శనివారం, 25 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 25 ఏప్రియల్ 2026 (11:04 IST)

Pawan Kalyan: జానీ కి ముందే పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం దెబ్బతింది

Pawan Kalyan's Johnny 23 years
జానీ సినిమాకుముందు కొంత గ్యాప్ తీసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ ఆ సినిమా రిలీజ్ కు ఆయన్ను చూసిన అభిమానులు, ప్రేక్షకులు కూడా ఖంగుతిన్నారు. ఒక్కసారిగా పవన్ లో ఇంత వేరియేషన్ ఏమిటి? అప్పట్లో చర్చకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత మరలా ఆరోగ్యాన్ని పుంచుకుని గ్లామర్ గా తయారై సినిమాలు చేశాడు. ఇప్పడు తాజాగా పవన్ మంత్రి అయ్యాక కొంత అనారోగ్యం పాలు కావడంతో ఆయన అభిమానులు జానీ సినిమాను 23 వసంతాల సందర్బంగా గుర్తుచేసుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు పెట్టారు.
 
జాని చిత్రం పవన్ కళ్యాణ్ స్వీయ కథా కథన దర్శకత్వంలో రూపొందించబడ్డచలన చిత్రం. ఈ చిత్రం 2003 ఏప్రిల్ 25న విడుదల అయింది. ఈ తెలుగు మార్షల్ ఆర్ట్స్ డ్రామా, రక్త క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్న తన ప్రేయసిని కాపాడటానికి టోర్నమెంట్‌లలో పోరాడే ఒక అనాథ కోచ్ కథను చెబుతుంది. దాదాపు మూడు గంటల నిడివి గల ఈ చిత్రంలో స్టైలిష్ యాక్షన్‌ను, గాఢమైన భావోద్వేగాలను మేళవించారు. అల్లు అరవింద్ నిర్మించగా, రమణ గోగుల సంగీతం అందించారు. ఇందులో కళ్యాణ్ సరసన రేణు దేశాయ్ నటించారు. 
 
హిట్ల తర్వాత వాణిజ్యపరంగా ఆయనకు ఇదే మొదటి పరాజయం. అయినప్పటికీ, పాన్-ఇండియా ట్రెండ్‌లకు అతీతంగా నిలిచిన ఒక మార్గదర్శక కల్ట్ క్లాసిక్‌గా అభిమానులు ఇప్పుడు దీనిని కొనియాడుతున్నారు. నాస్టాల్జిక్ క్లిప్‌లు, విజయేంద్ర ప్రసాద్ వంటి ప్రముఖుల నివాళులు, ప్రశంసలు టాలీవుడ్ చిత్రనిర్మాతలకు ఈ చిత్రం అందించిన శాశ్వత స్ఫూర్తిని హైలైట్ చేస్తున్నాయి. షూటింగ్ సమయంలో వాణిజ్యపరంగా ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ, కళ్యాణ్ దీనిని తన అత్యంత ఇష్టమైన ప్రాజెక్ట్‌గా పేర్కొన్నారు.

24 గంటల్లో హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ఐదు నౌకలు మాత్రమే ప్రయాణించాయట

24 గంటల్లో హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ఐదు నౌకలు మాత్రమే ప్రయాణించాయటఅమెరికా ఇరాన్ ఓడరేవులను దిగ్బంధించడం కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో, గత 24 గంటల్లో హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ఒక ఇరాన్ చమురు ఉత్పత్తుల ట్యాంకర్‌తో సహా కేవలం ఐదు నౌకలు మాత్రమే ప్రయాణించాయని శుక్రవారం నాటి షిప్పింగ్ డేటా వెల్లడించింది. వాషింగ్టన్- టెహ్రాన్ మధ్య అస్థిరమైన కాల్పుల విరమణ సమయంలో గల్ఫ్ ప్రవేశద్వారం వద్ద ఉన్న ఈ కీలక జలమార్గం గుండా వెళుతున్న నౌకా రవాణా, ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు రోజుకు సగటున జరిగే 140 ప్రయాణాలతో పోలిస్తే చాలా స్వల్పం.

సమ్మెను విరమించిన టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు.. ఊపిరిపీల్చుకున్న ప్రయాణీకులు

సమ్మెను విరమించిన టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు.. ఊపిరిపీల్చుకున్న ప్రయాణీకులుటీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మెను విరమించారు. తమ డిమాండ్ల కోసం మూడు రోజుల పాటు టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మెను పాటించారు. అయితే శనివారం సమ్మెను విరమిస్తున్నట్లు ప్రకటించి టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు శనివారం ఉదయం నుండి బస్సులను నడపడం ప్రారంభించారు. ఇది ప్రయాణికులకు ముఖ్యంగా మహిళలకు, విద్యార్థులకు ఉపశమనాన్ని కలిగించింది.

లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందు.. ఓవర్ డోస్ కారణంతో వ్యక్తి మృతి.. ఎక్కడ?

లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందు.. ఓవర్ డోస్ కారణంతో వ్యక్తి మృతి.. ఎక్కడ?లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందును అధిక మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. గుర్గామ్ సెక్టర్ 53 ప్రాంతంలోని ఒక అద్దె ఫ్లాట్‌లో నివసిస్తున్న 29 ఏళ్ల వ్యక్తి, లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందును తీసుకున్నాడు. దీంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటనపై అతని సహ ఉద్యోగి ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఆ గదిలో కొన్ని మందులు, ఆరోగ్య సప్లిమెంట్ల కవర్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మృతుడు రోహిత్ లాల్ నాగ్‌పూర్‌కు చెందినవాడు. ఇతను న్యూఢిల్లీలోని క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యాలయంలో పనిచేస్తూ, గురుగ్రామ్‌లోని ఒక అద్దె ఫ్లాట్‌లో నివసించేవాడు.

ఊయల ఆ బాలిక పట్ల ఉరి తాడై ఉసురు తీసింది

ఊయల ఆ బాలిక పట్ల ఉరి తాడై ఉసురు తీసిందిశివమొగ్గ తాలూకాలోని లక్కినకొప్పలో విషాద ఘటన జరిగింది. ఇంట్లో ఓ గుడ్డ ఉయ్యాలపై ఆడుకుంటుండగా మెడకు ఉరి బిగుసుకుపోవడంతో తొమ్మిదేళ్ల బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోయింది. మూడు రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటన ఇటీవలే వెలుగులోకి వచ్చింది. మృతురాలిని శివమొగ్గ నగరంలోని విద్యానగర్‌కు చెందిన ప్రణమ్యగా గుర్తించారు. ఈ అకాల మరణం ఆమె కుటుంబాన్ని తీవ్ర దుఃఖంలో ముంచేసింది. తల్లిదండ్రులు ఈ విషాదాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ప్రణమ్య వారం క్రితం వేసవి సెలవుల కోసం లక్కినకొప్పలోని తన అత్తగారి ఇంటికి వచ్చింది.

మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి బీజేపీలో చేరుతారా?

మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి బీజేపీలో చేరుతారా?తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన భారత రాష్ట్ర సమితి సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి పేరు ఇటీవలికాలంలో వార్తల్లో బాగా వినిపిస్తోంది. ఆమె ఏ పని చేసినా అది ప్రధాన వార్తగా ప్రచురితమవుతోంది. తాజాగా ఆమె హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ ప్రధాన కార్యాలయానికి వెళ్ళారు. ఇది రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అక్కడ ఆమె పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ తివారితో సమావేశమయ్యారు. దీంతో ఆమె బీజేపీలో చేరబోతున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఆమె తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలు

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.

ఎముక పుష్టి కోసం క్యాల్షియం వున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవే

ఎముక పుష్టి కోసం క్యాల్షియం వున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవేచాలామంది నడుము నొప్పి, కీళ్ల నొప్పి, వెన్ను నొప్పి తదితర ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలతో సతమతమవుతుంటారు. ఇలాంటివారిలో సరిపడినంత క్యాల్షియం లేకపోవడమే దీనికి కారణం. కనుక క్యాల్షియం లభించే డ్రైఫ్రూట్స్ తింటుంటే శరీరానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర తింటే ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. ప్రతి వంద గ్రాముల అంజీరలో 160 మి.గ్రా క్యాల్షియం లభిస్తుంది. ఎండు ఆప్రికాట్ పండ్లలో ప్రతి 100 గ్రాములకు 15 మి.గ్రా క్యాల్షియం దొరుకుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు కలిగిన ప్రతి 28 గ్రాముల బాదములలో 76 మి.గ్రాముల క్యాల్షియం వుంటుంది. తీయగా వుండే ఖర్జూరాల్లో ప్రతి వంద గ్రాములకు 64 మి.గ్రా క్యాల్షియం వుంటుంది.

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవే

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవేవేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.
