింటినీ సరిగ్గా గ్రహించడంలో సహాయపడి అవసరమైన పోషకాలను తీసుకుంటుంది. విటమిన్ సి శరీర రోగనిరోధకతను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది, ఒక నిమ్మకాయ రోజువారీ విటమిన్ సిలో 139% కలిగి ఉంటుంది.

ఈ సమస్యలున్నవారు దానిమ్మ కాయలు తినకూడదు, ఏంటవి?

ఈ సమస్యలున్నవారు దానిమ్మ కాయలు తినకూడదు, ఏంటవి?సహజంగా పండ్లను ఎవరైనా తినవచ్చు అంటారు కానీ కొన్ని పండ్లను కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు తినకూడదు. దానిమ్మ పండ్లను కూడా కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు, ఎలర్జీలు వున్నవారు తీసుకోరాదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. శస్త్రచికిత్స చేయించుకునేవారు దానిమ్మను తినకూడదు. ఎందుకంటే ఈ పండ్లు ఎనస్తీషియా మందులతో చర్యను పొంది శస్త్ర చికిత్స సమయంలో అధిక రక్తస్రావం కావడానికి కారణం అవుతాయి. అందువల్ల శస్త్ర చికిత్సకు ముందు కనీసం 2 వారాలు ఈ పండ్లను తినవద్దని వైద్యులు సలహా ఇస్తారు.

ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్‌లో తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్లుయేషన్

ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్‌లో తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్లుయేషన్చెన్నై మహానగరంలో ఉన్న ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్ చెన్నై నగరంలోనే తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్యులేషన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇంప్లాంటేషన్‌ను నిర్వహించింది. ఇది ఒక అధునాతన చికిత్స, దీనిలో నరాల కార్యకలాపాలను నియంత్రించి, కదలిక, పనితీరు పునరుద్ధరణకు సహాయపడే నియంత్రిత విద్యుత్ ప్రేరణలను అందించడానికి వెన్నెముకకు సమీపంలో చిన్న ఎలక్ట్రోడ్‌లను అమర్చే ప్రక్రియ.

గర్భిణీ స్త్రీలు చిలకడ దుంపలు తినవచ్చా?

గర్భిణీ స్త్రీలు చిలకడ దుంపలు తినవచ్చా?గర్భిణులు చిలకడ దుంపలు... అంటే తీపి బంగాళాదుంపలు నిశ్చింతగా తినవచ్చు. ఇవి తల్లి ఆరోగ్యానికి, కడుపులో ఉన్న బిడ్డ సరైన ఎదుగుదలకు అవసరమైన ఎన్నో రకాల పోషకాలను అందిస్తాయి. గర్భిణులకు చిలకడ దుంపల వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బిడ్డ అవయవాల ఎదుగుదలకు అవసరమైన విటమిన్-A వీటిలో వుంటుంది. చిలకడ దుంపల్లో బీటా-కెరోటిన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో విటమిన్-A గా మారి బిడ్డ కళ్ళు, ఊపిరితిత్తులు, గుండె, ఇతర అవయవాల అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది.

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా 32వ ISOI జాతీయ సదస్సు

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా 32వ ISOI జాతీయ సదస్సుహైదరాబాద్: ఓరల్ ఇంప్లాంటాలజీ రంగంలో తాజా పరిజ్ఞానం, ఆధునిక సాంకేతికతలు, నూతన చికిత్సా విధానాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు Indian Society of Oral Implantologists (ISOI) 32వ జాతీయ సదస్సు హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరుగుతోంది. దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్‌లో ఈ ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ సదస్సు నిర్వహించడం విశేషం. సెప్టెంబర్ 3 నుంచి 6వ తేదీ వరకు నాలుగు రోజుల పాటు జరుగుతున్న ఈ సదస్సుకు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి డెంటల్ నిపుణులు, పోస్ట్‌గ్రాడ్యుయేట్, అండర్‌గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. సదస్సులో 60 మందికి పైగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఫ్యాకల్టీ, స్పీకర్లు పాల్గొంటున్నారు.