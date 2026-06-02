Chaitu: నాగ చైతన్య కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో విజయం
డీప్ఫేక్ మరియు అశ్లీల కంటెంట్ ద్వారా తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను ఉల్లంఘిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ నాగ చైతన్య కోర్టును ఆశ్రయించారు.
Naga Chaitanya Akkineni
తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.
నాగ చైతన్య వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు
సోమవారం, తన వ్యక్తిత్వ మరియు ప్రచార హక్కుల పరిరక్షణ కోరుతూ నటుడు దాఖలు చేసిన వాణిజ్య దావాపై విచారణ జరుపుతూ జస్టిస్ జ్యోతి సింగ్ ఈ ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. అనేక సైట్లు తన గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేస్తూ అశ్లీల కంటెంట్, ఏఐ-జనరేటెడ్ డీప్ఫేక్లు, పరువు నష్టం కలిగించే మెటీరియల్ మరియు అనధికారిక మర్చండైజ్ను హోస్ట్ చేస్తున్నాయని చైతన్య ఆరోపించారు.
రికార్డులో ఉన్న వాదనలు మరియు పత్రాలను పరిశీలించిన తర్వాత, ఏకపక్ష మధ్యంతర ఉత్తర్వులను జారీ చేయడానికి వాది ప్రాథమిక కేసును నిరూపించారని కోర్టు నిర్ధారించింది.
నాగ చైతన్య 15 సంవత్సరాలకు పైగా కెరీర్ కలిగిన సుప్రసిద్ధ నటుడని, ఈ కాలంలో ఆయన సద్భావన, కీర్తి, ప్రజాదరణను సంపాదించుకున్నారని కోర్టు తన ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. తెలుగు సూపర్ స్టార్ నాగార్జున కుమారుడైన ఈయన, ప్రధానంగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో పనిచేయడంతో పాటు, కొన్ని హిందీ చిత్రాలలో కూడా నటించారు.
చైతన్య పేరు, ప్రతిబింబం మరియు వ్యక్తిత్వం అనేవి సంవత్సరాల తరబడి వృత్తిపరమైన కృషితో పెంపొందించుకున్న విలువైన వాణిజ్య ఆస్తులని ఉత్తర్వులో నమోదు చేయబడింది. ఆయన వ్యక్తిత్వ హక్కులు ఆయన పేరు, పోలిక, స్వరం మరియు ప్రతిబింబానికి రక్షణ కల్పించే వరకు విస్తరించాయని, అలాగే అనుమతి లేకుండా ఏ మూడవ పక్షం కూడా ఈ లక్షణాలను ఉపయోగించరాదని ఉత్తర్వులో వివరంగా పేర్కొనబడింది.
కొంతమంది ప్రతివాదులు నటుడి పేరు, ప్రతిబింబం మరియు పోలిక ఉన్న వస్తువులను ఆయన అనుమతి లేకుండా విక్రయించారని, ఇది ఆమోదం లేదా అనుబంధం అనే అభిప్రాయాన్ని కలిగించిందని కోర్టు కనుగొంది. అటువంటి ఉత్పత్తులు నాసిరకంగా ఉంటే, అవి నటుడి సద్భావన మరియు కీర్తిని మరింత దెబ్బతీస్తాయని కోర్టు పేర్కొంది. తన ఉత్తర్వులో, కోర్టు ప్రతివాదులందరూ వివాదాస్పద కంటెంట్ను తొలగించి, ఉత్తర్వు అందిన 24 గంటలలోపు కోర్టు ఆదేశాలను పాటించాలని ఆదేశించింది. నటుడి వ్యక్తిత్వ హక్కులను ఉల్లంఘించే వస్తువులను అమ్మడం లేదా వాటి అమ్మకానికి సహకరించడం వంటివి చేయకుండా సంబంధిత ప్రతివాదులను కోర్టు నిరోధించింది. నటుడి వ్యక్తిత్వ హక్కులను ఉల్లంఘిస్తున్నాయని ఆరోపించబడిన, గుర్తించబడిన యూట్యూబ్ వీడియోలు మరియు షార్ట్ల జాబితాను తొలగించాలని గూగుల్ ఎల్ఎల్సిని కూడా ఆదేశించడం జరిగింది.
