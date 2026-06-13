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Deva Katta : ఇతర సినిమాకు పనిచేయడంలేదంటూ దర్శకుడు దేవా కట్టా స్పష్టత
తన వృత్తిపరమైన ప్రాజెక్టుల గురించి ఇటీవల వస్తున్న ఊహాగానాలపై దర్శకుడు దేవా కట్టా స్పందించారు. ప్రస్తుతం తాను తన తదుపరి చిత్రాన్ని రూపొందించే పనిలో (రచన మరియు అభివృద్ధి దశలో) నిమగ్నమై ఉన్నానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
Director Deva Katta
సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ చేస్తూ, తన రాబోయే ప్రాజెక్ట్ కోసమే ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తున్నట్లు తెలిపిన ఆయన, ఆ ప్రయాణం పట్ల ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ప్రస్తుతానికి వెల్లడించనప్పటికీ, సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు తన "అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్" (most ambitious work yet) గురించిన వివరాలను పంచుకుంటానని ఆయన సూచించారు.
అలాగే, ఇతర ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన కొన్ని భాగాలను తాను దర్శకత్వం వహిస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలను కూడా ఆయన ఖండించారు. కేవలం 'క్లిక్స్' (clicks) కోసం దురుద్దేశపూర్వకంగా ప్రచారం చేస్తున్న వదంతులు ఇవని పేర్కొన్న కట్టా, "ఏ ఇతర చిత్రానికి సంబంధించి ఒక్క షాట్కు కూడా తాను దర్శకత్వం వహించడం లేదు" అని స్పష్టం చేశారు.
ఇదిలా వుండగా, 'వారణాసి' చిత్రానికి సంభాషణల రచయితగా పనిచేయడం మరియు ఇటీవల విడుదలైన రాజకీయ నేపథ్యం కలిగిన 'మాయాసభ' వెబ్ సిరీస్ వంటి పలు సృజనాత్మక ప్రాజెక్టులతో ఆయన సంబంధం కలిగి ఉన్న తరుణంలో ఈ స్పష్టత రావడం గమనార్హం.
ప్రస్తుతానికి, తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ వివరాలను గోప్యంగా ఉంచడానికే కట్టా నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే, ఆయన తాజా ప్రకటన ఒక విషయాన్ని మాత్రం స్పష్టం చేస్తోంది: ఇతర దర్శకత్వ బాధ్యతల గురించి వస్తున్న ఊహాగానాలకు తెరదించుతూనే, తన సొంత తదుపరి చిత్రాన్ని రూపొందించడంపైనే ఆయన ప్రధాన దృష్టి సారించారు.
సినీ ఫక్కీలో రియల్ లైఫ్ జరిగింది.. విడాకులు పేపర్లు చించేసి భర్తను హత్తుకుంది.. (video)
సినీ ఫక్కీలో ఓ సీన్ నిజ జీవితంలో జరిగింది. విడాకులు తీసుకునేందుకు ఓ మహిళ సిద్ధం అయ్యింది. శిఖా సింగ్ అనే మహిళ తన భర్తతో జరిగిన గొడవల నేపథ్యంలో విడాకులు కోరింది. ఈ క్రమంలో శిఖా తండ్రి తన జీవితాంతం కూడబెట్టుకున్న పొదుపు మొత్తాన్ని కేసు ఖర్చులకే వెచ్చించాల్సి వచ్చింది. చివరకు ఆయనకు గుండెపోటు రావడంతో, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
రాష్ట్రంలో ఎవరైనా రాజకీయాలు చేసే స్వేచ్ఛ ఉంది.. పవన్కు కూడా అదే వర్తిస్తుంది.. రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణలో జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ రాజకీయ కార్యకలాపాలపై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. రాష్ట్రంలో ఎవరైనా రాజకీయాలు చేయడానికి స్వేచ్ఛ ఉందని, పవన్ కల్యాణ్కు కూడా అదే వర్తిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి, ప్రతి నాయకుడికి సమాన అవకాశాలు ఉన్నాయని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రంలో రాజకీయ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంపై ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని, నిబంధనల ప్రకారం ఎవరైనా తమ రాజకీయ కార్యకలాపాలు కొనసాగించవచ్చని తెలిపారు.
ఆరో అంతస్తు నుంచి బిడ్డతో దూకిన తల్లి (వీడియో)
హైదరాబాద్ నగరంలోని మియాపూర్లో గుండెలవిసే విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. మయూరి నగర్లోని ఓ అపార్టుమెంట్లో నివాసం ఉంటున్న ఈషా సాహు (37) అనే మహిళ తన ఆరు నెలల కుమార్తెతో కలిసి ఆరో అంతస్తు నుంచి దూకేసింది. ఈ మహిళ ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తుంది. కుటుంబ కలహాలో, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవో ఏంటే తెలియదుగానీ, తన ముక్కుపచ్చలారని ఆరు నెలల కుమార్తెతో కలిసి ఆరో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకేసింది.
అధికార అహంకారానికి 2024 ఎన్నికల తీర్పు ఒక చారిత్రాత్మక పాఠం.. పవన్
అధికార అహంకారానికి 2024 ఎన్నికల తీర్పు ఒక చారిత్రాత్మక పాఠమని ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం అన్నారు. కేవలం అధికారాన్ని మాత్రమే కాకుండా, రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించే బాధ్యతను కూడా ప్రజలు ఎన్డీయే కూటమికి అప్పగించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా తిరుపతి సమీపంలోని దామినేడులో నమ్మకం, అభివృద్ధి, సంక్షేమంతో రెండేళ్లు అనే అంశంపై జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన ప్రసంగించారు. ఈ కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రజలలో విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించిందని, తద్వారా ఒక తరం మొత్తంలో కొత్త ఆశలను చిగురింపజేసిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
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వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము. వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
హెల్త్కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ నైపుణ్యాల కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్- డాక్టిన్ అకాడమీ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు డాక్టిన్ అకాడమీ మధ్య కీలకమైన అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆరోగ్య విద్య, క్లినికల్ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన శిక్షణ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ఆరోగ్య సేవల అందింపును మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ భాగస్వామ్య ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రాక్టీసింగ్ నర్సులు, అనుబంధ ఆరోగ్య నిపుణులు, టెక్నీషియన్లు మరియు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక అకడమిక్ కార్యక్రమాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలు, సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు, అబ్జర్వర్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, నిరంతర వృత్తిపరమైన విద్యా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
మృగశిర కార్తె రోజే చేప ప్రసాదం ఎందుకు ఇస్తారు?
చేప ప్రసాదాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో వచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమయ్యే రోజునే పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే... వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు. మృగశిర కార్తెతో ఎండలు తగ్గి, వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా తేమ పెరగడం వల్ల ఆస్తమా, శ్వాసకోశ రోగులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువవుతాయి. ఆ సమయంలో ఈ ప్రసాదం ఉపశమనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఆయుర్వేద కోణం ప్రకారం వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శరీరంలో కఫం పెరగకుండా ఉండటానికి, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. చేపలకు సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణం ఉంటుంది.