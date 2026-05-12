Dimple Hayathi : భోగి లో తిరుగుబాటు స్వభావం లుక్ తో మందారం గా డింపుల్ హయాతి
Dimple Hayathi In Bogi look
శర్వానంద్ నటిస్తున్న చిత్రం భోగి. ఇటీవల చిత్ర యూనిట్ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లను చిత్రీకరించింది. హైదరాబాద్లో తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో 1960ల కాలాన్ని ప్రతిబింబించేలా భారీ సెట్ నిర్మించి షూటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. సినిమా స్కేల్, యాక్షన్ ఇంటెన్సిటీపై మేకర్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు.
ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఆమె లుక్ కు తెలంగాణ–మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఉన్న కల్పిత గ్రామాన్ని నేపథ్యంమంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 1960ల కాలంలో సాగే పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాగా ‘భోగి’ రూపొందుతోంది.
శర్వా, దర్శకుడు సంపత్ నంది చేస్తున్న పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రం భోగి. శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కేకే రాధామోహన్ నిర్మాణంలో, లక్ష్మీ రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. ప్రమోషనల్ మెటీరియల్కు లభించిన అద్భుతమైన స్పందన నేపథ్యంలో చిత్ర నిర్మాతలు ఇప్పుడు డింపుల్ హయాతి పాత్ర లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
డింపుల్ హయతి ఈ చిత్రంలో ‘మందారం’ అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లో ఆమె ఎర్ర చీరలో బోల్డ్ అండ్ స్టన్నింగ్ లుక్లో ఆకట్టుకున్నారు. చేతిలో విసనకర్ర పట్టుకుని, ఇంటెన్స్ హావభావాలతో కనిపిస్తున్న ఆమె లుక్ 1960ల కాలాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఉంది. పోస్టర్లో కనిపించిన వింటేజ్ బ్రాస్ బాక్స్, గ్రామీణ వాతావరణం ఆమె పాత్రకు మరింత బలం చేకూర్చాయి. ఆమె చూపుల్లోనే ఒక తిరుగుబాటు స్వభావం కనిపిస్తోంది.
ఈ లుక్ను సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన మేకర్స్ ప్రపంచం కోరుకున్న సౌందర్యం. ప్రపంచం ఎన్నడూ అర్థం చేసుకోని ఆత్మ, మందారంను పరిచయం చేస్తున్నాం” అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ప్రపంచం గురించి ఏమాత్రం పట్టించుకోని ధైర్యమైన పాత్రగా ఆమె కనిపించనుంది.
టెక్నికల్గాఈ చిత్రం బలంగా ఉంది. కిరణ్ కుమార్ మన్నే ఆర్ట్ డైరెక్షన్ నిర్వహిస్తుండగా, ఏ. కిషోర్ కుమార్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సినిమాకి ఎమోషన్స్ తో పాటు మాస్ ఎనర్జీని జోడించనుంది.
పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ‘భోగి’ తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో 2026 ఆగస్టు 28న రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.