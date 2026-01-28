బుధవారం, 28 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 28 జనవరి 2026 (13:25 IST)

Dhanush: కుమారులు లింగ, యాత్ర కలిసి తిరుపతిలో మొక్కు చెల్లించుకున్న ధనుష్

తమిళ నటుడు, నిర్మాత, దర్శకుడు అయిన ధనుష్, తన తల్లిదండ్రులు, కుమారులు లింగ, యాత్రలతో కలిసి బుధవారం తిరుపతిలోని ప్రపంచ ప్రసిద్ధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ముందుగా తలనీలాలు సమర్పించారు. క్యూలైన్ లో నిలబడి గుడి లోపలికి ప్రవేశించి తనవారిని దగ్గరకు తీసుకుంటూ వెళ్ళారు. గుడిలో ధ్వజస్తంభం దగ్గర నాలుగువైపుల నమస్కరిస్తూ మరోవైపు తననుచూసి నమస్కరించిన వారికి ప్రతి నమస్కారం చేస్తూ కనిపించారు. బయటకు రాగానే ఆయన్ను చూసిన అభిమానులు సెల్ఫీలు దిగడానికి ఉత్సాహంగా వుండి అతని కుమారులను చుట్టుముట్టిన వీడియో క్లిప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
ఇక సినిమాల పరంగా చూస్తే, ధనుష్ పలు సినిమాలు చేస్తున్నారు. అందులో విఘ్నేష్ రాజా దర్శకత్వం వహిస్తున్న కార అనే పీరియడ్ చిత్రం వుంది. విఘ్నేష్ రాజా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'పోర్ తొళిల్' చిత్రంతో సుపరిచితులు. ఇక  1990వ దశకం నేపథ్యంలో సాగే 'కార' చిత్రం, కరసామి అనే యువకుడి ప్రయాణాన్ని చూపిస్తుంది మరియు రహస్యం, సస్పెన్స్‌తో కూడిన భావోద్వేగ థ్రిల్లర్‌గా ఆవిష్కృతమవుతుంది.
 
వెల్స్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి డాక్టర్ ఇషారి కె. గణేష్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, ఆయన కుమార్తె కుష్మిత గణేష్ సహ నిర్మాతగా ఉన్నారు. నిర్మాతలు ఇటీవల ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఒక పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు, అందులో ధనుష్ రఫ్ లుక్‌లో కనిపించారు. ఆ పోస్టర్‌లో, "కొన్నిసార్లు, ప్రమాదకరంగా ఉండటమే ప్రాణాలతో ఉండటానికి ఏకైక మార్గం" అని రాసి ఉంది.
 
గతేడాది, నిర్మాతలు ఈ చిత్రం నుండి ధనుష్‌కు సంబంధించిన మరో స్టిల్‌ను విడుదల చేశారు. నిర్మాణ సంస్థ ఆ చిత్రాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, "#D54 సెట్స్ నుండి నేరుగా - షూటింగ్ జరుగుతోంది! @dhanushkraja" అని పేర్కొంది. ఆ చిత్రంలో ధనుష్ ఒక ఎస్టీడీ బూత్ నుండి మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపించాడు. ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు కథానాయికగా నటిస్తోంది.
 
ధనుష్ మరియు మమితా బైజుతో పాటు, ఈ చిత్రంలో దర్శకుడు కె.ఎస్. రవికుమార్, జయరామ్, సూరజ్ వెంజరమూడు, కరుణాస్ మరియు పృథ్వీ పాండిరాజ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
 
సాంకేతిక విభాగం విషయానికొస్తే, సినిమాటోగ్రఫీని ఈ రంగంలో అత్యుత్తములలో ఒకరైన తేని ఈశ్వర్ అందిస్తుండగా, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను శ్రీజిత్ సారంగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత జి.వి. ప్రకాష్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

2026-27 బడ్జెట్ సమావేశాలు.. 25 కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుండి బయటపడ్డారు- ముర్ము

2026-27 బడ్జెట్ సమావేశాలు.. 25 కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుండి బయటపడ్డారు- ముర్మురాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము బుధవారం 2026-27 బడ్జెట్ సమావేశాల మొదటి రోజున పార్లమెంట్ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ, సామాజిక న్యాయం, సమ్మిళిత వృద్ధి, అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ దార్శనికతను వివరించారు. 18వ లోక్‌సభ ఏడవ సమావేశం, రాజ్యసభ 270వ సమావేశం ప్రారంభ రోజున లోక్‌సభ ఛాంబర్‌లో సమావేశమైన ఉభయ సభల సభ్యులను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి తన ప్రసంగం చేశారు. తన ప్రసంగంలో రాష్ట్రపతి ముర్ము, భారతదేశం వేగవంతమైన పురోగతిని, గొప్ప వారసత్వాన్ని జరుపుకోవడంలో గత సంవత్సరం చిరస్మరణీయంగా నిలిచిందని గుర్తుచేశారు.

కుమారులతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరో ధనుష్ (video)ప్రముఖ తమిళ నటుడు, నిర్మాత ధనుష్, తన కుమారులతో కలిసి బుధవారం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం బయటకు వచ్చిన ధనుష్, కుమారులతో సెల్ఫీలు దిగడానికి ఎగబడ్డారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ధనుష్ చేతిలో ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులు వున్నాయి. వాటిలో విఘ్నేష్ రాజా దర్శకత్వం వహించే కర అనే సినిమా ఒకటి.

అజిత్ పవార్ దుర్మరణంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ దిగ్భ్రాంతి

అజిత్ పవార్ దుర్మరణంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ దిగ్భ్రాంతిమహారాష్ట్రలోని బారామతిలో బుధవారం జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ మరణించారు. మరణించినవారిలో మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్‌తో పాటు మరో ఐదుగురు వ్యక్తులు వున్నారు. బుధవారం ఉదయం పూణే జిల్లాలో వారు ప్రయాణిస్తున్న విమానం కూలిపోవడంతో మరణించారు. VSR సంస్థకు చెందిన లీర్‌జెట్ 45 విమానం పూణేలోని బారామతి ప్రాంతంలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.

ఫేక్ వీడియోల వెనుక ఎవరున్నా కూడా న్యాయ పోరాటం చేస్తాను.. జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్

ఫేక్ వీడియోల వెనుక ఎవరున్నా కూడా న్యాయ పోరాటం చేస్తాను.. జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ మీద వచ్చిన ఆరోపణలపై ఆయన తల్లి ప్రమీల స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా మహిళ ఆరోపణలను అరవ శ్రీధర్ తల్లి తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆ మహిళ కులం పేరు చెప్పిన తన కుమారుడికి దగ్గరైందని చెప్పుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత ఇంటికి రావటం మొదలుపెట్టిందని.. పగలు, రాత్రీ తేడా లేకుండా ఫోన్లు కూడా చేసేదని ఆరోపించారు. అరవ శ్రీధర్‌ను పెళ్లిచేసుకోమంటూ చాలాసార్లు బ్లాక్ మెయిల్ చేసిందని ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ తల్లి ప్రమీల ఆరోపించారు. సాయం కోసం వచ్చి.. తన బిడ్డను అభాసుపాలు చేసిందంటూ అరవ శ్రీధర్ తల్లి ప్రమీల ఆరోపించారు. ఆడపిల్ల జీవితం నాశనం చేయకూడదనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటి వరకూ ఓపికగా ఉన్నామని అన్నారు. మహిళ వేధింపులపై జిల్లా ఎస్పీకి కూడా ఫిర్యాదు చేశామని ప్రమీల చెప్పుకొచ్చారు.

భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు

భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపుభోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఐసీఏఓ కోడ్ VOVI కేటాయించడంతో, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు విమానయాన రంగంలో ఒక కీలక మైలురాయిని చేరుకుంది. అధికారిక ప్రారంభోత్సవానికి చేరువవుతున్న అల్లూరి సీతారామరాజు విమానాశ్రయానికి ఈ కోడ్ ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపుగా ఉపయోగపడుతుంది. జనవరి 4, 2026న, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహననాయుడుతో కూడిన తొలి వాణిజ్య విమానం భోగాపురంలో ల్యాండ్ అయింది.

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది.

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలురుచికరమైన రుచితో పాటు, పీతలు తినడానికి ఆరోగ్యకరమైనవి. పీతలు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పీత తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాము. పీత తక్కువ కొవ్వు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ యొక్క మూలం, ఇది శక్తిని ఇస్తుంది. జీవక్రియను పెంచుతుంది. పీత ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్- ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పీతలు మెదడు ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే ఇతర కారకాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. పీత మాంసంలో భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది, ఫలితంగా దంతాలు, ఎముకలను బలంగా నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?శరీరంలోని అన్ని భాగాల పనితీరుకు మెదడు చాలా అవసరం. మెదడును ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొన్ని సూపర్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆరోగ్యకరమైన మెదడు అభివృద్ధికి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా అవసరం. బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, చియా గింజలు మెదడు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తినడం మెదడు అభివృద్ధికి మంచిది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జ్ఞాపకశక్తిని, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఖర్జూరంలోని ఐరన్, మినరల్స్ మెదడు శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. పచ్చిగుడ్లలో ఉండే ప్రోటీన్, విటమిన్ బి12 మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఆహారంలో ఎక్కువ నూనె, చక్కెర కలపడం మెదడు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.
