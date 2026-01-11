ట్రైలర్ చూసి అలా కామెంట్స్ చేయడం మంచిదికాదు : అనిల్ రావిపూడి
కోలీవుడ్ అగ్రహీరో విజయ్ నటించిన తాజా చిత్రం 'జన నాయగన్' ట్రైలర్లో పలు సన్నివేశాలు చూసి 'భగవంత్ కేసరి'ని యథాతథంగా తీసేశారని అనడం సబబు కాదని దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయన దర్శకత్వంలో చిరంజీవి కథానాయకుడిగా నటించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్గారు' చిత్ర ప్రమోషన్స్లో అనిల్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా 'భగవంత్ కేసరి' రీమేక్పై ప్రశ్నించగా, అనిల్ చాలా హుందాగా స్పందించారు. సినిమా వచ్చే వరకూ సోషల్మీడియాలో చర్చ అనవసరమని అన్నారు.
'భగవంత్ కేసరి' మూవీ ఆత్మను తీసుకుని అక్కడి నేటివిటీకి అనుగుణంగా మార్పులు చేసుకుని ఉంటారు. బహుశా ఓపెనింగ్ సీన్స్, ఇంటర్వెల్ ఇలా కొన్ని పార్ట్లు యథాతథంగా తీసి ఉండవచ్చు. మిగిలినదంతా మార్చి ఉంటారు. విలన్ ట్రాక్ మొత్తం మారిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది. రోబోట్స్ కూడా ఉన్నాయి.
సైన్స్ ఫిక్షన్ జోడించినట్లు తెలుస్తోంది. 'భగవంత్ కేసరి' కంటెంట్ విజయ్ గారికి బాగా నచ్చింది. ఎవరేమనుకున్నా.. ఎవరెంత అనుకున్నా సినిమాలో సోల్ బాగుంటుంది. దానికి విజయ్ నటన మరింత బలమవుతుంది. రీమేక్ అనుకున్నప్పుడు ఎవరు తీసినా, అలాగే తీయాలి. గతంలో రీమేక్స్ అన్నీ అలా తీసినవే కాదా? కరోనా తర్వాత రీమేక్స్ తగ్గాయి' అని పేర్కొన్నారు.