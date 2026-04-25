Pawan Kalyan: జానీ కి ముందే పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం దెబ్బతింది
Pawan Kalyan's Johnny 23 years
జానీ సినిమాకుముందు కొంత గ్యాప్ తీసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ ఆ సినిమా రిలీజ్ కు ఆయన్ను చూసిన అభిమానులు, ప్రేక్షకులు కూడా ఖంగుతిన్నారు. ఒక్కసారిగా పవన్ లో ఇంత వేరియేషన్ ఏమిటి? అప్పట్లో చర్చకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత మరలా ఆరోగ్యాన్ని పుంచుకుని గ్లామర్ గా తయారై సినిమాలు చేశాడు. ఇప్పడు తాజాగా పవన్ మంత్రి అయ్యాక కొంత అనారోగ్యం పాలు కావడంతో ఆయన అభిమానులు జానీ సినిమాను 23 వసంతాల సందర్బంగా గుర్తుచేసుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు పెట్టారు.
జాని చిత్రం పవన్ కళ్యాణ్ స్వీయ కథా కథన దర్శకత్వంలో రూపొందించబడ్డచలన చిత్రం. ఈ చిత్రం 2003 ఏప్రిల్ 25న విడుదల అయింది. ఈ తెలుగు మార్షల్ ఆర్ట్స్ డ్రామా, రక్త క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న తన ప్రేయసిని కాపాడటానికి టోర్నమెంట్లలో పోరాడే ఒక అనాథ కోచ్ కథను చెబుతుంది. దాదాపు మూడు గంటల నిడివి గల ఈ చిత్రంలో స్టైలిష్ యాక్షన్ను, గాఢమైన భావోద్వేగాలను మేళవించారు. అల్లు అరవింద్ నిర్మించగా, రమణ గోగుల సంగీతం అందించారు. ఇందులో కళ్యాణ్ సరసన రేణు దేశాయ్ నటించారు.
హిట్ల తర్వాత వాణిజ్యపరంగా ఆయనకు ఇదే మొదటి పరాజయం. అయినప్పటికీ, పాన్-ఇండియా ట్రెండ్లకు అతీతంగా నిలిచిన ఒక మార్గదర్శక కల్ట్ క్లాసిక్గా అభిమానులు ఇప్పుడు దీనిని కొనియాడుతున్నారు. నాస్టాల్జిక్ క్లిప్లు, విజయేంద్ర ప్రసాద్ వంటి ప్రముఖుల నివాళులు, ప్రశంసలు టాలీవుడ్ చిత్రనిర్మాతలకు ఈ చిత్రం అందించిన శాశ్వత స్ఫూర్తిని హైలైట్ చేస్తున్నాయి. షూటింగ్ సమయంలో వాణిజ్యపరంగా ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ, కళ్యాణ్ దీనిని తన అత్యంత ఇష్టమైన ప్రాజెక్ట్గా పేర్కొన్నారు.