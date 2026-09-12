Dhruv Vikram: రమేష్ వర్మతో ద్విభాషా యాక్షన్ చిత్రంగా ధ్రువ్ విక్రమ్ షూట్
రమేష్ వర్మ దర్శకత్వంలో, పెన్ స్టూడియోస్ సమర్పణలో శ్రీ నీలాద్రి ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న తెలుగు-తమిళ ద్విభాషా యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ DV4లో నటుడు ధ్రువ్ విక్రమ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు ముగిశాక, అక్టోబర్ 2026లో షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది.
Dhruv Vikram, Ramesh Varma and team
సెప్టెంబర్ 23న ధ్రువ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అధికారిక టైటిల్, నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను వెల్లడించనున్నారు. ఆకర్షణీయమైన పోస్టర్లలో ఉత్కంఠభరితమైన నేపథ్యాలు, మెటాలిక్ అక్షరాలు ఉన్నాయి. పాన్-ఇండియన్ రీచ్ కోసం దర్శకుడి హై-ఎనర్జీ విజన్తో ఈ యువ ప్రతిభావంతుడు జతకట్టడాన్ని పరిశ్రమ వర్గాలు ప్రశంసిస్తున్నాయి.
రాక్షసుడు, ఖిలాడి, వీర సినిమాలు చేసిన రమేష్ వర్మ ఇప్పుడు తమిల సినిమా చేస్తున్నాడు. తమిళనటుడు విక్రమ్ కుమారుడయిన ధ్రువ్.. తెలుగులో అర్జున్ రెడ్డిని తమిళంలో ఆదిత్య వర్మ తో 2019లో సక్సెస్ సాధించాడు.