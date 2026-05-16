'జయం' రవితో కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ బ్రేకప్ - ఫెమినిజం గెలిచింది.. ఆనందం ఓడిపోయింది..
కోలీవుడ్ హీరో జయం రవి అలియాస్ రవి మోహన్ జీవితం నుంచి ప్రముఖ గాయని కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ తప్పకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఫెమినిజం గెలిచింది. ఆనందం ఓడిపోయింది అంటూ కెనీషా ఓ ట్వీట్ చేశారు. అలాగే, సోషల్ మీడియా వేదికల నుంచే కాకుండా ఏకంగా చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు. గత కొన్ని రోజులుగా రవి మోహన్ సతీమణి ఆర్తి రవి, సింగర్ కెనీషాల చుట్టూ ఉన్న వివాదం సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తుతున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో గాయని కెనీషా ఒక సుదీర్ఘ వివరణ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు.
నటుడు రవి మోహన్ 2024లో తన భార్య ఆర్తి నుండి విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. అతనికి, కెనీషాకు మధ్య ప్రేమ వ్యవహారం నడుస్తోందనే ప్రచారం జరిగింది. వీరిద్దరూ వివిధ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటూనే ఉన్నారు. ఇటీవల, వీరిద్దరూ ధర్మశాలలో జరిగిన ఒక ఆలయ ఉత్సవానికి కలిసి హాజరయ్యారు, ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీని తరువాత, ఆర్తి మద్దతుదారులు సోషల్ మీడియాలో కెనీషాను తీవ్రంగా విమర్శించారు.
ఈ విమర్శలకు ప్రతిస్పందనగా, కెనీషా ఈరోజు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశారు. 'ఒక మనిషిని కాపాడటానికి నేను నన్ను త్యాగం చేసుకున్నాను. కానీ ఈ ప్రపంచం సత్యానికి, సున్నితత్వానికి తావు ఇవ్వదు. ఇక్కడ అబద్ధాలకోరులకు, మోసగాళ్లకు మాత్రమే చోటు ఉంది'.
రవి మోహన్తో తన బ్రేకప్ను పరోక్షంగా ప్రస్తావిస్తూ, 'సినీ పరిశ్రమకు, అతన్ని ప్రేమించేవారికీ, ద్వేషించేవారికీ నేను చెప్పేది ఒక్కటే. అతను ఇప్పుడు మీ సొంతం. ఇకపై ఎలాంటి వివరణా లేదు, అతని కోసం చేసే పోరాటాలూ లేవు. నేను అతన్ని పూర్తి స్వేచ్ఛతో పంపివేస్తున్నాను' అని కూడా ఆయన అన్నారు.
ఆన్లైన్ దాడులు, మానసిక క్షోభ కారణంగా తన సంగీత ప్రయాణానికి, థెరపీ పనులకు తాత్కాలికంగా విరామం తీసుకుంటున్నట్లు, చెన్నైని విడిచి వెళ్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. 'ఫెమినిజం గెలిచింది, ఆనందం ఓడిపోయింది' అనే క్యాప్షన్తో తాను సోషల్ మీడియాకు దూరమవుతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
పిల్లల్ని కనండి.. మూడో బిడ్డకు రూ. 30,000, నాలుగో బిడ్డకు రూ. 40,000 ఇస్తాం: చంద్రబాబు
ఏపీలో క్రమంగా జనాభా తగ్గటంపై మరోసారి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసారు. జనాభా తగ్గుదల రాష్ట్ర భవిష్యత్తుపై ప్రభావం చూపుతుందన్నారు. జనాభా తగ్గిపోతే ఆర్థిక వ్యవస్థపైన భారం పడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఒకప్పుడు పిల్లల్ని భారంగా అనుకునేవారు కానీ ఇప్పుడు వారే మీకు సంపద. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం జనాభా పెరుగుదల కోసం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నది. మూడో బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే దంపతులకు రూ. 30,000, నాలుగో బిడ్డ కలిగితే రూ. 40,000 ఇస్తామని చెప్పారు. స్వచ్ఛాంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా చంద్రబాబు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసారు.
సీఏ విద్యార్థి... మొదట నాలుక కోసుకున్నాడు.. తర్వాత లుంగీతో ఉరేసుకున్నాడు..
మియాపూర్లోని గోకుల్ ప్లాట్స్లో నివసిస్తున్న 27 ఏళ్ల చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పరీక్షల్లో పాస్ కాలేకపోవడమే తన మరణానికి కారణమని పేర్కొంటూ అతను ఒక లేఖను రాసిపెట్టాడు. మృతుడు కె. జనార్దన్ (27), కర్నూలు జిల్లాలోని ఉప్పలపాడు గ్రామానికి చెందినవాడు. అతను చెన్నైలో సీఏ కోర్సును అభ్యసిస్తున్నాడు. మియాపూర్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ కృష్ణ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జనార్దన్కు అనేక సబ్జెక్టులు బాక్ లాగ్స్ ఉండటంతో, అతను తన చివరి సంవత్సరం సీఏ పరీక్షలకు హాజరు కాలేదు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అతను మియాపూర్, గోకుల్ ప్లాట్స్లో ఉన్న తన స్నేహితుల ఇంటికి మారాడు.
మూడు రాజధానులకు చెక్.. రూపు రేఖలు మార్చేసిన చంద్రబాబు.. భారీ ప్రాజెక్టులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మూడు రాజధానుల విషయంలో తన మొండి వైఖరితోనే ప్రధానంగా ప్రచారం పొందారు. మూడు రాజధానుల అభివృద్ధికి నిరంతరాయంగా ఎలాంటి సమష్టి కృషి జరగకపోగా, జగన్ అమరావతిని విడిచిపెట్టి, ఈ విషయంలో పాలుపంచుకున్న ప్రతిఒక్కరి జీవితాన్ని నరకం చూపించారు. కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి.
ఏసీ స్లీపర్ బస్సులో మంటలు.. తొక్కిసలాటలో సీటు కిందకి చిన్నారి.. సజీవ దహనం
మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిన్ జిల్లా, తరానా ప్రాంతంలో ఆగ్రా-ముంబై జాతీయ రహదారిపై ఒక హోటల్ వద్ద నిలిపి ఉంచిన ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో గురువారం రాత్రి మంటలు చెలరేగడంతో నాలుగేళ్ల చిన్నారి సజీవ దహనం అయ్యాడు. బస్సులో 50 మందికి పైగా ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఇండోర్ నుంచి గ్వాలియర్కు వెళ్తున్న ఈ స్లీపర్ బస్సు, షాజాపూర్ పట్టణానికి సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న జైన్ పాత్ హోటల్ వద్ద టీ, స్నాక్స్ కోసం ఆగింది. ఆ సమయంలో బస్సు బోనెట్ నుంచి పొగ రావడం ప్రారంభమైంది. నిమిషాల వ్యవధిలోనే వాహనం మంటల్లో చిక్కుకుంది.
బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ వుందా, ఇలా వదిలించుకోవచ్చు
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
వాతావరణ మార్పులు, ప్రజల నేత్ర ఆరోగ్యం: తలెత్తుతున్న ఆందోళనలు
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.
మితిమీరి గోధుమ రోటీలను తింటే ఏమవుతుంది?
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది గోధుమలతో చేసిన రోటీలను తినడం చేస్తున్నారు. ఐతే పరిమితికి లోబడి తింటే ఫర్వాలేదు కానీ మోతాదుకి మించి అదే పనిగా గోధు రోటీలను తింటే అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రొట్టె అధికంగా తింటే అది శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్లను పెంచి శరీరంలో కొవ్వు ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది. రోటీలు ఎక్కువ తింటే శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తి పెరిగి అధిక చెమట పట్టడం, శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడటం జరుగుతుంది. రోటీలు ఎక్కువగా తింటే వాటిలో వుండే అదనపు కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వుగా మారుతుంది. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, మధుమేహం సమస్యలకు కారణమవుతుంది. గోధుమ రోటీలను అధిక మోతాదులో తింటే జీర్ణ సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.
వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ రాకుండా వుండాలంటే...?
వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి చాలామంది డీహైడ్రేషన్ లేదా నిర్జలీకరణానికి గురవుతుంటారు. దీనివల్ల గందరగోళం, మూర్ఛ, మూత్రవిసర్జన లేకపోవడం, వేగవంతమైన హృదయ స్పందన, వేగవంతమైన శ్వాస, షాక్కి గురైతే వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి. అసలు శరీరం డీహైడ్రేషన్ కి గురి కాకుండా వుండేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. అవేంటో తెలుసుకుందాము. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మీ వెంట మంచినీటి బాటిల్ని తీసుకుని దప్పికగా వున్నప్పుడు తాగుతుండాలి. కేలరీలను తగ్గించడానికి, శరీర బరువును నిర్వహించడానికి చక్కెర పానీయాల కంటే నీటిని ఎంచుకోండి.