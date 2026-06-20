నాగబంధం ఛేదించి అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో ప్రవేశించారా?
'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్’ చిత్రం తాజాగా విడుదల చేసిన ట్రైలర్తో అంచనాలను మరింత పెంచేసింది. దర్శకుడు అభిషేక్ నామా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన ఈ ఎపిక్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్లో విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటించారు. పురాణాలు, రహస్యాలు, దివ్యశక్తులు, అడ్వెంచర్ అంశాల సమ్మేళనంగా రూపొందిన ఈ ట్రైలర్ ప్రేక్షకులను ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తోంది.
Abhishek Nama; Virat Karna, Nabha Natesh, Nishitha Nagireddy
శతాబ్దాల నాటి ఓ రహస్యం చుట్టూ కథ సాగుతున్నట్లు ట్రైలర్ ప్రజెంట్ చేసింది. అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో భద్రపరచబడిన పవిత్రమైన బ్రహ్మ కమలం కథలో కీలక అంశంగా కనిపిస్తోంది. తరతరాలుగా రక్షించబడుతున్న బ్రహ్మ కమలంను స్వాధీనం చేసుకోవాలనే దుష్టశక్తుల ప్రయత్నాలతో కథ ఆసక్తికర మలుపులు తిరుగుతుంది.
కథ ముందుకు సాగే కొద్దీ పురాతన, ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు, మర్మమైన శక్తులు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తాయి. భగవాన్ శివుడి ఆవిర్భావం, నాగసాధువుల ప్రవేశం కథను మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారుస్తాయి. ట్రైలర్ చివర్లో కనిపించే ‘నాగబంధం’ దివ్య రక్షణ శక్తి కథలో ప్రధాన సంఘర్షణకు కేంద్ర బిందువుగా నిలవబోతుంది.
ఈ ట్రైలర్లో ప్రధానంగా ఆకట్టుకునే అంశం దర్శకుడు అభిషేక్ నామా సృష్టించిన అద్భుత ప్రపంచం. కేవలం భక్తి అంశాలకే పరిమితం కాకుండా, ట్రెజర్ హంట్, చరిత్ర, అతీంద్రియ శక్తులు, మిస్టరీ, అడ్వెంచర్ అంశాలను సమన్వయం చేస్తూ కథను మరింత ఆసక్తికరంగా మలిచారు.
నిర్మాణ విలువల పరంగా ‘నాగబంధం’ అత్యున్నత స్థాయిలో కనిపిస్తోంది. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అశోక్ కుమార్ రూపొందించిన దేవాలయాలు, భారీ సెట్లు, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించే విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. సినిమాటోగ్రాఫర్ ఎస్. సౌందరరాజన్ ప్రతి ఫ్రేమ్ను అత్యంత గ్రాండ్గా మలిచారు.
జునైద్ ఖాన్, అబే అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ట్రైలర్కు మరింత బలం చేకూర్చింది. భావోద్వేగం, ఉత్కంఠ, భక్తి భావనలను సమపాళ్లలో మేళవిస్తూ ప్రతి సన్నివేశాన్ని మరింత ప్రభావవంతంగా తీర్చిదిద్దింది. యాక్షన్ సన్నివేశాలు కూడా అత్యంత భారీ స్థాయిలో రూపొందినట్లు ట్రైలర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.
నిక్ స్టూడియోస్, అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో విరాట్ కర్ణ తన పాత్రలో అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నారు. శారీరకంగా, భావోద్వేగంగా బలమైన పాత్రలో ఆయన ఆకట్టుకున్నారు. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, మురళీ శర్మ, దక్ష నాగార్కర్ కీలక పాత్రల్లో నటించి చిత్రానికి మరింత బలం చేకూర్చారు.
‘నాగబంధం’ ట్రైలర్ పురాణాలు, ఫాంటసీ, మిస్టరీ, అడ్వెంచర్ అంశాల అద్భుత సమ్మేళనంగా నిలిచింది. ఆసక్తికరమైన కథ, అత్యున్నత నిర్మాణ విలువలు, ఆకట్టుకునే విజువల్స్తో ఈ చిత్రం జూలై 3న ప్రేక్షకులకు ఓ గొప్ప థియేట్రికల్ అనుభూతిని అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది.
