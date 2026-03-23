సోమవారం, 23 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 23 మార్చి 2026 (14:06 IST)

బాక్సాఫీస్ రికార్డులను షేక్ చేస్తున్న స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్'

dhurandhar the revenge
బాలీవుడ్ నటులు రణవీర్ సింగ్, సారా అర్జున్, మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా తదితరులు నటించిన 'ధురంధర్' చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ.1300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్, 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
 
ఇపుడు ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా వచ్చిన 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్' హిందీ, తమిళం, తెలుగుతో సహా 5 భాషల్లో 19వ తేదీన విడుదలైంది. మొదటి భాగం విజయం సాధించడంతో, రెండవ భాగంపై కూడా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రముఖులు కూడా ఈ చిత్రాన్ని ప్రశంసించడంతో, చాలా మంది దీనిని చూడటానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
 
ఈ నేపథ్యంలో, ఈ చిత్రం మొదటి రోజే భారతదేశంలో రూ.100 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసింది. విడుదలైన కేవలం 3 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.500 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రం కూడా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలుస్తోందని అంటున్నారు. 
 
రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' చిత్రంలో మృణాల్ ఠాకూర్ ఐటమ్ సాంగ్?
 
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'పెద్ది'. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం. భారీ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రంపై ఓ ఆసక్తికర ప్రచారం సాగుతోంది. మూవీలో ఓ ప్రత్యేక గీతంలో హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ నర్తించనున్నట్టు ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ సాగుతోంది. 
 
ఈ స్పెషల్ ఐటమ్ సాంగ్‌లో మృణాల్‌తో పాటు మరో ఇద్దరు హీరోయిన్లు కూడా ఉంటారని పలువురు అంటుండగా, ఇంకొందరు మాత్రం కేవలం ఆమె మాత్రం ఉంటుందన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ వార్తలపై చిత్రం బృందం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. 
 
ప్రస్తుతం 'పెద్ది' సినిమా చివరి దశలో ఉంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ నిర్మాణ పనుల శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో జాన్వీ కపూర్‌తో పాటు శివరాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు, బొమన్ ఇరానీ వంటి సీనియర్ నటులు కీలక పాత్రలను పోషిస్తున్నారు. ఆర్ రత్నవేలు ఛాయాగ్రహణం అందిస్తుండగా, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేస్తున్నారు. 

గ్రీన్‌ల్యాండ్ కాపాడమని యూరప్ దేశాలు మమ్నల్ని అడిగితే ట్రంప్‌ను తరిమికొడతాం: ఇరాన్

ఇరాన్ దేశాన్ని అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ తక్కువ అంచనా వేసినట్లున్నాయి, మా శక్తి ఏంటో ఆ దేశాలకు తెలిసి వస్తోందంటూ ఇరాన్ దేశాధినేతలు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఒకడుగు ముందుకు వేసి గత కొన్నిరోజులుగా అమెరికా దేశాధ్యక్షుడు ట్రంప్ యూరప్ దేశాలకు వెన్నెముకలాంటి గ్రీన్ ల్యాండును స్వాధీనం చేసుకుంటానంటూ బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఐతే యూరప్ దేశాలు గ్రీన్ ల్యాండును కాపాడమని ఇరాన్ దేశాన్ని అడిగితే చాలు... ట్రంప్ ను అటువైపు కన్నెత్తి కూడా చూడకుండా తరిమేస్తామంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పుడీ వ్యాఖ్యలు నెట్లో హల్చల్ చేస్తున్నాయి.

ప్రభుత్వ అధినేతగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సరికొత్త రికార్డు... బాబు - పవన్ అభినందనలు

ప్రభుత్వ అధినేతగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పారు. ఈ సందర్బంగా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌లు ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆదివారమే ప్రధాని మోడీకి అభినందన తెలిపారు.

మటన్ ఉడకలేదు.. యజమానిపై కేసు నమోదు చేయండి.. ఠాణాలో రచ్చ చేసిన తాడిపత్రివాసి

తెలుగు నూతన సంవత్సరం ఉగాది రోజున ఓ వింత కేసు పోలీస్ స్టేషన్‌కు వచ్చింది. తాను కొనుగోలు చేసిన మటన్ ఉడకలేదని, అందువల్ల దుకాణం యజమానిపై కేసు పెట్టాలంటూ ఓ వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్‌కు వచ్చి హల్చల్ చేశాడు. పేరు సాదల హాజీ. ఈ ఘటన అనంతపురం జిల్లాలోని తాడిపత్రిలో ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది.

అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు- పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు

అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు తీవ్రతరం అయిన నేపథ్యంలో ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై ఆందోళనలు పెరుగుతున్న తరుణంలో ప్రపంచ బులియన్ మార్కెట్లలో నెలకొన్న బలహీనతను అనుసరించి, భారతదేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు సోమవారం భారీగా తగ్గాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో, ప్రారంభం కాగానే బంగారం ఫ్యూచర్స్ భారీగా పడిపోయాయి.

రంగారెడ్డి క్రైమ్: హత్యకు గురైన తల్లి శవం పక్కనే రాత్రంతా గడిపిన చిన్నారి

రంగారెడ్డి జిల్లాలో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. హత్యకు గురైన తల్లి మృతదేహం వద్ద ఓ పసిబిడ్డ గంటల పాటు గడిపింది. ఓ మహిళను దుండగులు అతి కిరాతకంగా హత్య చేయగా.. ఆమె రెండేళ్ల చిన్నారి ఆ శవం పక్కన రాత్రంతా గడిపింది. ఆకలితో ఏడుస్తూ వుండిపోయింది. వివరాల్లోకి వెళితే మృతురాలు శోభకు, మహబూబ్ నగర్, కోయిలకొండ చెందిన వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది.

Watch More Videos

టైప్ 2 మధుమేహుల కోసం డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ ఒబెడా విడుదల

హైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ ఈ రోజు ఒబెడా బ్రాండ్ పేరిట తమ ఇంజెక్టబుల్ సెమాగ్లుటైడ్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. భారతదేశంలో టైప్ 2 మధుమేహ నిర్వహణ కోసం, అధునాతన జిఎల్ పి -1 రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్ ఆధారిత చికిత్స లభ్యతను విస్తరించడంలో ఇది ఒక కీలకమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది. జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ కోసం డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా(డిజిసిఐ) ఆమోదం పొందిన మొట్టమొదటి భారతీయ కంపెనీ డాక్టర్ రెడ్డీస్.

GLP-1 థెరపీకి వారానికి చికిత్స ఖర్చు రూ. 325 ఖర్చు, ఎలా?

గ్లెన్‌మార్క్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్, పరిశోధన ఆధారిత గ్లోబల్ ఔషధ సంస్థ, ఈ రోజు భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం GLIPIQ(సెమాగ్లూటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది GLP-1 థెరపీకి అందుబాటులో ఉండే ధరలో కొత్త ప్రమాణాన్ని స్థాపిస్తూ, రోగులకు ఆధునిక డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్తిని విస్తరిస్తుంది. చాలామంది రోగుల కోసం, అధునాతన ఇంజెక్టబుల్ థెరపీని ప్రారంభించే నిర్ణయం ఖర్చు, సంక్లిష్టత కారణంగా తరచుగా ఆలస్యమవుతుంది. ధరలో గణనీయమైన మెరుగుదల ద్వారా, GLIPIQ GLP-1 థెరపీకి ప్రాప్తిని విస్తరించి, విస్తృత రోగి వర్గంలో ముందుగానే చికిత్స ప్రారంభించడానికి సహాయపడుతుంది.

జైడస్ బహుళ-మోతాదుల పెన్ పరికరంలో సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్‌

అహ్మదాబాద్: ఆవిష్కరణల ఆధారిత గ్లోబల్ లైఫ్‌సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో పేటెంట్ గడువు ముగిసిన తర్వాత సెమాగ్లిన్ టీఎం, మషెమా టీఎం మరియు ఆల్టర్మీ టీఎం బ్రాండ్ పేర్లతో సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్‌ను విడుదల చేసింది. భారత ఔషధ నియంత్రణ జనరల్ (డీసీజీఐ) గతంలోనే టైప్ 2 మధుమేహం, ఊబకాయం రెండింటి చికిత్స కోసం సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్‌ను ఉత్పత్తి చేయడానికి, విక్రయించడానికి ఆమోదం తెలిపింది.

ఎండు ద్రాక్షను తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండి

రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో ఎండుద్రాక్ష సహాయపడుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. కిస్మిస్ పండ్లతో కలిగే ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎండుద్రాక్ష తింటుంటే రక్తపోటు, మధుమేహం అదుపులో వుంటాయి. ఎండుద్రాక్షలో వున్న పీచు పదార్థం జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడంలో కిస్మిస్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. క్యాల్షియం అధికంగా వుండే కిస్మిస్‌లను పాలలో కలుపుకుని తింటే ఎముక పుష్టి కలుగుతుంది. ఎండుద్రాక్ష తినేవారి చర్మం ముడతలు పడకుండా కాంతివంతంగా వుంటుంది. రాత్రిపూట పది ఎండు ద్రాక్షలను నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది.

ఖాళీ కడుపుతో లవంగాలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లవంగాలలో ఫైబర్, మాంగ
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com