Dhanush: ఇరుముడి నటి నక్షత్రను వీడియో కాల్లో ధనుష్ ప్రశంస, రష్మిక కితాబు
తెలుగు చిత్రం ఇరుముడి లో నటించిన బేబి నక్ష్రత మలయాళీ. ఆమె చేసిన రీల్స్ చూసి దర్శకుడు శివ నిర్వాణ సినిమాలోకి తీసుకున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా విజయాన్ని సాధిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆమె నటనకు ప్రశంసలు దక్కాయి. దానితో తమిళ నటుడు ధనుష్ ను కూడా ఆకట్టుకుంది. సూపర్స్టార్ ధనుష్ యువ నటి నక్షత్రకు ఫోన్ చేసి, ఆమె అద్భుతమైన నటనను ప్రశంసించారు. ఆమె నటన చాలా అద్భుతంగా, అందంగా ఉందని అన్నారు.
Siva nirvana showning Dhanush's phone call to nakshtra
దర్శకుడు శివ నిర్వాణ ఈ కాల్ను ఏర్పాటు చేయగా, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ధనుష్ యొక్క దయగల మాటలకు నక్షత్ర చాలా కదిలిపోయినట్లు కనిపించింది. రష్మిక మందన్న కూడా ఈ చిత్రాన్ని, నక్షత్ర యొక్క ఉల్లాసభరితమైన నటనను ప్రశంసించారు. మరోవైపు, రవి తేజ కథానాయకుడిగా నటించి, ఆగష్టు 21, 2026న విడుదలైన ఇరుముడి చిత్రం, కుటుంబ భావోద్వేగాలను థ్రిల్లర్ అంశాలతో మేళవించి, బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది.
రష్మిక మందన్న ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేసింది. నిన్న 'ఇరుముడి' సినిమా చూసే అవకాశం నాకు దక్కింది..ఎంత అద్భుతమైన సినిమా ఇది.. ఇది నా మనసును ఊహించని రీతిలో తాకింది. సాధారణంగా చిన్న పట్టణాల్లో పెరిగినప్పుడు, ఏదైనా జరిగినప్పుడు లేదా ఏదైనా మనల్ని బాధపెట్టినప్పుడు, మనలోని అమాయకత్వం వల్ల మనం మొదట పెద్దలకు ఆ విషయం చెబుతాము. కానీ ఆ తర్వాత వాస్తవం మనకు అర్థమవుతుంది.. పరిస్థితులు ఏవైనా సరే, మౌనంగా ఉండమని మనకు చెబుతారు..
ఈ సినిమా ఒక అద్భుతమైన ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది, అలాగే తప్పక చర్చించాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని ఇది తెలియజేస్తుంది. అభినందనలు రవితేజగారు ఈ విజయానికి మీకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు.. నక్షత్రకు కూడా అభినందనలు.. ఈ సినిమాలో మీరు ఒక వెలుగురేఖలా నిలిచారు మీ చిరునవ్వు నా ముఖంలోనూ చిరునవ్వును పూయించింది.. అభినందనలు స్వీటీ. ఈ విజయం మీకు పూర్తిగా దక్కాలి, నిజంగా మీరు దీనికి అర్హులు.. మీ గురించి చాలా సంతోషంగా ఉంది. చిత్ర బృంద సభ్యులందరికీ అభినందనలు. ఇంత అందమైన చిత్రాన్ని రూపొందించినందుకు ధన్యవాదాలు.