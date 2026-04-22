బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Chittibabu: దర్శకుడు, నటుడు, బీజేపీ నాయకుడు చిట్టిబాబు కన్నుమూత

Tripuraneni Chittibabu Passes Away
అలనాటి రచయిత, నిర్మాత త్రిపురనేని మహారథి వారసత్వంగా సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించిన  త్రిపురనేని చిట్టిబాబు (71) కన్నుమూశారు. ఆయన నటుడు, రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా. కాగా, నిన్న గుండెపోటుతో హైదరాబాద్‌ కొండాపూర్ సింధు హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలియజేస్తున్నారు. ఆయన మరణం పట్ల ఫిలింఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసింది. చిట్టిబాబు మృతిపై సినీ ప్రముఖుల దిగ్భ్రాంతి వెలిబుచ్చారు.
 
చిట్టిబాబు గారికి భార్య ఉషా లత, ముగ్గురు సంతానం. నరోత్తం త్రిపురనేని, భాస్వంత్ త్రిపురనేని, మోనిషా త్రిపురనేని ఉన్నారు. చిట్టిబాబు గారి మరణం సినీ రంగానికి రాజకీయ వర్గాలకు తీరని లోటు. ఆయన ఒక ప్రతిభావంతుడైన కళాకారుడు, మార్గదర్శి నిబద్ధత కలిగిన ప్రజా సేవకుడిగా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతారని పలువురు శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.  అంత్యక్రియల వివరాలు త్వరలో తెలియజేయబడతాయని కుటుంబసభ్యులు తెలియజేస్తున్నారు.
 
కృష్ణా జిల్లా కాజా గ్రామానికి చెందిన చిట్టిబాబు అసలు పేరు వరప్రసాద్. ఆయన తండ్రి, ప్రముఖ నిర్మాత అయిన త్రిపురనేని మహారథి వారసత్వంగా సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించారు. తొలినాళ్లలో ఆత్రేయ, అప్పలాచార్య వంటి దిగ్గజాల వద్ద రచనా విభాగంలో సహాయకుడిగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 'సంతానం' సినిమాతో దర్శకుడిగా మారారు.
 
దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో చిట్టిబాబు కేవలం 17 ఏళ్ల వయసులోనే తన సినీ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. తన దీర్ఘకాల సినీ ప్రయాణంలో తెలుగు మరియు తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలలోని అనేక ప్రముఖులతో కలిసి పనిచేశారు. వారిలో ఏ. సి. తిరులోక్‌చందర్, భారతి రాజా, కె. ఎస్. ఆర్. దాస్, కన్నదాసన్, వాలి, ఎం. ఎస్. విశ్వనాథన్, టి. రాజేందర్, శ్రీశ్రీ, ఆచార్య ఆత్రేయ, సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి వంటి మహనీయులు ఉన్నారు.
 
దర్శకుడిగా మారే ముందు, 28 ఏళ్ల వయసులోకి రాకముందే తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో మొత్తం 47 సినిమాలకు సహ దర్శకుడిగా పనిచేశారు. ఆయన తొలి చిత్రం “సంతానం” భారీ విజయాన్ని సాధించి, అవార్డులను అందుకుంది. అనంతరం ఆయన మొత్తం 12 చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు.
 
నటుడిగా జాంబిరెడ్డిలో సైంటిస్ట్ గా ఇలా పలు సినిమాల్లో నటించారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో దాదాపు 30 చిత్రాలలో నటించారు. అదేవిధంగా, ఆయన ఒక నిర్మాణ సంస్థను విజయవంతంగా నడిపి, సినీ రంగ అభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పడ్డారు. అనేక ప్రతిభావంతులను సినీ రంగానికి పరిచయం చేసి, వారు తర్వాత ప్రముఖులుగా ఎదగడానికి మార్గం సుగమం చేశారు. వారిలో కృష్ణ వంశీ, శివ నాగేశ్వరరావు, శోభన్, రసూల్ ఎల్లోర్, విజయన్, సౌందర్య, పారుచూరి బ్రదర్స్, శివ ప్రసాద్ తదితరులు ఉన్నారు.
 
సినీ రంగంతో పాటు, చిట్టిబాబు గారు రాజకీయ రంగంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) స్థాపన నుంచే ఒక ముందడుగు వేసిన నాయకుడిగా, సీనియర్ నాయకుడిగా పార్టీ బలోపేతానికి విశేషంగా కృషి చేశారు. ప్రజాసేవ పట్ల ఆయనకు ఉన్న నిబద్ధతకు అన్ని వర్గాల నుంచి గౌరవం లభించింది.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com