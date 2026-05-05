మంగళవారం, 5 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 5 మే 2026 (19:22 IST)

ఐదు రోజుల్లో రూ. 5 కోట్ల గ్రాస్ దాటిన కలెక్ష‌న్స్ సాధించిన ధ‌నుష్ కర

Dhanush - Kara poster
ధనుష్, మమితా బైజు జంటగా కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఐషరి కె. గణేష్ నిర్మించిన చిత్రం ‘కర’. కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఇషారి కె. గణేష్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి విఘ్నేశ్ రాజా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 30న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విఘ్నేశ్వర ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్స్ బ్యానర్ మీద సిహెచ్ సతీష్ కుమార్, రాజేష్ కుమార్ బొబ్బర రిలీజ్ చేశారు. రిలీజ్ రోజు నుంచి హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర వ‌సూళ్ల‌తో దూసుకెళ్తోంది. నాలుగు రోజుల్లోనే సినిమా రూ.4.8 కోట్ల గ్రాస్ వ‌సూళ్ల‌ను సాధించటం విశేషం.

ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు వైవిధ్య‌మైన చిత్రాల‌తో త‌న‌దైన స్పెష‌ల్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్న ధ‌నుష్ ‘క‌ర‌’ సినిమాతో మ‌రో విజ‌యాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. మ‌మితా బైజు బెస్ట్ పెర్ఫామెన్స్‌తో ఆడియెన్స్‌ను అల‌రించింది. ద‌ర్శ‌కుడు కె.ఎస్‌.ర‌వికుమార్ పాత్ర హృద్యంగా ఆక‌ట్టుకుంటోంది. మ‌న దేశంలో పంట‌లు పండించే రైతులు ఎన్నో స‌మ‌స్య‌ల‌ను ఎదుర్కొంటున్నారు. అలాంటి వాటిలో ఓ స‌మ‌స్య‌ను ఇతివృత్తంగా చేసుకుని ఈ సినిమాను రూపొందించారు ద‌ర్శ‌కుడు విఘ్నేశ్ రాజా. జివి.ప్ర‌కాష్ కుమార్ సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం, తేని ఈశ్వ‌ర్ సినిమాటోగ్ర‌ఫీ సినిమాకు మేజ‌ర్ హైలైట్స్‌గా నిలిచాయి.

ధ‌నుష్ క‌ర‌సామి పాత్ర‌లో ఒదిగిపోయిన తీరుకి ఆడియెన్స్ బ్ర‌హ్మ‌ర‌థం ప‌డుతున్నారు. గ్రిప్పింగ్, థ్రిల్లింగ్, హై ఇంటెన్ష‌న్ స్క్రీన్ ప్లేతో ప్రేక్ష‌కులు సినిమాను ఆసాంతం ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

నటీనటులు : ధనుష్, మమితా బైజు, కె.ఎస్‌.ర‌వికుమార్‌, సూరజ్ వెంజరమూడు, జ‌యరాం తదితరులు

10 సీట్లు కావాలి.. రెండు వారాల్లో నిరూపిస్తానన్న విజయ్.. టీవీకేకి నిత్యానంద స్వామి శుభాకాంక్షలుఅసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 108 సీట్లు గెలుచుకుని ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన నటుడు-రాజకీయవేత్త సి. జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే), తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధంగా వున్నట్లు ప్రకటించింది. 234 మంది సభ్యులున్న అసెంబ్లీలో ఏ పార్టీ కూడా అవసరమైన 118 మెజారిటీ మార్కును సాధించకపోవడంతో, రాష్ట్రం రాజకీయ అనిశ్చితి, తీవ్రమైన చర్చల దశలోకి ప్రవేశించింది.

రోడ్డు ప్రమాదంలో మలయాళ నటుడు సంతోష్ నాయర్ మృతి.. స్టీరింగ్ వీల్‌ ఛాతీకి బలంగా?మలయాళ నటుడు సంతోష్ నాయర్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారని పోలీసులు తెలిపారు. ఉదయం సుమారు 6:30 గంటల సమయంలో, నాయర్ ప్రయాణిస్తున్న కారు ఒక లారీని ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఆయనతో పాటు ఆయన భార్య కూడా గాయపడ్డారు. కారు స్టీరింగ్ వీల్‌ ఛాతీకి బలంగా తగలడంతో నాయర్ తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత చికిత్స పొందుతూ ఆయన మరణించారు.

దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనే నెం. 1 అప్పుల కుప్ప TN కుర్చీపై కూర్చుంటున్న TVK విజయ్, గుదిబండలా సంక్షేమ పథకాలుతమిళనాడులో TVK విజయ్ ఊరకనే విజయం సాధించలేదు. ఆయన ప్రకటించిన మేనిఫెస్టోలో అంశాలు చూస్తే ప్రజలకు ఎంతో హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అందులో వున్నవి అట్లాంటివి మరి. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టిన నటుడు విజయ్ తన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) తరపున భారీ వాగ్దానాలతో కూడిన మ్యానిఫెస్టోను ప్రకటించారు. ఆర్థిక నిపుణులు, రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కొన్ని పథకాలు (విజయ్ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే) ఆర్థికంగా గుదిబండలా లేదా సవాలుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఆ పథకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ఇబ్బందులు ఏమిటో ఒకసారి పరిశీలిద్దాము.

కోనసీమ జిల్లాలో మామిడి పండ్లను అలా పండిస్తే కఠిన చర్యలు- వార్నింగ్కోనసీమ జిల్లాలో మామిడి పండ్లను కృత్రిమంగా పండించడానికి కాల్షియం కార్బైడ్‌ను ఉపయోగించవద్దని ఆహార భద్రతా అధికారులు మామిడి వ్యాపారులను హెచ్చరించారు. ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు తేలితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. జిల్లా ఆహార భద్రతా అధికారి వై. రామయ్య అమలాపురంలోని మామిడి వ్యాపార దుకాణాలలో తనిఖీలు నిర్వహించి, సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఇథిలీన్ పద్ధతిని ఉపయోగించమని ప్రోత్సహించారు.

TVK విజయ్‌కి తమిళనాడు ప్రజలు 10 స్థానాల స్పీడ్ బ్రేక్, తేడా వస్తే కూర్చోబెట్టేస్తారంతే!!తమిళనాడు ప్రజల తీర్పు TVK విజయ్‌కు గంపగుత్తగా ఇవ్వలేదు. అధికారం పూర్తిస్థాయిలో చెలాయించకుండా ఓ 10 సీట్ల స్పీడు బ్రేకర్ వేసారు. పాలనలో తేడా చేస్తే అక్కడే కూర్చోబెట్టేందుకు ఈ 10 సీట్ల కిరికిరి పెట్టేసారు. ఇప్పుడు ఈ 10 సీట్ల కోసమే ఇక విజయ్ చిన్నచిన్న పార్టీలను బ్రతిమలడాల్సిన పరిస్థితి వుంది. టీవీకే పార్టీ 108 స్థానాలు గెలుచుకున్నది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి మరో 10 సీట్లు కావాలి. ఈ నేపధ్యంలో అటు డీఎంకే ఇటు అన్నాడీఎంకేలను పొత్తు కోసం అడగలేని పరిస్థితి వుంది. ఎందుకంటే ఎన్నికల సమయంలో తన ప్రత్యర్థి పార్టీగా డీఎంకెను చెప్పేసారు.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.
