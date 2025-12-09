మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
Written By దేవి
Last Updated : మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (15:17 IST)

Akhanda 2 అఖండ 2 సినిమా విడుదల తనకు బ్యాడ్ లక్ అంటున్న దర్శకుడు

Akhanda 2- Balakrishna
నందమూరి బాలకృష్ణ చిత్రం ‘అఖండ 2 డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది వాయిదా పడి,   అవుతుందని ఫాన్స్ సోషల్ మీడియాలో చెప్పారు. నేడు కోర్ట్ క్లియర్ అవ్వగానే అన్ని చానల్స్  డిసెంబర్ 12న రిలీజ్ అని ప్రచారం చేస్తున్నాయి. అయితే డిసెంబర్ 12న దాదాపు 16 సినిమాలు చిన్నవి విడుదల కాబోతున్నాయి. దీనిపై ‘కలర్ ఫోటో’ సినిమాతో నేషనల్ అవార్డు అందుకున్న  డైరెక్టర్ సందీప్ రాజ్ తన ఆవేదన సోషల్ మీడియాలో తెలిపారు.
 
రోషన్ కనకాల హీరోగా సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మోగ్లీ’. ఈ సినిమాను పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం డిసెంబర్ 12న రిలీజ్ చేయడానికి సిద్ధం చేశారు. అయితే, ఇక్కడే అసలు సమస్య వచ్చింది. ఆయన తన ఆవేదన ఇలా తెలిపారు. నేడు ఒక నోట్ విడుదల చేశారు. “బహుశా కలర్ ఫోటో, మోగ్లీ సినిమాలకు నేను కాకుండా వేరే డైరెక్టర్ ఉంటే బాగుండేదేమో. ఈ సినిమాలు ఎంతో ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు, సినిమా కోసం ఏదైనా చేసే వాళ్ళు కలిసి తీసినవి. కానీ అంతా బాగుంది అనుకున్న సమయానికి ఏదో ఒక బ్యాడ్ లక్ వెంటాడుతోంది” అని సందీప్ రాజ్ వాపోయారు.
 
ఆయన ఇంకాస్త ఎమోషనల్ అవుతూ.. “నా పేరు బిగ్ స్క్రీన్ మీద ‘డైరెక్టెడ్ బై సందీప్ రాజ్’ అని చూసుకోవాలనే నా కల రోజురోజుకూ కష్టమైపోతోంది. సిల్వర్ స్క్రీన్ నన్ను ద్వేషిస్తోందని అనిపిస్తోంది. బహుశా ఆ బ్యాడ్ లక్ నేనేనేమో!” అని రాసుకొచ్చారు.
 
మరి అఖండ 2 పై నిర్మాతలు ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. సాయంత్రానికి 14 రీల్స్ బేనర్ నుంచి కొత్త డేట్ విడుదల చేయనున్నారు. 
 

మైనర్ దళిత బాలికపై ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ అఘాయిత్యం.. ఇంటికి తీసుకెళ్లి..?

మైనర్ దళిత బాలికపై ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ అఘాయిత్యం.. ఇంటికి తీసుకెళ్లి..?ఒక మైనర్ దళిత బాలికను తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి, ఆమెను వేరే చోటికి సురక్షితంగా తీసుకెళ్తేందుకు సహాయం చేస్తానని చెప్పి, ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ అత్యాచారం చేశాడని పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. డిసెంబర్ 3న ఆ బాలిక ఒక హాస్టల్ నుండి మరొక హాస్టల్‌కు మారుతుండగా, ఆమె గతంలో కలిసిన డ్రైవర్ నుండి సహాయం కోరినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆ డ్రైవర్‌ను సాయి కుమార్‌గా గుర్తించారు.

శానిటైజర్ తాగించి, తుపాకీతో బెదిరించి లైంగికంగా వేధించారు.. మహిళా కానిస్టేబుల్‌కే ఈ పరిస్థితి

శానిటైజర్ తాగించి, తుపాకీతో బెదిరించి లైంగికంగా వేధించారు.. మహిళా కానిస్టేబుల్‌కే ఈ పరిస్థితియూపీలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కట్టుకున్న భర్తే ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ పాలిట కాలయముయ్యాడు. వరకట్నం కింద ఎస్‌యూవీ కారు తీసుకురాలేదన్న కారణంతో భర్త, అతడి కుటుంబ సభ్యులు ఏడుగురు కలిసి ఆమెను శారీరకంగా, మానసికంగా చిత్రహింసలకు గురిచేశారు. ఈ క్రమంలో బలవంతంగా శానిటైజర్ తాగించి, తుపాకీతో బెదిరించి లైంగికంగా వేధించారని బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తుపాకితో బెదిరించి మహిళా కానిస్టేబుల్‌పై భర్త సోదరుడు లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడని విచారణలో తేలింది.

సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి.. పుట్టినరోజుకు ఒక్క రోజు ముందే?

సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి.. పుట్టినరోజుకు ఒక్క రోజు ముందే?సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన తెలంగాణ, పెద్దపల్లి జిల్లా మల్లాపూర్‌ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లికి చెందిన మొగిలి మధుకర్‌ మల్లాపూర్ గురుకుల హాస్టల్‌లో వంట మనిషిగా పనిచేస్తున్నాడు. భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి హాస్టల్ లోని సిబ్బంది కోసం కేటాయించిన క్వార్టర్స్‌లో ఉంటున్నాడు. ఆదివారం సాయంత్రం హాస్టల్‌లో విద్యార్థుల కోసం సాంబారు సిద్ధం చేసి.. మిగతా వంటకాలు సిద్ధం చేస్తుండగా.. అక్కడే ఆడుకుంటున్న మధుకర్ కొడుకు మోక్షిత్ (4).. ప్రమాదవశాత్తూ సాంబారు పాత్రలో పడిపోయాడు.

ఏపీలో ఎనిమిది ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలు

ఏపీలో ఎనిమిది ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలుఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎనిమిది ప్రదేశాలలో ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలను ప్లాన్ చేస్తోంది. ఓడరేవులకు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు వస్తాయి. దీని అర్థం వేగవంతమైన అభివృద్ధి, మరిన్ని ఉద్యోగాలు, సముద్ర వాణిజ్యానికి నేరుగా అనుసంధానించబడిన బలమైన ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.

తెలంగాణలో రూ.10వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధం.. కరణ్ అదానీ ప్రకటన

తెలంగాణలో రూ.10వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధం.. కరణ్ అదానీ ప్రకటనతెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తల నుండి ప్రధాన పెట్టుబడి ప్రకటనలతో ప్రారంభమైంది. సమ్మిట్ ప్రారంభంలోనే కార్పొరేట్ నాయకులు రాష్ట్ర మౌలిక సదుపాయాలు, రక్షణ, తయారీ రంగాలకు పెద్ద మొత్తంలో నిధులు సమకూర్చడంతో ఈ కార్యక్రమం బలమైన పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని సూచించింది. అదానీ పోర్ట్స్, సెజ్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, గౌతమ్ అదానీ కుమారుడు కరణ్ అదానీ తెలంగాణలో రూ. 10,000 కోట్ల పెట్టుబడిని ప్రకటించారు. ఈ గ్రూప్ దృష్టి బహుళ వ్యూహాత్మక ప్రాజెక్టులలో రక్షణ తయారీ, రహదారి మౌలిక సదుపాయాలు, సిమెంట్ ఉత్పత్తిపై విస్తరించి ఉంది.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
