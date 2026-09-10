Deepika Padukone :దువా రెండవ పుట్టినరోజున గర్బిణీ ఫొటోలను పంచుకున్న దీపికా పడుకోన్
రణవీర్ సింగ్, దీపికా పడుకోన్, తమ కుమార్తె దువా రెండవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 8, 2026న ఆత్మీయమైన బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలను పోస్ట్ చేశారు. దువా 2024లో అదే రోజున జన్మిస్తుంది. దీపికా బేబీ బంప్ స్పష్టంగా కనిపించడంతో, వారు తమ రెండవ బిడ్డ గురించి సూచన ఇచ్చారు.
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రిబ్బన్లతో అల్లిన జడలలో దువా నవ్వుతూ ఉండగా, ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆ ఫోటోలను చాలా సింపుల్గా, ఆత్మీయంగా ఉంచారు; ఆ ఫోటో క్యాప్షన్లో, “బేబీ దువా మరియు మా హృదయాలు పెద్దవవుతున్నాయి! మీ ఆశీస్సులకు ధన్యవాదాలు! అని రాసి ఉంది. దువా రణవీర్ను పోలి ఉందని అభిమానులు ప్రేమను కురిపించారు, అయితే 40 ఏళ్ల దీపికా వంటి ఉన్నత స్థాయి మహిళలకు తరువాతి గర్భధారణలలో ఉండే ప్రమాదాల గురించి .జాగ్రత్తలు అంటూ నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు.