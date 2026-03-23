బాక్సాఫీస్ రికార్డులను షేక్ చేస్తున్న స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్'
బాలీవుడ్ నటులు రణవీర్ సింగ్, సారా అర్జున్, మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా తదితరులు నటించిన 'ధురంధర్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్, 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
ఇపుడు ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్గా వచ్చిన 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్' హిందీ, తమిళం, తెలుగుతో సహా 5 భాషల్లో 19వ తేదీన విడుదలైంది. మొదటి భాగం విజయం సాధించడంతో, రెండవ భాగంపై కూడా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రముఖులు కూడా ఈ చిత్రాన్ని ప్రశంసించడంతో, చాలా మంది దీనిని చూడటానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో, ఈ చిత్రం మొదటి రోజే భారతదేశంలో రూ.100 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసింది. విడుదలైన కేవలం 3 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.500 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రం కూడా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలుస్తోందని అంటున్నారు.
రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' చిత్రంలో మృణాల్ ఠాకూర్ ఐటమ్ సాంగ్?
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'పెద్ది'. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం. భారీ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రంపై ఓ ఆసక్తికర ప్రచారం సాగుతోంది. మూవీలో ఓ ప్రత్యేక గీతంలో హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ నర్తించనున్నట్టు ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ సాగుతోంది.
ఈ స్పెషల్ ఐటమ్ సాంగ్లో మృణాల్తో పాటు మరో ఇద్దరు హీరోయిన్లు కూడా ఉంటారని పలువురు అంటుండగా, ఇంకొందరు మాత్రం కేవలం ఆమె మాత్రం ఉంటుందన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ వార్తలపై చిత్రం బృందం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
ప్రస్తుతం 'పెద్ది' సినిమా చివరి దశలో ఉంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ నిర్మాణ పనుల శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో జాన్వీ కపూర్తో పాటు శివరాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు, బొమన్ ఇరానీ వంటి సీనియర్ నటులు కీలక పాత్రలను పోషిస్తున్నారు. ఆర్ రత్నవేలు ఛాయాగ్రహణం అందిస్తుండగా, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేస్తున్నారు.