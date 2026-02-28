శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026 (22:14 IST)

ఒక రాత్రికి రేటెంత అని అనడుగుతారా? మీరు రాక్షసులే: రేణూ దేశాయ్ తీవ్ర ఆగ్రహం

Renu Desai
టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రేణూ దేశాయ్ తనపై కొంతమంది పనిగట్టుకుని అసభ్య పదజాలంతో దూషణలకు దిగటం ఇన్‌స్టాగ్రాంలో తీవ్ర ఆవేదన, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... నేను కాశీ విశ్వనాథుని క్షేత్రంలో వున్నాను. అక్కడకి నా స్నేహితురాలు కూడా వచ్చింది. ఆమె నన్ను ఫోటో తీస్తే అది నా ఇన్ స్టాలో పెట్టాను. దాని కింద పనికిమాలిన వెధవలు అసభ్య పదజాలం వాడుతూ బూతులు రాసారు. ఒకడు రాత్రి రేటెంత, నీకు కాశీ యాత్ర అవసరమా, ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు కదా అని రాసాడు. ఇలాంటివారు మనుషులేనా? కాదు ఖచ్చితంగా రాక్షసులే. నీకు తినే పరిస్థితి లేదు నువ్వు రేటు అడుగుతావా వెధవా? అసలు ఇలాంటి మాటలు ఎలా రాస్తారు? ఏదో నాలుగైదు వేల రూపాయలతో ఫోన్ కొనుక్కొని వెధవ రాతలు రాస్తున్నారు.
 
దుస్తులు గురించి స్టార్ట్ చేసారు. నేను నిండైన దుస్తులతో వెళ్తున్నాను. ఐనా సోషల్ మీడియాల్లో బూతులు పెట్టడం చూస్తుంటే మీరు పూర్తి ఫ్రస్టేషన్లో వున్నారు. మీరు ఆల్రెడీ కలియుగంలో వున్నారు. ఈసారి మాత్రం మిమ్మల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలను. ఈ చెడ్డ రాతలు రాసేవారి తాట తీసేందుకు చిరునామా వెతుక్కుంటూ వస్తాను. అప్పుడు మీ తల్లిని, చెల్లిని అడుగుతాను. నువ్వు ఎలాంటి రాతలు రాస్తున్నావో చూపిస్తూ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by renu desai (@renuudesai)

నిజంగా మీకు ధైర్యంగా వుంటే రోడ్డు మీదకు రండి. రోడ్లు చెత్తగా వున్నాయి. వాటి గురించి మాట్లాడండి. మీ ఎమ్మెల్యే దగ్గరకు వెళ్లి బూతులు తిట్టి చూడండి. నన్ను బూతులు తిడితే ఒక్క ప్రాణమైనా నిలబడుతుందా చెప్పండి. అలా నిలబడితే ఎన్ని బూతులు తిట్టినా భరిస్తాను. సంబంధం లేని బిడ్డ చనిపోతే దాని గురించి నన్ను తిడతారు. మీరు మంచి మనుషులు కాదు అంటూ ఆవేదన, పట్టరాని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు.

పారదర్శకత, న్యాయం, వారసత్వ గౌరవం: ఇటీవలి పరిణామాలపై స్పందించిన ప్రిన్స్ ఆజం జా

పారదర్శకత, న్యాయం, వారసత్వ గౌరవం: ఇటీవలి పరిణామాలపై స్పందించిన ప్రిన్స్ ఆజం జాహైదరాబాద్: చరిత్ర, వారసత్వం దైనందిన జీవితంలో మమేకమైన నగరంలో... ప్రిన్స్ ఆజం జా కేవలం ఒక హోదా లేదా సంప్రదాయానికి ప్రతినిధిగా కాకుండా, న్యాయం కోరుకునే ఒక కుమారుడిగా, తాను ఎంతో అమితంగా ప్రేమించే వారసత్వ సంపదకు సంరక్షకుడిగా మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. హైదరాబాద్ 8వ నిజాం కీర్తిశేషులు హెచ్.ఇ.హెచ్. మీర్ బర్కత్ అలీ ఖాన్ ముకరం జా బహదూర్ కుమారుడైన ప్రిన్స్ ఆజం జా.. ముకరం జా ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లెర్నింగ్(MJTEL)లో చోటుచేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Banana Prices: భారీగా తగ్గిన అరటి ధరలు.. రైతులకు తప్పని కష్టాలు