డైరెక్టర్ అభిషేక్ నామా మాట్లాడుతూ, జీవితంలో ఎన్నో కలలు, ఎన్నో ఆలోచనలు ఉంటాయి. కానీ ఒక గొప్ప విజన్ను ఆచరణలోకి తీసుకురావాలంటే దాన్ని నమ్మే నిర్మాత అవసరం. మా నిర్మాత కిషోర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమా కోసం ఖర్చు చేసిన ప్రతి రూపాయి కూడా తెరపై కనిపిస్తుంది. ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ గారు, డీవోపీ సౌందర్ రాజన్ గారు, మా ఎడిటర్తో పాటు ప్రతి సాంకేతిక నిపుణుడు నా విజన్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడంలో ఎంతో కీలక పాత్ర పోషించారు. వారి సహకారం లేకుండా ఈ స్థాయి సినిమా సాధ్యమయ్యేది కాదు. జూలై 3న మీ అందరికీ ఒక అద్భుతమైన సినిమాను అందిస్తున్నామనే నమ్మకం ఉంది. ఈ సినిమా కోసం దాదాపు మొత్తం పని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే జరిగింది. ఇందులో కనిపించే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా మన తెలుగు టెక్నీషియన్స్ రూపొందించినవే కావడం నాకు మరింత గర్వంగా ఉంది. ఈ విజన్ను నిజం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో అంకితభావంతో పనిచేశారు. విజువల్గా, సాంకేతికంగా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు ఒక గ్రాండ్ థియేట్రికల్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. మీ అందరి ప్రేమ, ఆశీర్వాదాలు కావాలి.
హీరో విరాట్ కర్ణ మాట్లాడుతూ, నిశిత కిషోర్ గారు ఎంతో ఓర్పుతో, నమ్మకంతో భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అలాగే రథయాత్ర ద్వారా వినూత్నంగా ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు. ఆ రథయాత్రకు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ‘మా ఊరికి ఎప్పుడు వస్తుంది?’ అని చాలామంది అడుగుతున్నారు. అది ఇంకా కొనసాగుతోంది. కొత్తవాడినైనా ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకోవాలనే లక్ష్యంతో రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి పని చేశాను. మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు కావాలి. ఈ బాధ్యతను నా భుజాలపై పెట్టిన అభిషేక్ అన్నకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఆయన ఎప్పుడూ నాపై ఒత్తిడి పెట్టలేదు. ఆ ఒత్తిడంతా తనే తీసుకుని, నేను కేవలం పెర్ఫార్మెన్స్పై దృష్టి పెట్టేలా చేశారు. వర్క్షాప్స్, బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సహా ప్రతి విషయంలోనూ ఆయన నాకు అండగా నిలిచారు. ఆయనకు నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను.”
హీరోయిన్ నభా నటేష్ మాట్లాడుతూ, ‘నాగబంధం’ మన సనాతన ధర్మం, చారిత్రక అంశాలను అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన విజువల్ స్పెక్టాకిల్. ప్రేక్షకులకు ఇది తప్పకుండా గొప్ప థియేట్రికల్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. నేను కూడా ఈ సినిమాను ఒక ప్రేక్షకురాలిగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను.
నిర్మాత నిశిత నాగిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, మేము సాఫ్ట్వేర్ రంగం నుంచి వచ్చాం. సినిమాల గురించి మాకు పెద్దగా అవగాహన లేదు. అలాంటి మేము ఇంత పెద్ద సినిమా చేయడం నిజంగా విధి అనుగ్రహమే. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అభిషేక్ నామా గారికి ధన్యవాదాలు. సినిమా మొత్తం ప్రయాణంలో దైవానుగ్రహం మాకు అండగా నిలిచింది. ఎన్ని సవాళ్లు వచ్చినా షూటింగ్ ఎక్కడా ఆగలేదు. కార్తీక పౌర్ణమి రోజున 24 గంటల పాటు అభిషేకం జరుగుతుండటం కూడా ఒక విశేషం. కొత్తవాళ్లం అయినా ప్రమోషన్స్ను వినూత్నంగా చేయాలని అనుకున్నప్పుడు రథయాత్ర రూపంలో దేవుడే మార్గం చూపినట్లు అనిపించింది. ఈ ప్రయాణం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను.
నీట్ యూజీ- 2026.. అబుదాబిలో ఎగ్జామ్ సెంటర్ వేసిన ఎన్టీఏ.. విద్యార్థి షాక్
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్కు చెందిన ఒక విద్యార్థికి, ఆదివారం జరగనున్న నీట్ యూజీ- 2026 పునఃపరీక్ష కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) అబుదాబిలో పరీక్షా కేంద్రాన్ని కేటాయించింది. దీంతో ఆ విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఈ విషయాన్ని ఎన్టీఏ దృష్టికి తీసుకెళ్లి, సవరణ చేయాలని కోరారు. అబ్దుల్లా తాలిబ్ అనే ఆ విద్యార్థి పరీక్ష కోసం నాగ్పూర్, వార్ధా, భండారా కేంద్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. అయితే, ఎన్టీఏ జారీ చేసిన పరీక్షా పత్రాన్ని (అడ్మిట్ కార్డ్) చూసినప్పుడు, తనకు అబుదాబిలో పరీక్షా కేంద్రం కేటాయించబడిందని తెలిసి అతను షాక్కు గురయ్యాడని అతని తండ్రి డాక్టర్ మహమ్మద్ తాలిబ్ చెప్పారు.
