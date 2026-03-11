బుధవారం, 11 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 11 మార్చి 2026 (12:51 IST)

Satya: జెట్లీ షూటింగ్ లో సత్య ను ఆడుకున్న దర్శకుడు రితేష్ రానా

Sathya Vedio shots in jetly shooting
Sathya Vedio shots in jetly shooting
కమేడియన్ సత్య, దర్శకుడు రితేష్ రానా జెట్లీ చిత్రంతో అలరించబోతున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సమర్పణలో క్లాప్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెద్దమల్లు నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్స్ పోస్టర్స్, గ్లింప్స్‌ కు ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.తాజాగా ఈ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన స్పెషల్ వీడియోలో సత్య ఫన్ మూమెంట్స్ ఆకట్టుకున్నాయి.

షూటింగ్ లో అసిస్టెంట్ దర్శకుడు, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్, ప్రొడక్షన్ మేనేజర్, కెమెరా అసిస్టెంట్, ఆర్ట్ డిపార్ట్ మెంట్ ఇలా అన్ని రకాల పనులు చేస్తూ సత్య కనిపించిన విధానం ఎంటర్ టైన్ గా వుంది. షూటింగ్ లో తన షాట్ అయ్యాక ఖాళీగా కూర్చోక మన సినిమా అంటూ అన్ని పనులు మీదేసుకుంటాడు. అదేమిటని దర్శకుడు అంటే, వాడుకోండి నన్ను.. అంటూ బ్రహ్మానందం స్టయిల్ లో డైలాగ్ చెబుతాడు. అలా అన్ని పనులు చేశాక.. అలసిపోయిన సత్యను దర్శకుడు ఎడింటింగ్ కూడా నువ్వు చేయి అంటూ.. పాకప్ అంటాడు.. ఏదో హెల్ప్ చేద్దామనుంటే నన్ను ఆడుకున్నారు కదరా.. అంటూ సత్య ఎండ్ డైలాగ్ తో సోషల్ మీడియాలో మంచి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ ఇస్తోంది.
 
ఇదిలా వుండగా, ఈ చిత్రంతో మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా రియా సింఘా తెలుగులో పరిచయం కానుంది. మత్తు వలదరా వెనుక ఉన్న మెయిన్ టీం ఈ సినిమాకు పని చేస్తున్నారు. మ్యూజిక్ కాల భైరవ, సినిమాటోగ్రాఫర్ సురేష్ సారంగం, ఎడిటర్ కార్తీక శ్రీనివాస్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ నార్ని శ్రీనివాస్ తో కలిసి రితేష్ రానా మరోసారి యూనిక్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ క్రియేట్ చేశారు.  
 
తారాగణం: సత్య, రియా సింహ, వెన్నెల కిషోర్, అజయ్  
సాంకేతిక సిబ్బంది:దర్శకత్వం: రితేష్ రానా, నిర్మాతలు:  క్లాప్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెదమల్లు, కథ - స్క్రీన్‌ప్లే: రితేష్ రానా & జయేంద్ర ఎరోలా, డైలాగ్స్: రితేష్ రానా

