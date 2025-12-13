శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025
Written By డీవీ
Last Updated : శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025 (22:19 IST)

Dhandoraa Title Song: దండోరా మూవీ టైటిల్ సాంగ్‌ విడుదల.. నిను మోసినా న‌ను మోసినా..

Dandora
నిను మోసినా న‌ను మోసినా
అమ్మ పేగు ఒక‌టేన‌న్నా
 
నిను కోసినా న‌ను కోసినా
రాలే ర‌గ‌తం ఎరుపేన‌న్నా
 
చిన్నా పెద్దా తేడా ఎట్లొచ్చేరా
నన్ను తొక్కే హ‌క్కు ఎవ‌డిచ్చేరా
 
ముట్టుకుంటే మైల ఎట్ట‌య్యెరా
కొట్టి కొట్టి గుండె డ‌ప్ప‌య్యెరా
 
Dandora
దండోరా.. దండోరా... అనే సాగే దండోరా మూవీ టైటిల్ సాంగ్‌ను మేక‌ర్స్ శ‌నివారం విడుద‌ల చేశారు. మార్క్ కె రాబిన్ సంగీత సార‌థ్యం వ‌హిస్తోన్న ఈ సినిమాలోని, ఈ పాట‌ను కాస‌ర్ల శ్యామ్ రాశారు. ఆంథోని దాస‌న్‌, మార్క్ కె.రాబిన్ పాట‌ను పాడారు.
 
స‌మాజంలో అట్ట‌డుగు వ‌ర్గాల ప్ర‌జ‌ల బాధ‌ల‌ను తెలియ‌జేసేలా సాగే ఈ పాట చాలా ఎమోష‌న‌ల్‌గా, హార్ట్ ట‌చింగ్‌గా ఉంది. త‌రాలు మారుతున్నాయి. చంద్రుడిపైకి మ‌నిషి అడుగు పెట్టిన ఎన్నో ఏళ్ల‌వుతుంది. అయినా కూడా ఈ అస‌మాన‌త‌లు మాత్రం త‌గ్గ‌టం లేద‌నేది ఈ పాట‌లోని భావం.
 
వైవిధ్యమైన చిత్రం కలర్ ఫొటో, బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ మూవీ ‘బెదురులంక 2012’ చిత్రాల‌ను నిర్మించి అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించిన‌ లౌక్య ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ అధినేత ర‌వీంద్ర బెన‌ర్జీ ముప్పానేని రూపొందిస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘దండోరా’. శివాజీ, న‌వ‌దీప్‌, నందు, ర‌వికృష్ణ‌, మ‌నికా చిక్కాల‌, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధ‌వి, రాధ్య‌, అదితి భావ‌రాజు త‌దిత‌రులు పాత్ర‌ధారులు. ముర‌ళీకాంత్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తోన్న ఈ చిత్రం డిసెంబ‌ర్ 25న సినిమా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది.
 
దండోరా సినిమా సామాజిక స్పృహను కలిగించే అంశంతో ఆడియెన్స్‌ను అల‌రించ‌టానికి సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. అగ్ర వర్ణాలకు చెందిన అమ్మాయిల ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నా, అగ్ర వర్ణాలకు ఎదురు తిరిగినా ఎలాంటి దౌర్జన్యకాండ జరుగుతున్నాయనే అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని దండోరా సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. తెలంగాణ గ్రామీణ నేప‌థ్యంలో మ‌న పురాత‌న ఆచారాలు, సాంప్ర‌దాయాల‌ను ఆవిష్క‌రిస్తూనే వ్యంగ్యం, చ‌క్క‌టి హాస్యం, హృద‌యాన్ని హ‌త్తుకునే భావోద్వేగాల క‌ల‌యిక‌గా ఈ సినిమాను ఆవిష్కరిస్తున్నారు. టీజ‌ర్‌తో ద‌ర్శ‌కుడు బ‌ల‌మైన అంశాన్ని చెప్పాల‌న‌కుంటున్నాడ‌నే విష‌యం తెలుస్తుంది.
 
డిఫరెంట్ ప్రమోషనల్ ప్లానింగ్ స్ట్రాటజీతో ‘దండోరా’ మూవీపై స్టార్టింగ్ నుంచే బజ్ క్రియేట్ అయ్యింది. దీంతో సినిమా రిలీజ్ కంటే ముందే బిజినెస్ పూర్తి కావటం విశేషం. ఈ చిత్రాన్ని నైజాంలో మైత్రీ మూవీస్ సంస్థ రిలీజ్ చేస్తుంటే.. ఆంధ్ర‌, సీడెడ్, క‌ర్ణాట‌క ఏరియాల్లో ప్రైమ్ షో రిలీజ్ చేస్తోంది. ఓవ‌ర్సీస్‌లో 200కు పైగా థియేట‌ర్స్‌లో సినిమాను అథ‌ర్వ‌ణ భ‌ద్ర‌కాళి పిక్చ‌ర్స్ గ్రాండ్ రిలీజ్ చేస్తోంది. ఓవ‌ర్సీస్‌లో అయితే డిసెంబ‌ర్ 23నే ప్రీమియ‌ర్స్ ప‌డుతున్నాయి. ఈ సినిమాలోని పాటలు టి సిరీస్ ద్వారా రిలీజ్ అవుతున్నాయి.
 
న‌టీన‌టులు:
శివాజీ, న‌వ‌దీప్‌, నందు, ర‌వికృష్ణ‌, మ‌నికా చిక్కాల‌, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధ‌వి, రాధ్య‌, అదితి భావ‌రాజు త‌దిత‌రులు
 
సాంకేతిక వ‌ర్గం:
బ్యాన‌ర్‌:  లౌక్య ఎంట‌ర్‌టైన్మెంట్స్‌, నిర్మాత‌:  ర‌వీంద్ర బెన‌ర్జీ ముప్ప‌నేని, ద‌ర్శ‌క‌త్వం: ముర‌ళీకాంత్‌, సినిమాటోగ్ర‌ఫీ:  వెంక‌ట్ ఆర్‌.శాఖ‌మూరి, ఎడిట‌ర్‌: సృజ‌న అడుసుమిల్లి, సంగీతం: మార్క్ కె.రాబిన్‌, ఆర్ట్ డైరెక్ట‌ర్‌: క‌్రాంతి ప్రియం, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూస‌ర్‌: ఎడ్వ‌ర్డ్ స్టెవెన్‌స‌న్ పెరెజి, కాస్ట్యూమ్ డిజైన‌ర్‌: రేఖా బొగ్గార‌పు, లైన్ ప్రొడ్యూస‌ర్‌: కొండారు వెంక‌టేష్‌, ఆడియో: T-సిరీస్, ఓవర్సీస్ రిలీజ్: అథర్వణ భద్రకాళి పిక్చర్స్, పి.ఆర్‌.ఒ: ఎస్ కె నాయుడు - ఫ‌ణి కందుకూరి (బియాండ్ మీడియా), మార్కెటింగ్:  టికెట్ ఫ్యాక్ట‌రీ.

