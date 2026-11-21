Keethy : కీర్తి సురేష్ -కృతిశెట్టి వదిన- మరదళ్ల డివికి డివికి డుక్కుం సాంగ్ వచ్చేసింది
కోడళ్ల బంధాన్ని చాటిచెప్పే దివికి దివికి లిరికల్ వీడియో ను దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తన చిత్రం జనవరి 12 విడుదల నుంచి విడుదల చేశారు. లిరికల్ వీడియో ఈరోజు విడుదలైంది. ఇందులో కథానాయికలు గుడి వంటి పండుగ వాతావరణంలో రంగురంగుల సాంప్రదాయ దుస్తులలో కనిపిస్తారు. కీర్తి సురేష్ -కృతిశెట్టి వదిన మరదలుగా డ్యాన్సులతో అదరగొట్టేసారు. ఈ పాటని GV ప్రకాష్ కుమార్ సంగీత దర్శకత్వంలో అనంత్ శ్రీరామ్ రాయగా మధుప్రియ, హరిప్రియ పాడారు.
Keerthy Suresh and Krithi Shetty diviki diviki song
ఈ పాటకు బృందా మాస్టర్ ఉత్సాహభరితమైన నృత్య దర్శకత్వం వహించారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన, వెంకటేష్ మరియు నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ నటించిన ఈ మల్టీస్టారర్, జనవరి 12, 2027న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ మాస్-అప్పీల్ గీతంతో సంక్రాంతి ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచుతోంది.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ ను విదేశాల్లో కూడా చిత్రీకరించారు. ఓవర్ సీస్ వారికి కూడా నచ్చే విధంగా సినిమాను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ పాత్రలు సరికొత్తగా కనిపిస్తాయని దర్శకుడు చెబుతున్నాడు.