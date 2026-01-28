Dhanush: కుమారులు లింగ, యాత్ర కలిసి తిరుపతిలో మొక్కు చెల్లించుకున్న ధనుష్
Dhanush, Ling at tirumala Temple
తమిళ నటుడు, నిర్మాత, దర్శకుడు అయిన ధనుష్, తన తల్లిదండ్రులు, కుమారులు లింగ, యాత్రలతో కలిసి బుధవారం తిరుపతిలోని ప్రపంచ ప్రసిద్ధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ముందుగా తలనీలాలు సమర్పించారు. క్యూలైన్ లో నిలబడి గుడి లోపలికి ప్రవేశించి తనవారిని దగ్గరకు తీసుకుంటూ వెళ్ళారు. గుడిలో ధ్వజస్తంభం దగ్గర నాలుగువైపుల నమస్కరిస్తూ మరోవైపు తననుచూసి నమస్కరించిన వారికి ప్రతి నమస్కారం చేస్తూ కనిపించారు. బయటకు రాగానే ఆయన్ను చూసిన అభిమానులు సెల్ఫీలు దిగడానికి ఉత్సాహంగా వుండి అతని కుమారులను చుట్టుముట్టిన వీడియో క్లిప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఇక సినిమాల పరంగా చూస్తే, ధనుష్ పలు సినిమాలు చేస్తున్నారు. అందులో విఘ్నేష్ రాజా దర్శకత్వం వహిస్తున్న కార అనే పీరియడ్ చిత్రం వుంది. విఘ్నేష్ రాజా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'పోర్ తొళిల్' చిత్రంతో సుపరిచితులు. ఇక 1990వ దశకం నేపథ్యంలో సాగే 'కార' చిత్రం, కరసామి అనే యువకుడి ప్రయాణాన్ని చూపిస్తుంది మరియు రహస్యం, సస్పెన్స్తో కూడిన భావోద్వేగ థ్రిల్లర్గా ఆవిష్కృతమవుతుంది.
వెల్స్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి డాక్టర్ ఇషారి కె. గణేష్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, ఆయన కుమార్తె కుష్మిత గణేష్ సహ నిర్మాతగా ఉన్నారు. నిర్మాతలు ఇటీవల ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఒక పోస్టర్ను విడుదల చేశారు, అందులో ధనుష్ రఫ్ లుక్లో కనిపించారు. ఆ పోస్టర్లో, "కొన్నిసార్లు, ప్రమాదకరంగా ఉండటమే ప్రాణాలతో ఉండటానికి ఏకైక మార్గం" అని రాసి ఉంది.
గతేడాది, నిర్మాతలు ఈ చిత్రం నుండి ధనుష్కు సంబంధించిన మరో స్టిల్ను విడుదల చేశారు. నిర్మాణ సంస్థ ఆ చిత్రాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, "#D54 సెట్స్ నుండి నేరుగా - షూటింగ్ జరుగుతోంది! @dhanushkraja" అని పేర్కొంది. ఆ చిత్రంలో ధనుష్ ఒక ఎస్టీడీ బూత్ నుండి మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపించాడు. ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు కథానాయికగా నటిస్తోంది.
ధనుష్ మరియు మమితా బైజుతో పాటు, ఈ చిత్రంలో దర్శకుడు కె.ఎస్. రవికుమార్, జయరామ్, సూరజ్ వెంజరమూడు, కరుణాస్ మరియు పృథ్వీ పాండిరాజ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
సాంకేతిక విభాగం విషయానికొస్తే, సినిమాటోగ్రఫీని ఈ రంగంలో అత్యుత్తములలో ఒకరైన తేని ఈశ్వర్ అందిస్తుండగా, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను శ్రీజిత్ సారంగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత జి.వి. ప్రకాష్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.