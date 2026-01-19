విజయ్ వీరాభిమానిని - ఆ సినిమాకు జరిగినట్టు మరో చిత్రానికి జరగరాదు : సుధా కొంగరా
తాను స్టార్ హీరో విజయ్ వీరాభిమానినని, ఆ చిత్రానికి జరిగినట్టుగా మరో చిత్రానికి జరగరాదని దర్శకురాలు సుధా కొంగరా అన్నారు. విజయ్ హీరోగా హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'జన నాయగన్' చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదలకావాల్సివుండగా, సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీలో వివాదం నెలకొనడంతో చిత్రం విడుదలకు నోచుకోలేదు. ఇది తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, విజయ్కు తాను వీరాభిమానినని, ఈ సినిమాకు జరిగినట్లు దేనికీ జరగకూడదన్నారు. 'నేను విజయ్ను ఆరాధిస్తాను. అతడికి ఉన్న వీరాభిమానుల్లో నేను మొదటి వరుసలో ఉంటాను. ఆయనతో సినిమా చేయాలని కూడా గతంలో ప్లాన్ చేశాను. కొన్ని కారణాల వల్ల అది ముందుకుసాగలేదు.
ఆయన నటించిన 'జన నాయగన్' మా 'పరాశక్తి'తో పాటు విడుదల కావాల్సిఉంది. మా చిత్రం ఆడియో లాంఛ్లోనూ నేను దీని గురించి మాట్లాడాను. కావాలంటే 'పరాశక్తి'ని 200 సార్లు చూస్తాను. కానీ, విజయ్ 'జన నాయగన్'కు మాత్రం మొదటిరోజు మొదటి షోకు వెళ్తాను అని స్టేజ్ మీదనే చెప్పా. దాని విడుదల కోసం నేను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా.
రిలీజ్కు కొన్ని గంటల ముందు సెన్సార్ కారణంగా వాయిదా పడింది. అలా ఏ సినిమాకీ జరగకూడదు. ఆయన చిత్రంతో పోటీపడాలని మేం ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. దేశంలోనే అతిపెద్ద స్టార్తో మేం ఎలా పోటీ పడతాం?.. అలా ఎవరూ చేయరు' అని సుధా కొంగర అన్నారు.