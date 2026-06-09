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జాన్వీ కపూర్ ట్రాక్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు : బుచ్చిబాబు
పెద్ది చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ ట్రాక్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని అందువల్ల అవి వివాదాస్పదం కావడంతో ఆ సన్నివేశాలను తొలగించినట్టు ఆ చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చిబాబు వెల్లడించారు. రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 4వ తేదీన విడుదలై బాక్సీఫీస్ వద్ద భారీ కలెక్షన్లను రాబడుతోంది. అయితే, ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ను మరింత గ్లామర్గా, శృంగారంగా చూపిచారంటూ సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వచ్చాయి. దీంతో చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చిబాబు స్పందిస్తూ, ఆ వివాదాస్పద సన్నివేశాలను తొలగించామన్నారు.
తాజాగా ఓ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ, "చాలా మంది ఇలాంటి మంచి కథలో జాన్వీ కపూర్ ట్రాక్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. సినిమాకు ఆ పాత్ర అనవసరమని కామెంట్ చేశారు. నా గత సినిమాతో (ఉప్పెన) పోలిస్తే 'పెద్ది' కథను నేను పూర్తి భిన్నంగా రాసుకున్నా. కొండల ప్రాంతంలో మారుమూల గ్రామం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి పెద్ది. మొదట అతడిలో మొరటుతనాన్ని చూపించి.. సినిమా చివరిలో దాన్ని సరిదిద్దాలని భావించాను.
అతడు పెరిగిన వాతావరణం వల్ల అలా ఉన్నాడని.. అతడు మారడానికి అమ్మాయి ప్రేమ కూడా ఓ కారణం కావాలని ఆమె పాత్రను రాశాను. అయితే, స్క్రీన్ప్లేలో కొన్ని సన్నివేశాలు అపార్థానికి దారితీశాయి. దీంతో అందరూ ఆ పాత్రను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. విడుదల అనంతరం వచ్చిన విమర్శలను మేం పరిగణనలోకి తీసుకున్నాం. ఆ సన్నివేశాలను గుర్తించి సినిమా నుంచి తొలగించాం' అని బుచ్చిబాబు వివరించారు.
స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో పెద్దిగా రామ్ చరణ్ తన నటనతో మెప్పించారు. ఆయనకు జోడీగా జాన్వీకపూర్ అచ్చియమ్మ పాత్రలో కనిపించారు. ఆమె పాత్రను గ్లామర్కే పరిమితం చేశారని పరిచయ సన్నివేశాల్లోనూ ఆమెను చూపిన విధానంపై విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ వివాదం పక్కన పెడితే జూన్ 4న విడుదలైన ఈ చిత్రం ఇప్పటి వరకూ రూ.315+ కోట్లు (గ్రాస్) రాబట్టింది.
ఒకే రూటులో జగన్, కేసీఆర్.. ఆ యాత్రలు వారికి కలిసొస్తాయా? లేదా?
రాబోయే ఎన్నికల్లో అధికారాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ చీఫ్ కేసీఆర్ దాదాపు ఒకే రకమైన వ్యూహాన్ని రూపొందిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. 2027లో తాను చారిత్రాత్మక పాదయాత్రను ప్రారంభించనున్నట్లు వైఎస్ జగన్ ఇప్పటికే బహిరంగంగా ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన రూట్ మ్యాప్ రాబోయే కొద్ది నెలల్లో సిద్ధం కానుంది. దీంతో 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికల వరకు జగన్ ప్రజల మధ్యే ఉంటారన్నది మాత్రం ఖాయం.
తెలంగాణాలో భారీ వర్షం : పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరిక
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. రాష్ట్రంలోకి నైరుతి రుతుపవనాల ప్రవేశంతో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అలాగే బుధవారం కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హైదరాబాద్ కేంద్రం వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో నేడు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. గంటకు 40 నుంచి 50కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులతో వర్షాలు పడొచ్చని పేర్కొంది.
యాపిల్ పండును కొరికి ఆ ఎంగిలి పండును జనంపైకి విసిరిన కర్నాటక సీఎం డికె శివకుమార్, వీడియో
కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి డి.కె శివకుమార్ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. యాపిల్ పండ్లను కొరికి ఆ ఎంగిలి యాపిల్ పండ్లను జనం పైకి విసిరేసారు. ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగింతో తెలుసుకుందాము. ఇటీవలే కర్నాటక ముఖ్యమంత్రిగా పదవీబాధ్యతలు చేపట్టిన డీకె శివకుమార్ కి కనకపురలో ఆయన మద్దతుదారులు భారీ స్వాగత కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసారు. అక్కడ ఆయన మద్దతుదారులు ఆయనకు యాపిల్ పండ్లు, పూలతో తయారుచేసిన దండను బహూకరించారు. ఆ దండలో వున్న యాపిల్ పండ్లను చేతితో అందుకున్న డీకె కొరికి ఆ ఎంగిలి పండ్లను జనంపైకి విసిరేసారు.
