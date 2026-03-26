పవన్ కళ్యాణ్ పర్మిషన్ ఇవ్వగానే 'బ్రో-2' : దర్శక నటుడు సముద్రఖని
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుమతి ఇవ్వగానే 'బ్రో' మూవీకి సీక్వెల్ రూపొందిస్తామని ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు సముద్రఖని వెల్లడించారు. బుధవారం చెన్నైలో ఆయన ప్రధాన పాత్రను పోషించిన 'కార్మేని సెల్వం' చిత్రం ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుక జరిగింది. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, 'బ్రో' సీక్వెల్ ప్రారంభించడం అనేది తన చేతుల్లో లేదన్నారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుమతి ఇవ్వగానే రెండో భాగం ప్రారంభిస్తానని తెలిపారు. కాగా 'బ్రో' మొదటి భాగం గత 2023లో రాగా, ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెల్సిందే.
ఇకపోతే, తాను నటించిన 'కార్మేని సెల్వం' చిత్రం కుటుంబం, డబ్బు, ఆశ, ఆధునిక జీవనశైలి, ఈఐఎం తదితర అంశాలతో ముడిపడిన కథ అని, రామ్ చక్రి దర్శకత్వం వహించారని తెలిపారు. ఇందులో తనతో పాటు గౌతమ్ మేనన్, లక్ష్మిప్రియ చంద్రమౌళి, అభినయలు ప్రధాన పాత్రలను పోషించగా, ఏప్రిల్ 3వ తేదీన విడుదలకానుంది.
ఇకపోతే, గతంలో హీరో, టీవీకే అధినేత విజయ్పై తాను చేసిన కామెంట్స్పై వివరణ ఇచ్చారు. 'అప్పుడు నా బాధను వ్యక్తం చేశా. నేను మాట్లాడే క్రమంలో ఓ వ్యక్తి మొదటి నుంచి కాకుండా మధ్యలో వీడియో రికార్డ్ చేయడం ప్రారంభించాడు. రికార్డ్ చేస్తున్నాడు కదా అని నేను ఆపలేదు. నా మనసులో మాట బయటపెట్టా. అతడికి (విజయ్) తొలుత సపోర్ట్ ఇచ్చింది నేనే. అందుకే ఈ పెయిన్' అని వివరించారు.
విజయ్ - త్రిషలపై రూమర్లు వచ్చిన వేళ.. వారిద్దరూ కలిసి ఓ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్కు హాజరైన సంగతి తెలిసిందే. దీని గురించి సముద్రఖని కొందరు సినీ ప్రముఖులతో చర్చిస్తున్న వీడియో ఇటీవల వైరల్ అయింది. అందులో.. ‘ఇదేమైనా ఆటా? వ్యక్తిగత విషయాలు బయటపెట్టాలా?’ అంటూ సముద్రఖని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ కనిపించడంతో కోలీవుడ్లో చర్చనీయాంశమైంది.