ఈ ఆంక్ష ప్రత్యేకంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, జెనరేటివ్ ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ఫేక్లు, ఏఐ చాట్బాట్లు మరియు ఫేస్-మార్ఫింగ్ టూల్స్ వంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల వినియోగానికి వర్తిస్తుంది.
అనంతపురం మంగళవారం నాడు జిల్లాలోని ఒక ప్రైవేట్ హాస్టల్లో, నందిని అనే 19 ఏళ్ల డిగ్రీ విద్యార్థిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెంది కనిపించింది. జిల్లాలోని నార్పల మండలానికి చెందిన ఈ విద్యార్థిని, నగరంలోని ఒక ప్రైవేట్ డిగ్రీ కళాశాలలో ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతోంది. హాస్టల్ ఆవరణలోనే నందిని అనుమానాస్పద రీతిలో నిర్జీవంగా పడి ఉండటాన్ని గమనించిన తోటి విద్యార్థులు వెంటనే హాస్టల్ యాజమాన్యాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. వారు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అనంతపురం టూ టౌన్ పోలీసులు హాస్టల్కు చేరుకుని, ఆ విద్యార్థిని గదిని పరిశీలించారు. అనంతరం, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం అనంతపురం ప్రభుత్వ సాధారణ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
బ్రిటన్లో ఓ మహిళపై ఏకంగా 600 నుంచి 700 సార్లు అత్యాచారం చేశారని బ్రిటన్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు రూపెల్ట్ లోవ్ వెల్లడించారు. తమ దేశంలో లైంగిక వేధింపులు ముఠాల అరాచకాలపై అక్కడి చట్టసభలో ఆయన మరోమారు చర్చించారు. అనేక రాష్ట్రాల్లో చిన్నారులు, మహిళల లైంగిక దోపిడీకి సంబంధించి స్వతంత్ర దర్యాప్తు నివేదికలోని సంచలన విషయాలను బాహ్య ప్రపంచం ముందుంచింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఆయన మాటల్లోనే... ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగి పన్నెండు సంవత్సరాల తరువాత కూడా ఇక్కడ సమస్యలు ఉంటే దానికి ఆంధ్రోళ్లు కారణం పవన్ కళ్యాణ్ కారణం అంటూ ఇంకా ఎందుకు ఈ విద్వేషం?. ఎవరిని రానివ్వం, రాకూడదు అంటారా? ఇది భారత్ దేశమా లేక పాలస్తీనా అనుకుంటున్నారా?. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజలతో మాట్లాడేందుకు కూడా అడ్డంకులు సృష్టించడం ఎంతవరకు సమంజసం?
జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మంగళవారం మాట్లాడుతూ, తెలంగాణతో తనకు గాఢమైన భావోద్వేగ బంధం ఉందని, ఆ రాష్ట్రంతో తనకున్న అనుబంధం రాజకీయాలకు అతీతమైనదని ఉద్ఘాటించారు. జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ ప్రజలు అనేక సందర్భాల్లో తనకు అండగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. అలాగే తనపై వచ్చిన ఇటీవలి బెదిరింపులను ఆయన కొట్టిపారేశారు.
రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత టీఎంసీ నేతలపై వరుస దాడులు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా, టీఎంసీ ప్రధాన కార్యదర్శి, తన మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీపై దాడి జరిగింది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ కోల్కతాలో ధర్నా చేపట్టనున్నారు. అయితే, దీదీ ధర్నాకు అనుమతిచ్చేందుకు పోలీసులు నిరకారించింది.