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో దోపిడీ, వేధింపులు.. 17ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో బాలికలు వేధింపులకు గురయ్యారు. ఒక క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రం సిబ్బంది 17 ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో, అక్కడ ఉన్న ఇతర పిల్లలు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలనే ఎదుర్కొన్నట్లు తేలిందని అధికారులు శనివారం తెలిపారు. పోలీసు కేసు నమోదైన తర్వాత విచారణ చేపట్టిన సీడబ్ల్యూసీ, ఆ కేంద్రంలో ఉంటున్న మరికొందరు పిల్లలు కూడా వేధింపులు, దోపిడీకి గురైనట్లు సూచించే ఆధారాలను గుర్తించింది. అనక్కరకు చెందిన ఒక బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై, పతనంతిట్టలోని 'ఎలోహిమ్ గ్లోబల్ వర్షిప్ సెంటర్'కు చెందిన ముగ్గురు సిబ్బందిపై ఇడుక్కి జిల్లాలోని కట్టప్పన పోలీసులు మొదట జూన్ 17న కేసు నమోదు చేశారు.
ప్రియుడితో రొమాన్స్కు అడ్డుగా వున్నాడని రెండేళ్ల కొడుకును చంపేసిన తల్లి
ప్రియుడి కోసం కన్నబిడ్డను కడతేర్చింది ఓ తల్లి. పరాయి వ్యక్తి వ్యామోహానికి లొంగిపోయిన ఒక కన్నతల్లి, తన ప్రియుడితో గడపడానికి అడ్డుగా వున్న రెండేళ్ల సొంత కొడుకును హతమార్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన జ్యోతి, స్వామి దంపతులు ఉపాధి వెతుక్కుంటూ మేడ్చల్ జిల్లా కీసరకు వలసవచ్చి అక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే జ్యోతికి వివాహానికి ముందే నవీన్ అనే వ్యక్తితో ప్రేమాయణం ఉంది. పెళ్లయి పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ ఆమె తన పాత ప్రియుడితో వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే గత నెల 29న భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో ప్రియుడు నవీన్ జ్యోతి ఇంటికి వచ్చాడు.
రుషికొండ ప్యాలెస్ను ఎలా ఉపయోగించాలి.. తల పట్టుకున్న ఎన్డీయే.. ప్లాన్ ఏంటి?
విశాఖపట్నంలోని రుషికొండ ప్రాంతంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ హయాంలో నిర్మించిన రాజభవనం లాంటి భారీ భవనం, గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన విపరీతమైన వృధా ఖర్చులకు ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది. రూ. 500 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ భవనాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలనే విషయంలో ప్రస్తుత ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీనిని ఉత్తమంగా ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో నిర్ణయించడానికి కొన్ని కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు ఒక రకమైన ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
అన్నదాత సుఖీభవ పథకం- మొదటి విడత నిధుల విడుదల
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం-కిసాన్ నిధులతో సజావుగా అనుసంధానించిన, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాత సుఖీభవ పథకం మొదటి విడత విడుదలను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అర్హులైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ (డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్) ద్వారా మొత్తం రూ. 3,125 కోట్లను నేరుగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటించారు.
గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.
శరీర కొవ్వు కరిగించుకునే 8 మార్గాలు
నాజూకుతనం. ఈరోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. దీనితో నాజూకుతనం పోయి అధికబరువు, ఊబకాయం సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే శరీరానికి తగ్గ బరువు వుండటం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. రోజూ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని మంచినీళ్లలో తగిన మోతాదులో నిమ్మ లేదా తేనె కలిపి త్రాగాలి. ఉదయం- సాయంత్రం వారానికి రెండుసార్లు కరక్కాయను తీసుకుంటుండాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాన్ని చేయాలి. అల్పాహారం కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్, మొలకలు, ఫ్రూట్ షేక్స్, స్మూతీస్ తీసుకోవాలి. తేలికపాటి డిన్నర్ తీసుకోవాలి, వీలైతే జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కూరగాయలు- పండ్లు త్వరగా జీర్ణమవుతాయి కనుక వాటిని తీసుకుంటుండాలి.
వైద్యులు ముడిబియ్యం తినమని ఎందుకు చెబుతారు?
ముడి బియ్యం. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్లో ఎక్కువ.
నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.