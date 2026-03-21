ధురంధర్-2 కనకవర్షం.. 2 రోజుల్లో రూ.330 కోట్లు
బాలీవుడ్ నటుడు రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'ధురంధర్ - ది రివెంజ్'. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించారు. స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కించారు. ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కనకవర్షం కురిపిస్తోంది. పెయిడ్ ప్రీమియర్స్తో కలిపి ఈ చిత్రం ఇప్పటివరకు అంటే విడుదలైన రెండు రోజుల్లోనే రూ.330 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లను రాబట్టినట్టు సినీ ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఓపెనింగ్ వీకెండ్లో రూ.354 కోట్ల వసూలు చేసి అత్యధిక కలెక్షన్లు రాబట్టిన రికార్డు 'పుష్ప2' పేరిట ఉంది. ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టే దిశగా 'ధురంధర్2' అడుగులు వేస్తోంది. శనివారం మధ్యాహ్నం నుంచి తెలుగు, తమిళ వెర్షన్లు కూడా రానుండటంతో ఆ రికార్డులు దాటడం ధురంధరుడికి నల్లేరుపై నడకే.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 10,123 షోలను ప్రదర్శిస్తున్నారు. గడిచిన గంటలో బుక్ మై షో వేదికగా 93 వేలకు పైగా టికెట్లు విక్రయమయ్యాయి. అంతేకాదు, 74.2శాతం ఆక్యుపెన్సీతో థియేటర్లు నిండటం కూడా ఓ రికార్డు అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. చాలా రోజుల తర్వాత 'ధురంధర్ 2'తో థియేటర్లు కళకళలాడుతున్నాయని సినీ వర్గాలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.