గురక. ఈ గురక పెట్టేవారితో ఇబ్బందిపడే కుటుంబ సభ్యులను అడిగితే తెలుస్తుంది వారు పడే బాధ ఏమిటో? కొన్నిసార్లు రాత్రివేళ చేసే రైలు ప్రయాణాలు, బస్సు ప్రయాణాల్లో కూడా కొందరు విపరీతంగా గురకపెడుతూ పక్కవారికి నిద్ర లేకుండా చేస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ప్రత్యేకించి వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు విపరీతంగా గోండ్రుమంటూ గురక ఎక్కువ పెట్టడం జరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి కారణాలను కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు. కండరాలు లూజ్ అవ్వడం వల్ల గురక వస్తుంది. మనం గాఢనిద్రలోకి వెళ్లినప్పుడు మన గొంతు, నాలుక, నోటి పైభాగంలో ఉండే మెత్తటి అంగిలి కండరాలు పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతాయి. ఫలితంగా గురక వస్తుంది.
ఎండు నల్లద్రాక్ష. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లతో పాటు ఐరన్ పుష్కలంగా వుంటుంది. అందువల్ల రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారు వీటిని తింటుంటే ఎర్ర రక్తకణాలు ఉత్పత్తి చేయడంలో సాయపడతాయి. ఇంకా ఎండు నల్ల ద్రాక్షను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాత్రిపూట పది ఎండు నల్లద్రాక్షలను మంచినీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది. నల్ల ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే శరీరానికి విటమిన్ సి అందుతుంది, ఫలితంగా కేశాలు బలంగా వుంటాయి. తరచూ ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే రక్తంలో సోడియం మోతాదులు తగ్గుతూ రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. ఎండు ద్రాక్షలో వున్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్ వల్ల అవి తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది.
తిరుపతి: గత మూడేళ్లుగా, తిరుపతి ప్రాంతం ఒక ఆందోళనకరమైన ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని చూస్తోంది. ఇక్కడ కొత్తగా నమోదవుతున్న క్యాన్సర్ కేసులలో 175% పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 2022 చివరి నాటికి 2,556గా ఉన్న నమోదిత కేసులు, 2025 చివరి నాటికి 7,000కు పైగా పెరగడంతో, క్యాన్సర్ భారం ఇక్కడి కుటుంబాలపై గతంలో కంటే తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గుట్కా, పొగాకు నమలడం. ఆకలి, అలసటను తట్టుకోవడానికి దీనిని పొలాల్లో, దుకాణాల్లో అతి సాధారణముగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడి వారి జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైపోయినట్లుగా ఈ అలవాటు మారిపోయింది.
Shatavari Tea, శతావరి టీ అనేది ఆయుర్వేదంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఒక అద్భుతమైన మూలికా పానీయం. శతావరి వేర్ల పొడి లేదా ముక్కలతో ఈ టీని తయారు చేస్తారు. దీనిని మూలికల రాణి అని కూడా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యానికి ఇది ఒక వరప్రసాదం లాంటిది, కానీ పురుషులకు కూడా ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శతావరి టీ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యత కాపాడే గొప్ప శక్తి దీనికి వుంది. ఇది శరీరంలో హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. క్రమం తప్పిన పీరియడ్స్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
ఆయుర్వేదంలో తిప్పతీగకు ప్రత్యేకమైన స్థానం వుంది. దీని ప్రయోజనాలు ఆమోఘమని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది. మహిళల్లో వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా, ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు, ముడతలు ఏర్పడకుండా చేయగల ప్రత్యేక గుణాలు తిప్పతీగలో ఉన్నాయి. తిప్పతీగతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తిప్పతీగలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి ఫ్రీరాడికల్స్తో పోరాడగలవు. శరరీంలోని కణాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు వ్యాధుల బారినపడకుండా ఉండేందుకు తిప్పతీగ మేలు చేస్తుంది. అజీర్తి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు తిప్పతీగతో తయారుచేసిన మందుల్ని వాడితే మంచిది. తిప్పతీగ పొడిని బెల్లంలో కలుపుకుని తింటే అజీర్తి సమస్య పోతుంది.