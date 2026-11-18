రాజా సింగ్ను కలిసిన దేవి విజ్ఞానం హిందీ చిత్ర బృందం, డిసెంబర్ 4న థియేటర్లలో విడుదల
సైన్స్ ప్రతిదానికీ సమాధానం చెప్పగలదా? హేతుబద్ధమైన ఆలోచనలకు అందని అనుభవాలు కూడా ఉంటాయా? సైన్స్, ఆధ్యాత్మికత మధ్య సంబంధం, సమాధానాల కోసం మనిషి చేసే అన్వేషణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన హిందీ డ్రామా చిత్రం ‘దేవి విజ్ఞానం’ ప్రధానంగా ఈ ప్రశ్న చుట్టూ సాగుతుంది. కార్తవ్య షా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని కింగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నిర్మించింది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 4న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఈ చిత్ర బృందం తమ ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా హైదరాబాద్కు వచ్చింది. గోషామహల్ ఎం ఎల్ ఎ రాజాసింగ్ ను ప్రత్యేకంగా కలుసుకుని చిత్ర విశేషాలు పంచుకుంది. ఈ సందర్భంగా రాజా సింగ్ మాట్లాడుతూ, “సినిమాలు కథలను చెప్పడానికి ఒక ముఖ్యమైన మాధ్యమం. జీవితం, సమాజంలోని విభిన్న అంశాల గురించి ప్రేక్షకులు ఆలోచించేలా చేయగలవు. ‘దేవి విజ్ఞానం’ ఇతివృత్తం ఆసక్తికరంగా ఉంది. సినిమా విడుదల సందర్భంగా చిత్ర బృందం మొత్తానికి నా శుభాకాంక్షలు. ప్రేక్షకుల నుంచి ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన లభించాలని ఆశిస్తున్నాను” అని అన్నారు.
డ్రామా, మిస్టరీ, భక్తి అంశాల కలయికగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ఒక నాస్తికుడి కథను చెబుతుంది. కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు ఎదురైనప్పుడు మనం బలంగా నమ్మిన సిద్ధాంతాలే ప్రశ్నార్థకంగా మారతాయి. ఆ అనుభవాలు అతడిని కర్ణి మాత దైవిక శక్తిని కనుగొనే అసాధారణ ప్రయాణం వైపు నడిపిస్తాయి. ఈ క్రమంలో జీవితం, తన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం గురించి అతడికున్న అవగాహనలో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
దర్శకుడు కార్తవ్య షా మాట్లాడుతూ, “ఆకట్టుకునే మానవీయ కథ ద్వారా సైన్స్, ఆధ్యాత్మికతల మధ్య సంబంధాన్ని అన్వేషించాలన్నదే ‘దేవి విజ్ఞానం’ వెనుక ఉన్న ఆలోచన. ఉన్నతమైన శక్తి ఉనికిని ఎప్పుడూ ప్రశ్నించే వ్యక్తి, తన నమ్మకాలను పరీక్షించే అనుభవాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు అతడి ప్రయాణం ఎలా ఉంటుందో చూపించాలనుకున్నాం. మన దృక్పథం, విశ్వాసం, మానవ అవగాహనకు ఉన్న పరిమితుల గురించి ఈ చిత్రం ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుంది” అని అన్నారు. ఈ చిత్రంలో చేతన్ ధనాని, కె. ఆర్యవర్ధన్, పూజా జోషి, టిక్కు తల్సానియా, మెహుల్ బుచ్, అలోక్ ఠాకర్, క్రుష్ దేబూ, నీలేష్ భట్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
కింగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ బ్యానర్పై హనుమాన్ మల్ తాటర్, లతేష్ సోనీ, అలోక్ ఠకర్, మన్మోహన్ రాఠీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అభిషేక్ శర్మ, మోహిత్ శర్మ, విరల్ మెహతా సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. పృథ్వీ పాటిల్ ఈ చిత్రానికి రచయిత.