యూట్యూబ్ను షేక్ చేస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ 'దేఖ్ లేంగే సాలా...' (Video)
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్ కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా విడుదలకు ముందే సంచలనాలను నమోదు చేస్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, ఓ లిరికల్ వీడియో సాంగ్ను విడుదల చేశారు. 'దేఖ్ లేంగే సాలా' అంటూ సాగే ఈ పాట శనివారం విడుదల చేయగా, ఇపుడు అది యూట్యూబ్ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ పాటను రిలీజ్ చేసిన కేవలం 15 గంటల్లోనే ఏకంగా 25 మిలియన్కు పైగా వ్యూస్ సాధించి, సరికొత్త రికార్డును సృష్టించే దిశగా దూసుకెళుతోంది. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్లో ట్రెండింగులో కొనసాగుతోంది. ఈ పాటను సంగీత ప్రియులు రిపీట్ మోడ్లో వింటున్నారు.
శనివారం విడుదలైన కొన్ని గంటల్లోనే 13 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించడం పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజ్కు నిదర్శనంగా అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ఈ వేగంతో 24 గంటల్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయమని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టాలీవుడ్లో తొలి 24 గంటల్లో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన పాటల జాబితాలో సరికొత్త చర్చ మొదలైంది. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ దేఖ్ లేంగే సాలా పాట 28 మిలియన్ వ్యూస్ సాధించి పుష్ప మూవీలోని కిసిక్ పాట రికార్డును చెరిపేసింది.