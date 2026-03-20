Written By ఠాగూర్

బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న 'ధురంధర్-2'

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం విడుదలైన మొదటి రోజే భారత సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాసింది. ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాలను మించి, ఈ సినిమా శుక్రవారం ఒక్కరోజే దేశవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.146 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించి సంచలనం సృష్టించింది. ఈ స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించడం ద్వారా ఎన్నో భారీ చిత్రాల రికార్డులను ఇది అధిగమించింది.
 
'ధురంధర్-2' ప్రభంజనం బుధవారం సాయంత్రం వేసిన ప్రీమియర్ షోలతోనే మొదలైంది. ప్రీమియర్ల ద్వారానే ఈ చిత్రం ఇండియాలో దాదాపు రూ.43 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. భారతీయ సినిమాలో ప్రీమియర్ల ద్వారా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా ఇది సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
 
ఇక మొదటి రోజు వసూళ్లలో హిందీ వెర్షన్ నుంచే రూ.103 కోట్లకు పైగా రాబట్టింది. తద్వారా ఫస్ట్ డేనే రూ.100 కోట్ల మార్క్ దాటిన తొలి హిందీ సినిమాగా బాలీవుడ్ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఇప్పటివరకు బిగ్గెస్ట్ ఓపెనర్లుగా ఉన్న 'జవాన్', 'పఠాన్', 'యానిమల్' వంటి చిత్రాల రికార్డులను 'ధురంధర్-2' బద్దలు కొట్టింది.
 
కేవలం హిందీలోనేకాకుండా ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో కూడా ఈ చిత్రం తన సత్తా చాటింది. మొదటి రోజు వసూళ్లలో 'బాహుబలి 2', 'ఆర్ఆర్ఆర్' వంటి పాన్-ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ రికార్డులను కూడా 'ధురంధర్ 2' అధిగమించడం విశేషం. 
 
అన్ని భాషల్లో కలిపి చూసుకుంటే దేశంలో 'పుష్ప 2' తర్వాత రెండో అతిపెద్ద ఓపెనింగ్ సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. దక్షిణాదిలో కూడా ఈ చిత్రానికి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ తొలిరోజే రూ.2 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. 

తెలంగాణ అసెంబ్లీ వద్ద పాము కలకలం.. పట్టుకున్న కానిస్టేబుల్తెలంగాణ అసెంబ్లీ వద్ద పాము కలకలం రేపింది. శుక్రవారం నాడు తెలంగాణ అసెంబ్లీ వెలుపల విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సిబ్బందిని ఒక పాము భయభ్రాంతులకు గురిచేసింది. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో సిబ్బంది, పోలీసులు తమ సాధారణ విధుల్లో నిమగ్నమై ఉండగా, మీడియా పాయింట్ వద్ద ఒక పాము కనిపించి అందరినీ భయపెట్టింది. వెంటనే ఒక ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ మీడియా పాయింట్ వద్దకు పరుగెత్తుకెళ్లి ఆ పామును పట్టుకున్నాడు.

తెలంగాణ బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టిన భట్టి విక్రమార్క-మొత్తం కేటాయింపులు రూ. 3,24,234 కోట్లుఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క శుక్రవారంనాడు శాసనసభలో 2026-27 సంవత్సరానికి సంబంధించిన తెలంగాణ బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్ మొత్తం కేటాయింపులు రూ. 3,24,234 కోట్లుగా ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి శాసనమండలిలో బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెడుతూ, బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ఆదర్శాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తూ, ప్రతి పౌరుడికి సామాజిక-ఆర్థిక న్యాయాన్ని అందించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు.

భార్యకు అక్రమ సంబంధాన్ని నిరూపించేందుకు డీఎన్‌ఏ టెస్టులా.. పిటిషనర్‌కు అపరాధంతన భార్యకు ఉన్న అక్రమ సంబంధాన్ని నిరూపించేందుకు ఓ వ్యక్తి తన పిల్లలకు డీఎన్ఏ టెస్టులు చేయాలంటూ కోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై కోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ పిటిషనర్‌కు రూ.3 వేల అపరాధం విధించడంతో పాటు గట్టిగా మందలించింది. పైగా, అక్రమ సంబంధాన్ని నిరూపించేందుకు ఇతర సాక్ష్యాలను అన్వేషించాలని సూచన చేసింది. ఏపీ హైకోర్టు తాజాగా ఇచ్చిన ఈ తీర్పు వివరాలను పరిశీలిస్తే,

