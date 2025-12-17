కేడి దర్శకుడు కిరణ్ కుమార్ కన్నుమూత.. షాకైన టాలీవుడ్
కేడి చిత్రంతో పేరుగాంచిన యువ దర్శకుడు కిరణ్ కుమార్ బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆయన ఆకస్మిక మరణం తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఆయన చివరి దర్శకత్వ ప్రాజెక్ట్ కింగ్ జాకీ క్వీన్, దీని చిత్రీకరణ ఇప్పటికే పూర్తయింది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది.
దురదృష్టవశాత్తు, కిరణ్ కుమార్ ఈ సినిమా విడుదల చూడకుండానే మరణించారు. 2010లో విడుదలైన తన తొలి చిత్రం 'కేడి'లో నాగార్జునను దర్శకత్వం వహించిన తర్వాత కిరణ్ కుమార్ వెలుగులోకి వచ్చారు. పరిశ్రమలో తనకు మొదటి పెద్ద అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ఆయన చాలాసార్లు నాగార్జునకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
దర్శకుడిగా మారక ముందు, కిరణ్ కుమార్ దిగ్గజ చిత్రనిర్మాత మణిరత్నం వద్ద సహాయకుడిగా పనిచేశారు. ఆయన మణిరత్నం యొక్క అనేక చిత్రాలకు అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసి, పరిశ్రమలో గుర్తింపును పొందారు. దర్శకత్వంతో పాటు, కిరణ్ కుమార్ నటుడిగా కూడా కనిపించారు. ఆయన విజయ్ ఆంటోనీ నటించిన 'భద్రకాళి' చిత్రంలో ఒక సీబీఐ అధికారి పాత్ర పోషించారు, ఈ పాత్రకు మంచి గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభించాయి.
ఆయన మరిన్ని చిత్రాలలో నటిస్తారని చాలామంది ఆశించారు. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత, కిరణ్ కుమార్ 'కేజేక్యూ కింగ్ జాకీ క్వీన్' చిత్రంతో దర్శకత్వానికి తిరిగి వచ్చారు. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ఒక దశ వరకు బాగానే జరిగింది. కానీ మధ్యలో కిరణ్ అనారోగ్యం పాలయ్యాడు. దీంతో కొన్ని నెలల పాటు చిత్రీకరణ ఆగిపోయింది. కిరణ్ కొంచెం కోలుకుని ఈ మధ్యే తిరిగి షూట్కు వచ్చాడు. కానీ ఇంతలోనే మళ్లీ ఆరోగ్యం విషమించి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ యువ చిత్రనిర్మాత అకాల మరణం పట్ల తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ సంతాపం తెలుపుతోంది.