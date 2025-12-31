సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం కెరీర్ను మలుపుతిప్పంది : అనిల్ రావిపూడి
తన సినీ కెరీర్ను సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం మలుపుతిప్పిందని దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఆయన తెరకెక్కించిన చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. జనవరి 12వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రంలోని పాటల్లో ఒకటైన ఏంటి బాసు సంగతీ.. అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి అంటూ సాగే పాటను తాజాగా విడుదల చేశారు.
ఈ పాట రిలీజ్ వేడుకను గుంటూరులోని విజ్ఞాన్ కాలేజీలో నిర్వహించారు. ఇందులో అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ, తాను చదివిన కాలేజీలోనే ఈ పాటను విడుదల చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు.
'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' చిత్రం తనకు చాలా ప్రత్యేకమని పేర్కొన్నారు. చిన్నతనం నుంచి చిరంజీవి, వెంకటేశ్, నాగార్జున, బాలకృష్ణల సినిమాలు చూసి పెరిగానని, ఏదో ఒకరోజు వీళ్ల సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించాలనే కల ఉండేదన్నారు. వెంకటేశ్, బాలకృష్ణలతో ఇప్పటికే పని చేశానని, ఇప్పుడు చిరంజీవితో సినిమా చేయడం కల నెరవేరినట్టేనన్నారు.
అలాగే అడగ్గానే ఈ సినిమాలో అతిథి పాత్రకు వెంకటేశ్ అంగీకరించారని, చిరు, వెంకీలను ఒకే ఫ్రేమ్ చూడాలన్న అందరి కల ఈ చిత్రంతో నెరవేరుతుందన్నారు. వీరిద్దరూ చేసిన అల్లరి, డ్యాన్స్ను ప్రేక్షకులు చాలాకాలం గుర్తుపెట్టుకుంటారని అన్నారు. 2025లో 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' చిత్రంతో పలకరించానని, ఆ సినిమాపై ప్రేక్షకులు చూపిన ప్రేమను తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనన్నారు.
ఆ చిత్రం తన కెరీర్ను మలుపుతిప్పిందని అన్నారు. అదే విధంగా జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' చిత్రాన్ని కూడా అందరూ ఆదరిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.