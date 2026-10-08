director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?
దర్శకుడు దాసరి మారుతీ ఈరోజుల్లో వంటి యూత్ ను బేస్ చేసుకుని తీసిన సినిమా విమర్శలతోపాటు సక్సెస్ ను సాధించింది. దర్శకుడి అందరికీ ద్రుష్టిని ఆకర్షించిన అతను భలేభలే మగాడివోయ్, ప్రేమకథా చిత్రం, బస్టాప్.. తోపాటు పలు సినిమాలు రూపొందించారు. తాజాగా ఆయన ప్రభాస్ తో చేసిన రాజా సాబ్ నిరాశపర్చింది. కొత్తవారితో సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆమధ్య ప్రకటిస్తూ కొత్త బేనర్ ను స్థాపించారు. వెహికల్స్ కు స్టికర్సు వేసే స్థాయినుంచి యానిమేషన్ నేర్చుకునే స్థాయికి ఎదిగారు. ఆ సమయంలో బన్నీ వాసు తో ఏర్పడిన పరిచయం అల్లు కాంపౌండ్ కు దగ్గరచేసింది.
Director Dasari Maruti
ఇక ఈరోజు తన 45వ పుట్టినరోజును అభిమానుల శుభాకాంక్షలతో జరుపుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మచిలీపట్నంలో 1981లో జన్మించిన మారుతి, 50 లక్షల బడ్జెట్తో నిర్మించి 10 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన 2012 హిట్ చిత్రం 'ఈ రోజుల్లో'తో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత 'భలే భలే మగాడివోయ్', 2026లో రాబోతున్న ప్రభాస్ చిత్రం 'ది రాజాసాబ్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు.
యూవీ క్రియేషన్స్, ద్వారకా క్రియేషన్స్ వంటి నిర్మాణ సంస్థలు ఆయన ఉత్సాహభరితమైన శైలిని, వినోదాత్మక కథలను ప్రశంసిస్తూ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపాయి. చాలా మంది అభిమానులు మరిన్ని ప్రాజెక్టుల కోసం ఉత్సాహం వ్యక్తం చేయగా, కొన్ని పోస్టులలో ఆయన పనితీరుపై విమర్శలు, వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి టాలీవుడ్లో సాధారణంగా కనిపించే వాడివేడి చర్చలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. తాజా సమాచారం మేరకు కొత్తవారితో సినిమా తీసే ఆలోచనలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది.