Vijay Deverakonda: విజయ్ దేవరకొండ రౌడీ వేర్ బ్రాండ్ కు ఫ్యాన్స్ గా మారిన డైరెక్టర్స్
సూపర్ హిట్ చిత్రాలతో హీరోగా పాన్ ఇండియా క్రేజ్ దక్కించుకున్న విజయ్ దేవరకొండ... ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ గానూ విజయవంతమయ్యారు. ఆయన క్రియేట్ చేసిన రౌడీ వేర్ బ్రాండ్ సాధారణ ప్రజల నుంచి సెలబ్రిటీల దాకా అందరికీ ఫేవరేట్ బ్రాండ్ గా మారిపోయింది. చిత్ర పరిశ్రమలో ఎంతోమంది సెలబ్రిటీలు రౌడీ వేర్ బ్రాండ్ ను తమ ఫ్యాషన్ లో భాగంగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ లిస్టులో దర్శకులు సుజీత్ సింగ్, సాయి రాజేష్, అభిషాన్ జీవింత్ కూడా ఉన్నారు.
Hero Vijay Deverakonda's 'Rowdy Wear' brand.
ఈ దర్శకులంతా తమ ఫేవరేట్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ క్రియేట్ చేసిన రౌడీ వేర్ బ్రాండ్ దుస్తులను దరిస్తూ ఆయన పట్ల తమకున్న ఇష్టాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఆన్ లైన్ లోనే అందుబాటులో ఉండే రౌడీ వేర్ బ్రాండ్ ఆఫ్ లైన్ లోనూ ఫ్యాషన్ లవర్స్ కు లభిస్తోంది.
మొదట డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లు, ఆన్లైన్ ద్వారా అందుబాటులోకి వచ్చిన రౌడీ వేర్, రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఆదరణతో.. ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్లోనూ ఫ్యాషన్ లవర్స్కు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ట్రెండీ కలెక్షన్స్, డిఫరెంట్ అప్పీరెన్స్, యంగ్ యాటిట్యూడ్కి ప్రతీకగా నిలుస్తున్న ఈ బ్రాండ్, రాబోయే రోజుల్లో మరింత విస్తరించి సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తుందనేలా విజయ్ దేవరకొండ అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా కామెంట్స్ చేస్తుండటం విశేషం.