జూన్ 10న ఢిల్లీకి వెళ్లనున్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం జూన్ 10న ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. షెడ్యూల్ ప్రకారం, ముఖ్యమంత్రి ఉదయం 11:30 గంటలకు గన్నవరం విమానాశ్రయం నుండి బయలుదేరి ఢిల్లీకి చేరుకుంటారు. అక్కడ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు భారత్ మండపంలో జరగనున్న ఎన్డీయే కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాల సమావేశానికి హాజరై, చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
మేడ మీద ప్రియుడితో రొమాన్స్ చేస్తున్న భార్యను పట్టుకుని ముక్కు కోసిన భర్త
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ షాకింగ్ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. భార్య మరో వ్యక్తితో ప్రేమాయణం సాగిస్తుండగా తెలుసుకున్న సదరు భర్త ఆమె ముక్కు కోసేసిన ఘటన వెలుగుచూసింది. పెళ్లి చేసుకున్న 6 నెలలకే అతడి భార్య రీనా పక్కింట్లో వుండే అజయ్ అనే యువకుడితో వివాహేతర సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నది. ఈ క్రమంలో ఆదివారం అర్థరాత్రి రీనా మేడ పైకి వెళ్లింది. పక్కింటి మేడ పైనుంచి దుమికి ఈమె వద్దకు వచ్చిన ప్రియుడు ఆమెతో సరససల్లాపాల్లో మునిగిపోయాడు. అదేసమయంలో భర్త రాహుల్ మేడపైకి వచ్చేసాడు. అతడి రాకను గమనించిన ప్రియుడు అక్కడి నుంచి జంప్ అయ్యాడు
మృగశిర కార్తె రోజే చేప ప్రసాదం ఎందుకు ఇస్తారు?
చేప ప్రసాదాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో వచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమయ్యే రోజునే పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే... వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు. మృగశిర కార్తెతో ఎండలు తగ్గి, వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా తేమ పెరగడం వల్ల ఆస్తమా, శ్వాసకోశ రోగులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువవుతాయి. ఆ సమయంలో ఈ ప్రసాదం ఉపశమనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఆయుర్వేద కోణం ప్రకారం వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శరీరంలో కఫం పెరగకుండా ఉండటానికి, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. చేపలకు సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణం ఉంటుంది.
seasonal diseases, వేపతో సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట
వర్షాకాలం ప్రారంభం కాగానే సీజనల్ వ్యాధులు కూడా వచ్చేస్తాయి. వీటిలో జలుబు, ఫ్లూ జ్వరం, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు సంక్రమిస్తుంటాయి. వీటన్నిటినీ అడ్డుకునే శక్తి వేపకు వున్నది. సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట వేయగల వేప చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేప ఆకులను నమిలితే... తాజాగా వున్న 2 నుంచి 3 లేత ఆకులను నమిలితే రక్తాన్ని శుభ్రపరచడమే కాకుండా శరీరానికి డిటాక్స్గా పనిచేస్తాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది.
ఆందోళన కలిగిస్తూన్న ఒక కప్పు: లూజ్ టీలో ఏం జరుగుతోందో వివరిస్తూన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని
లూజ్ టీలో జరుగుతున్న కల్తీపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు, టీ నాణ్యత, భద్రతపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నాయి. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సిఫార్సు చేసిన, సులభమైన రీతిలో ఇంటిలో చేసుకునే పరీక్షలు కల్తీ టీని గుర్తించడంలో వినియోగదారులకు సహాయపడతాయి. భారతదేశ వ్యాప్తంగా రోజువారీ జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా టీ కొనసాగుతోంది, ఇది లూజ్ టీ నాణ్యత, భద్రతపై మరింత దృష్టిని కేంద్రీకరించేలా చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ప్రతి ఇంటిలోనూ నిత్యం సేవించే పానీయంగా టీ వెలుగొందుతున్నందున, టీ కల్తీ సమస్యపై అవగాహన కల్పిస్తూ వినియోగదారులు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని ప్రోత్సహిస్తోంది.
వేసవిలో ఫ్రిజ్ వాటర్ తాగితే తలెత్తే ఆరోగ్య సమస్యలు
వేసవికాలంలో ఫ్రిజ్లో మంచి నీళ్ల బాటిల్ తీసి గటగటా తాగేస్తుంటారు. ఎండ వేడిమికి చల్లగా వుంటుందని తాగుతారు కానీ ఈ నీళ్ల ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చల్లటి నీరు జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, కొంతమందికి అసౌకర్యం, ఉబ్బరం లేదా మలబద్ధకానికి దారితీస్తుంది. సున్నితమైన దంతాలు లేదా దంత సమస్యలు ఉన్నవారిలో చాలా చల్లటి నీరు దంతాల సున్నితత్వాన్ని పెంచుతుంది. చల్లటి నీరు తాగడం వల్ల రక్తపోటు తాత్కాలికంగా పెరుగుతుందని, హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని చెబుతారు.చల్లని నీరు కొన్నిసార్లు సున్నితమైన గొంతు ఉన్నవారిలో శ్లేష్మం ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, జలుబు లేదా ఫ్లూ లక్షణాలను తీవ్రతరం చేస్తుంది.
ఆ.. కొబ్బరినీళ్లే కదా ఏం చేస్తాయి అని వీళ్లు మాత్రం తాగరాదు, ఎవరు?
ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి నీరు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఐతే కొంతమంది మాత్రం కొబ్బరి నీరు తాగరాదు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఎవరు తాగకూడదో తెలుసుకుందాము. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు: మధుమేహం వున్నవారు కొబ్బరి నీళ్లు తాగకూడదు. ఎందుకంటే కొబ్బరి నీటిలో సహజ చక్కెరలు వుంటాయి. అందువల్ల మోతాదుకి మించి కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే రక్తంలో చక్కెరస్థాయిలు పెరిగి సమస్య వస్తుంది. రక్తపోటు మందులు వాడేవారు: కొబ్బరినీళ్లు రక్తపోటును తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి వుంటాయి. అందువల్ల రక్తపోటు తగ్గేందుకు మందులు వాడేవారు మోతాదుకి మించి తాగితే రక్తపోటు తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా మైకం, మత్తుగా అనిపించడం జరుగుతుంది.