Subodh Bhave: ఫౌజీ సెట్లో ప్రభాస్ గురించి బోస్ పాత్రధారి సుబోధ్ భావే ఏమన్నారో తెలుసా !
1942లో ఆజాద్ హింద్ ఆర్మీ గూఢచారిగా ప్రభాస్ నటిస్తున్న చిత్రం ఫౌజీ. ఈ చిత్రంలో అనుపమ్ ఖేర్, మిథున్ చక్రవర్తి, జయప్రదలతో పాటు మరాఠీ నటుడు సుబోధ్ భావే నటిస్తున్నారు. ఈయన నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
Subodh Bhave, Prabhas
రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ డ్రామా 'ఫౌజీ'లో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ పాత్ర పోషిస్తున్న సుబోధ్ భావే, వారిద్దరి మధ్య జరిగిన ఒక సన్నివేశం చిత్రీకరణ సమయంలో ప్రభాస్ యొక్క నిరాడంబర స్వభావాన్ని ప్రశంసించారు. 'ప్రభాస్ ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి. పెద్ద సూపర్స్టార్ అయినప్పటికీ, అతను తన హోదాను లేదా స్థాయిని సెట్కు తీసుకురారు. మేము చాలా సౌకర్యవంతంగా చిత్రీకరణ జరిపాము,' అని భావే ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు.
ఓ ఆంగ్లప్రతికకు ఇచ్చిన ప్రత్యేకంగా మాట్లాడిన ఆయన, ప్రభాస్తో తన మొదటి పరిచయం గురించి వివరిస్తూ, ప్రభాస్ ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినప్పటికీ, సెట్లో ఎప్పుడూ తన హోదాను ప్రదర్శించరని పేర్కొన్నారు.
ఈ పీరియడ్ వార్ యాక్షన్ డ్రామా కోసం తాను, ప్రభాస్ కలిసి కేవలం ఒక్క రోజు మాత్రమే షూటింగ్లో పాల్గొన్నామని, ‘ఆదిపురుష్’ సెట్లో ఆయనతో తనకు పరిచయం ఏర్పడిందని సుబోధ్ భావే తెలిపారు. “నేను ఆయనను ‘ఆదిపురుష్’ సెట్లో కలిశాను. ఆ చిత్ర దర్శకుడు ఓమ్ రౌత్, తన మొదటి మరాఠీ చిత్రం ‘లోకమాన్య: ఏక్ యుగపురుష్’లో నాతో కలిసి పనిచేశారు. ఆయన నన్ను సెట్కు పిలిచి, ప్రభాస్కు పరిచయం చేశారు; అలా మా పరిచయం మొదలైంది.”
‘ఫౌజీ’ చిత్రంలో ప్రభాస్తో కలిసి పనిచేయడం గురించి సుబోధ్ భావే ఇలా అన్నారు: “‘ఫౌజీ’ సెట్లో, ఆయన ఒక గొప్ప సూపర్ స్టార్ అయినప్పటికీ, ఎంతో ఆప్యాయతతో, ప్రేమతో వ్యవహరించారు. ఆయన చాలా కూల్గా ఉంటారు. తోటి నటులు సెట్లో సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా చూసుకుంటారు. అక్కడ అనుపమ్ ఖేర్ గారు కూడా ఉన్నారు. నేను అనుపమ్ గారు మరియు ప్రభాస్తో కలిసి ఒక సన్నివేశంలో నటించాను; ఇద్దరు దిగ్గజ నటులతో కలిసి పనిచేయడం నాకు చాలా ప్రత్యేకమైన అనుభవం. ప్రభాస్ ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి. అంత పెద్ద సూపర్ స్టార్ అయి ఉండి కూడా, ఆయన తన హోదాను లేదా స్టార్డమ్ను సెట్లో ఎక్కడా చూపించరు. మేము చాలా ప్రశాంతంగా, సౌకర్యవంతంగా షూటింగ్ పూర్తి చేశాం.”
హను రాఘవపూడి (‘సీతా రామం’ ఫేమ్) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ‘ఫౌజీ’ చిత్రంలో ఇమాన్వితో పాటు మిథున్ చక్రవర్తి, భాను చందర్, జయప్రద వంటి అనుభవజ్ఞులైన నటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
₹500 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని 2026 డిసెంబర్ 3న విడుదల చేయాలని అనుకున్నప్పటికీ, ఇప్పుడు ఇది 2027 మార్చి 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.