Banana Prices: భారీగా తగ్గిన అరటి ధరలు.. రైతులకు తప్పని కష్టాలుమార్కెట్ ధరలు గణనీయంగా తగ్గడంతో రాయలసీమ వ్యాప్తంగా అరటి రైతులు మరోసారి కష్టాల్లో పడ్డారు. ఇటీవలి వారాల్లో టన్నుకు దాదాపు రూ.22,000 నుండి రూ.15,000కు పడిపోయింది, దీనివల్ల మంచి పంట పండినప్పటికీ సాగు ఖర్చులను తిరిగి పొందలేక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఆశలు తిరిగి పొందిన రైతులు ఇప్పుడు కొత్త నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. జనవరిలో, ధరలు టన్నుకు దాదాపు రూ.25,000 కు చేరుకున్నాయి. నెలల తరబడి కష్టాల తర్వాత లాభదాయకమైన రాబడిపై అంచనాలు పెరిగాయి. అయితే, ధరలు తగ్గడం వారి అవకాశాలను మరోసారి దెబ్బతీసింది.

వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల విద్యార్థినికి గర్భస్రావం.. అబార్షన్ మాత్రలు తీసుకుందా?

వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల విద్యార్థినికి గర్భస్రావం.. అబార్షన్ మాత్రలు తీసుకుందా?భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయ (కేజీబీవీ) పాఠశాలలోని పరీక్షా కేంద్రంలోని వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థిని ఐదు నెలల పిండాన్ని శనివారం గర్భస్రావం చేసిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న ఆ బాలిక ప్రభుత్వ హాస్టల్‌లో ఉంటోంది.

ఇరాన్ ఎక్స్‌ట్రాలు చేస్తోంది, ఇప్పటికైనా మాట వింటే సరే లేదంటే నాశనం చేస్తాం: ట్రంప్

ఇరాన్ ఎక్స్‌ట్రాలు చేస్తోంది, ఇప్పటికైనా మాట వింటే సరే లేదంటే నాశనం చేస్తాం: ట్రంప్ఇరాన్ ఇటీవలి కాలం నుంచి చాలా ఎక్స్‌ట్రాలు చేస్తూ వస్తోందనీ, ఉగ్రవాదానికి ఆ దేశం పెద్ద మద్దతుదారనీ, ఎంతగా చెప్పి చూసినా ప్రయోజనం లేనందువల్లనే దాడి చేయాల్సి వస్తోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇప్పటికైనా మాట వింటే సరే.. లేదంటే ఇరాన్ దేశాన్ని నాశనం చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. ఉగ్రవాద పాలనలో వున్నటువంటి దేశానికి అణ్వాయుధాలు వుంటే అది అత్యంత ప్రమాదమనీ, వాటి కోసం ఇరాన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు మానుకోవాలని ఆయన అన్నారు. చెప్పిన మాట విననందువల్లనే ఇరాన్ దేశం పైన అమెరికా భారీ సైనిక చర్యలకు దిగిందని ట్రంప్ ప్రకటించారు.

కరీంనగర్‌లో మెగా సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కిస్నా

కరీంనగర్‌లో మెగా సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కిస్నాకరీంనగర్: హరి కృష్ణ గ్రూప్‌కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక వజ్ర, బంగారు ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన కిస్నా డైమండ్- గోల్డ్ జ్యువెలరీ, నేడు కరీంనగర్ లోని కిస్నా ఎక్స్‌క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్‌లెట్‌లో పలు సామాజిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. వీటిలో భాగంగా రక్తదాన శిబిరాలు, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు, ఆహార పంపిణీ కార్యకలాపాలను రోజంతా నిర్వహించారు.

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసన

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసనహైదరాబాద్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మసీ నెట్‌వర్క్ అపోలో ఫార్మసీ తెలంగాణాలో తన 1,000వ స్టోర్‌ మైలురాయిని చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్‌ను అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ ఉపాసన కామినేని కొణిదెల ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో అపోలో ఫార్మసీ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. రిటైల్, డిజిటల్, సప్లై చైన్ విభాగాల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా 50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరవై ఐదు లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు ఉన్నారు.

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యంటైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్‌టెన్సియర్‌ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్‌ వర్క్‌ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్‌ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి. బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.