యుద్ధ ట్యాంక్‌ను నడిపిన కిమ్ జోంగ్ ఉన్ కుమార్తె.. ఇంత చిన్న వయస్సులో...రాకెట్ ప్రయోగాలను వీక్షించి, పిస్టల్స్‌తో కాల్పులు జరిపిన కొద్ది రోజులకే, ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్, ఆయన టీనేజ్ కుమార్తె కలిసి యుద్ధ ట్యాంక్‌పై ప్రయాణించినట్లు ప్రభుత్వ మీడియా శుక్రవారం ఫోటోలను వెల్లడించింది. గురువారం ట్యాంక్ యూనిట్లు, పదాతి దళాలతో కూడిన కాల్పులు, ఇతర విన్యాసాలను కిమ్ పర్యవేక్షించారని, యుద్ధ సన్నాహాలను పూర్తి చేయాలని పిలుపునిచ్చారని అధికారిక కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ నివేదించింది.

మౌలాలి- చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య రైలు ఢీకొని వ్యక్తి మృతిమౌలాలి- చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య, గుర్తుతెలియని రైలు ఢీకొనడంతో ఒక వ్యక్తి మృతిచెందాడు. మౌలాలి, చర్లపల్లి మధ్య రైలు పట్టాల సమీపంలో, సుమారు 50 నుండి 55 ఏళ్ల వయస్సు గల ఒక గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైనట్లు సికింద్రాబాద్ రైల్వే డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు. గుర్తుతెలియని రైలు ఢీకొనడం వల్లే ఆ వ్యక్తి మరణించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. విచారణలో భాగంగా, రైలు పట్టాలు దాటుతుండగా గుర్తుతెలియని రైలు కింద పడిపోవడం వల్లే ఆ వ్యక్తి మృతి చెందినట్లు తేలింది.

చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోవాలంటే తేనెతో ఈ పదార్థాలు తింటే చాలుకొలెస్ట్రాల్. ఈ సమస్యతో చాలామంది సతమతమవుతుంటారు. కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా గుండె సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. ఈ సమస్య వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గాలంటే అనుసరించాల్సిన మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. స్వచ్ఛమైన తేనెకి వెల్లుల్లిని కలిపి తింటే కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోతుంది. తేనెతో పాటు దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి ఉదయాన్నే పరగడుపున తాగితే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవచ్చు. తేనెలో ఉసిరి కాయలను నానబెట్టి తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ క్రమేణా కరిగిపోతుంది. అవిసె గింజలు ప్రతిరోజూ కాసిన్ని తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ సమస్యను వదిలించుకోవచ్చు. కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలోనూ, జీవక్రియను మెరుగుపరచడంలోను గ్రీన్ టీ సాయపడుతుంది.

స్ట్రాబెర్రీలు ఎందుకు తినాలి, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ అన్నింటిలో సెల్ డ్యామేజ్‌ని తగ్గించే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ పదార్ధాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటి ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉండి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు కలిగిస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. స్ట్రాబెర్రీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కంటి శుక్లాలు నివారించడంలో, అంధత్వాన్ని దూరం చేయడంలో మేలు చేస్తాయి. బ్లాక్ బెర్రీలోని విటమిన్స్ గుండెకు, ప్రసరణ వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే ఓరల్ క్యాన్సర్‌ను అడ్డుకోవచ్చని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుందిమంచినీళ్లు. మన శరీరానికి తగినంత మంచినీళ్లు త్రాగటం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ పనులు చేసే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా నీరు త్రాగాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని గోరువెచ్చని మంచినీరు త్రాగడం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు మంచినీరు త్రాగాలి. పడుకునే ముందు కూడా 1 గ్లాసు మంచినీరు త్రాగాలి. స్నానం చేసే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగాలి. వ్యాయామానికి ముందు, తరువాత మంచినీరు త్రాగాలి. తలనొప్పి వచ్చినా మంచినీళ్లు తాగాలి. మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చినప్పుడు కూడా మంచినీళ్లు తాగండి.

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు. 2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.
